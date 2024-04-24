لمكافحة "السياحة المفرطة".. مدينة البندقية الإيطالية تفرض ضريبة على بعض السياح

تبدأ مدينة البندقية في إيطاليا -غدا الخميس 25 أبريل/نيسان الجاري- تطبيق إجراء يشكل سابقة عالمية، سيتعين بموجبه على السياح الذين يزورونها لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها 5 يوروهات، وإبراز بطاقة دخول على شكل رمز استجابة سريعة، في محاولة للحد من الأعداد الضخمة للسياح.

ورغم سعر البطاقة المنخفض وعدم تحديد عدد أقصى للزوار يوميا، تأمل البندقية في ثني عدد من السياح عن ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، خلال الفترات التي تشهد أكبر إقبال.

أول مدينة سياحية تفرض رسوم دخول

ومع تطبيق هذا الإجراء، تصبح البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديدا في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.

وخلال مؤتمر صحفي في أوائل أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة الإيطالية لعرض تفاصيل هذا الإجراء الجديد أمام وسائل إعلام من العالم أجمع، قال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو "هذه التجربة تحصل للمرة الأولى في العالم".

ومن المتوقع أن تحذو مدن سياحية كبرى حذو البندقية وتتبع هذا الإجراء بسبب مواجهتها المشكلة السياحية نفسها.

منع السفن العملاقة من وصول البندقية

وقال برونيارو إن "هدفنا هو جعل البندقية أكثر ملاءمة للعيش"، في حين منعت هذه المدينة الإيطالية التي تُعد إحدى أكثر المدن استقطابا للزوار في العالم، السفن السياحية العملاقة من الوصول إلى وسطها التاريخي.

وفي فترات الذروة السياحية، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.

وفي المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.

وفي العام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوما فقط تشهد تدفقا كبيرا للسياح، إذ "يبدأ التقويم في 25 أبريل/نيسان (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا من مايو/أيار إلى يوليو/تموز"، بحسب برونيارو الذي وعد "بعمليات مراقبة سلسة للغاية" و"عشوائية" و"من دون طوابير"، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.

إعفاءات كثيرة

وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، فقط السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يوميا بين الساعة 8:30 صباحا و16:00 بالتوقيت المحلي في إيطاليا.

وسيتعين على الزائرين تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل 5 يوروهات على الموقع المخصص، والمتاح باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

وإذا لزم الأمر، سيتعين على الزائرين إظهار الرمز إلى المراقبين المتمركزين عند المداخل الرئيسية للمدينة، ولا سيما محطة قطار سانتا لوتشيا. وسيُطلب من السائحين الذين لم يكملوا هذا الإجراء الشكلي إنجاز ذلك في اللحظة الأخيرة عند وصولهم بمساعدة مشغلين محليين.

ولن يمثل ذلك مشكلة لعدم تحديد عدد أقصى لرموز الاستجابة السريعة المباعة يوميا. وقال برونيارو "نعارض وضع حد أقصى للرموز، لأن البندقية مدينة لا متحف".

وستُفرض غرامة تتراوح من 50 إلى 300 يورو على السائحين الذين يحاولون التسلل، مع العلم أن السلطات تؤكد أنها تفضل ثقافة الإقناع لا القمع.ولا يتأثر بهذا الإجراء السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل في الموقع، إذ سيحصلون على رمز استجابة سريعة (رمز كيو آر) مجاني، فضلا عن إعفاءات أخرى تشمل بصفة خاصة الأطفال دون سن 14 عاما والطلاب.

البندقية على قائمة اليونسكو

والبندقية المشهورة في العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها، مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.

وأفلتت البندقية بصعوبة في منتصف سبتمبر/أيلول من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية يوليو/تموز بتصنيفها كذلك معتبرين أن إيطاليا اتخذت حتى الآن إجراءات "غير كافية" لمكافحة تدهور الموقع.