"تعدد المهام".. مهارة ضرورية أم مجرد خدعة ضارة؟

يسعى كثيرون لتنظيم يومهم وتقسيم ساعاته بين العمل، وأداء المهام المنزلية، وتربية الأبناء، وتطوير المهارات الذاتية، وربما ممارسة الهوايات والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية أيضا.

لكن على أرض الواقع، تبدو أعمارنا قصيرة وساعات أيامنا غير كافية لتحقيق كل ما سبق، إلى أن ظهر مفهوم "تعدد المهام" قبل سنوات، وبدا حلا لمشكلة تحقيق كل الأهداف التي نطمح إليها.

وأتاحت التكنولوجيا المزيد من الخيارات، فيما تعددت النصائح والتجارب في هذا الصدد. لكن يبقى السؤال: هل يمكن لعقولنا القيام بمهام متعددة في الوقت ذاته حقا، أم أننا ندفع كلفة كبيرة لهذه المحاولات؟.

ماذا يحدث في أدمغتنا؟

يشير تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" إلى أن تعبير "تعدد المهام" كان في الأصل خاصا بالآلات لا البشر، ثم ظهرت دراسات تكشف عن فوائد تعدد المهام، لكنها اختصت بالأعمال البسيطة أو "الآلية"، والتي تشكل ضغطا بسيطا جدا على قشرة الفص الجبهي في الدماغ، مثل تناول الطعام أثناء المشي أو مشاهدة الأفلام، أو المشي أثناء الحديث في الهاتف. أما عند ممارسة مهام أكثر تعقيدا، فتتشابك الأمور، وتبدأ آثار ملحوظة في الظهور.

ما يحدث داخل دماغنا لدى محاولة القيام بمهام متعددة في الآن نفسه هو أن قشرة الفص الجبهي في الدماغ تعمل بدايةً على الاحتفاظ بالتركيز على تنفيذ المهمة الأولى، وفي ثوانٍ يتبدل عملها لتركيز الانتباه على المهمة الثانية.

يؤكد علماء الأعصاب أننا لا نقوم بمهمتين في الوقت ذاته، بل ما يحدث في الحقيقة هو قفز سريع للتبديل بين الأنشطة المختلفة، فيما تظل "الذاكرة العاملة" مشغولة لساعات طويلة، بحيث تعيق الأداء الذهني الطبيعي، ويقوم دماغنا في عمليات التبديل تلك بسلسلة من التحولات المعرفية المتتابعة ليمكننا أداء المهمتين معا.

مع تنامي الحاجة للقيام بمهام متعددة، أصبحت هذه طريقتنا لإنجاز أعمالنا في وقت قياسي، ومهارة يفضلها أصحاب الأعمال، فنخوض تلك المحاولات بالفعل، لكن حصادها -كما تشير الدراسات- يكون مكلفا، إذ لا يملك دماغنا تلك القدرة.

وحين تكون المهام أكثر تعقيدا، يزداد الحمل على أدمغتنا، فيكلفنا هذا التتابع في التبديل بين المهام، زمنا أكبر للإنجاز، يستغرقه الدماغ في الانتباه إلى طبيعة المهمة الأخرى، ثم ضبط إعدادات العقل ليناسب إنجازها، وإزاحة الإعداد الخاص بالمهمة الأولى.

تراجع الإنتاجية والإبداع

بينما يبدو أن ما يضيع من الوقت هو ثوانٍ قد تكون معدودة في كل مرة نقوم فيها بالتبديل بين المهام، فإن هذه العملية تترك أثرا ملحوظا على قدرتنا على الانتباه والتركيز. وهكذا بخلاف الاعتقاد السائد بأن "تعدد المهام" يعني زيادة الكفاءة والإنتاجية، فإنه يتسبب في ارتكاب مزيد من الأخطاء، مما يؤدي إلى تقليل إنتاجية الفرد بنسبة 40%.

على سبيل المثال، في حال الحديث عبر الهاتف أثناء قيامنا بالكتابة، فإن الدماغ يوقف تدفق الأفكار، ويخرج العملية الإبداعية عن مسارها. وخلال الدقائق التي يتوقف فيها الدماغ عن الكتابة يتأهب للاستماع، ثم يعود للكتابة مرة أخرى. هذا الانقطاع البسيط قد يؤدي لارتكاب الأخطاء، كما تقل قدراتنا الإبداعية إزاء حرماننا من التركيز المستمر في المهمة الواحدة، والذي يثمر تدفقا للأفكار وقدرة على الربط بينها، فنصبح بالتالي أقل إبداعا وأكثر سطحية، فضلا عما يتسبب فيه من مشكلات في الذاكرة وتقليل الكفاءة والقلق والإجهاد المزمن.

دراسة نشرتها مجلة "هيلث سايكولوجي ريفيو" في العام 2023، أشارت إلى أن القيام بمهام متعددة يشكل ضغطا عضويا يمكن قياسه على عمل الجهاز العصبي الودي، حيث لاحظ العلماء معدلات أعلى مقارنة بنشاطه عند القيام بمهمة واحدة. كما كشفت الدراسة عن عمل أقل للجهاز العصبي اللاودي، فضلا عن تأثيره في مستويات التوتر والضغط النفسي. وأشار الباحثون إلى تأثير محتمل على الجهاز المناعي أيضا.

قد يبدو لنا أننا أكثر إنتاجية في العصر الحالي، بفضل تعدد المهام، لكنه ليس السبب الحقيقي لهذا الشعور، نحن أكثر إنتاجية بالفعل بفضل الأدوات التكنولوجية المتاحة التي تيسر أعمالنا. أما العقل، فخصائصه لم تتغير، ولا يزال تعدد المهام يكلفنا مزيدا من القلق والتوتر والأرق، وينتهي بعدم القدرة على العمل والتركيز.

القدرات التي نحتاجها

في المقابل، إذا كنت حريصا على إنتاجية أكبر، فإن ما ينصح به الخبراء هو التركيز على الانتباه، وهو -في الواقع- المهارة التي يمكننا تطويرها، وإحداث فارق في قدرتنا على الإنجاز من خلالها: