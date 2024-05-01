السعودية.. تحويل مجموعة قصور ملكية تاريخية إلى فنادق

أعلنت مجموعة "بوتيك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ تطوير القصور التاريخية الملكية ليتم افتتاحها للزوار والسياح في عام 2025.

وأشارت "بوتيك" في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن القصور التي سيتم تحويلها إلى فنادق في المرحلة الأولى هي:

قصر الحمراء: يقع في مدينة جدة ويعد أحد أهم قصور الضيافة.

يقع في مدينة جدة ويعد أحد أهم قصور الضيافة. القصر الأحمر: يقع شمال حديقة الفوطة في مدينة الرياض.

يقع شمال حديقة الفوطة في مدينة الرياض. قصر طويق: يقع في حي السفارات بالرياض في الطرف الشمالي الغربي تحديدا.

ولفتت المجموعة إلى أن الهدف من تطوير القصور وتحويلها إلى فنادق، أن تصبح مناطق جاذبة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وتزخر السعودية بالقصور التاريخية التي سكن بعضها ملوك وأمراء ورجال قبائل كانت تقطن في شبه الجزيرة العربية.

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعلن العام الماضي عن تحويل قصور تاريخية في المملكة إلى "فنادق فائقة الفخامة لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.