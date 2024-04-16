لماذا تشعر أنك أصغر سنا من عمرك الحقيقي؟

تحدد سنة ميلادك عمرك الرسمي. لكن هذا الرقم الموجود على بطاقات الهوية لا يتطابق دائما مع عمرك الحقيقي، فبعض الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى مرحلة الأربعينيات يشعرون أنهم أصغر سنا بكثير من عمرهم الفعلي. ويطلق علماء النفس على العمر الذي تشعر به عمرك الذاتي.

فهل هناك فوائد حقيقية للشعور بأنك أصغر سنا من عمرك الحقيقي؟ وهل هناك آثار سلبية لهذا الشعور؟

العوامل النفسية:

من جانبها، تقول الأخصائية النفسية الدكتورة سلام عاشور للجزيرة نت "هناك العديد من الأسباب الكامنة خلف شعور بعض الأشخاص أنهم أصغر من عمرهم الحقيقي، ومنها:

الشعور بالسعادة والرضا: يُساهم الشعور بالرضا والسعادة عن الحياة في الشعور بأنك أصغر من عمرك.

يُساهم الشعور بالرضا والسعادة عن الحياة في الشعور بأنك أصغر من عمرك. الشغف والاهتمامات: يُساعد وجود شغف واهتمامات في الحياة على الشعور بالنشاط والحيوية، مما يُقلل من الشعور بالعمر.

يُساعد وجود شغف واهتمامات في الحياة على الشعور بالنشاط والحيوية، مما يُقلل من الشعور بالعمر. التجارب الإيجابية: تُساهم التجارب الإيجابية في الحياة على الشعور بالتفاؤل والأمل، مما يُقلل من التركيز على التقدم بالعمر.



العوامل الجسدية:

الصحة الجيدة: يُساعد الحفاظ على صحة جيدة في الشعور بالنشاط والحيوية، مما يُقلل من الشعور بالعمر.

يُساعد الحفاظ على صحة جيدة في الشعور بالنشاط والحيوية، مما يُقلل من الشعور بالعمر. ممارسة الرياضة: تُساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين الصحة العامة والشعور بالنشاط، مما يُقلل من الشعور بكبر السن.

تُساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين الصحة العامة والشعور بالنشاط، مما يُقلل من الشعور بكبر السن. النوم الجيد: يُساعد النوم الجيد على تحسين المزاج والشعور بالراحة، مما يُقلل من الشعور بتقدم العمر.

آثار إيجابية نفسية:

وتذكر الأخصائية الآثار الإيجابية النفسية خلف شعور الشخص بأنه أصغر من عمره الحقيقي:

الشعور بالسعادة والتفاؤل: يميل الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى التركيز على الجوانب الإيجابية للحياة، والتمتع بروح الدعابة، والحفاظ على نظرة إيجابية للمستقبل.

يميل الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى التركيز على الجوانب الإيجابية للحياة، والتمتع بروح الدعابة، والحفاظ على نظرة إيجابية للمستقبل. زيادة الحماس والطاقة: يُعطي الشعور بالصغر للشخص احساسا بالنشاط والحيوية، مما يُزيد من حماسه وطاقته لممارسة الأنشطة المختلفة.

يُعطي الشعور بالصغر للشخص احساسا بالنشاط والحيوية، مما يُزيد من حماسه وطاقته لممارسة الأنشطة المختلفة. تعزيز الإبداع والابتكار: يميل الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى التفكير خارج الصندوق، وتجربة أشياء جديدة، واتباع نهج غير تقليدي في حل المشكلات.

يميل الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى التفكير خارج الصندوق، وتجربة أشياء جديدة، واتباع نهج غير تقليدي في حل المشكلات. تعزيز العلاقات الاجتماعية: يميل من يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى الانفتاح على الآخرين، والتواصل بسهولة.

يميل من يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى الانفتاح على الآخرين، والتواصل بسهولة. تحسين الصحة النفسية: يُساعد الشعور بالصغر على تحسين الصحة النفسية للشخص، حيث يقلل من مشاعر القلق والتوتر، ويُعزز الشعور بالثقة بالنفس، ويُقلل من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

يُساعد الشعور بالصغر على تحسين الصحة النفسية للشخص، حيث يقلل من مشاعر القلق والتوتر، ويُعزز الشعور بالثقة بالنفس، ويُقلل من مخاطر الإصابة بالاكتئاب. تعزيز الشعور بالرضا عن الحياة: يميل الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتهم، وتقدير ما لديهم، والشعور بالامتنان.

يميل الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتهم، وتقدير ما لديهم، والشعور بالامتنان. تعزيز الشعور بالهدف والانتماء: يميل الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى المساهمة في المجتمع، والمشاركة في الأنشطة المختلفة، والشعور بأنهم جزء من شيء أكبر.

يميل الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى المساهمة في المجتمع، والمشاركة في الأنشطة المختلفة، والشعور بأنهم جزء من شيء أكبر. تحسين جودة الحياة: يميل الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم إلى العيش حياة أكثر سعادة وصحة وإنتاجية.

وتختم الأخصائية بقولها "تذكر.. العمر مجرد رقم، ولا شيء يمنعك من عيش حياة مليئة بالبهجة والشباب، مهما كان عمرك الحقيقي".

إثارة الأفكار والمشاعر

من جانب آخر، تقول مدربة المهارات الحياتية والتنمية البشرية نور العامري للجيرة نت "إن الشعور بأنك أصغر سنا مما أنت عليه قد يثير مجموعة متنوعة من الأفكار والمشاعر".

وبعض الأشخاص قد يجدون هذا الإحساس محبطًا، حيث يشعرون بأنهم لم يحققوا ما يجب تحقيقه في عمرهم الحالي. وقد يشعرون بضغوطات اجتماعية لتحقيق إنجازات معينة بناءً على العمر، مما يؤدي إلى الشعور بالقلق أو الإحباط.

وترى مدربة التنمية البشرية أن هناك عدة أسباب قد تجعل الشخص يشعر بأنه أصغر سنا مما هو عليه، منها:

الشعور بعدم الكفاءة أو النضج في مجال معين، مما يجعله يشعر وكأنه لم يتقدم بعد بما يكفي في حياته.

مقارنة النفس بالآخرين، خاصة في عصر الاعتراف بالتقدم والنجاح المبكر، مما يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتأخر.

اتباع معايير معينة للنجاح الشخصي أو المهني، وشعور بأنه لم يحققها بعد.

التوتر والضغوطات اليومية التي قد تجعل الشخص يشعر بالتوتر والقلق، مما يؤثر على تصوره لنفسه.



تأثيرات سلبية

وترى مدربة المهارات الحياتية أن هناك بعض التأثيرات السلبية لهذا الشعور، ومنها:

التأثير النفسي: يمكن للشخص الذي يشعر بأنه أصغر سنا أن يعاني من تأثيرات نفسية مثل الإحساس بالعجز أو الاستهانة بقدراته بالمقارنة مع الآخرين الأكبر سنا.

يمكن للشخص الذي يشعر بأنه أصغر سنا أن يعاني من تأثيرات نفسية مثل الإحساس بالعجز أو الاستهانة بقدراته بالمقارنة مع الآخرين الأكبر سنا. العلاقات الاجتماعية: قد يؤدي شعور الشخص بأنه أصغر سنا إلى صعوبات في التفاعل مع الأشخاص الأكبر سنا، وقد يشعر بالعزلة أو عدم الانتماء إلى مجتمعاته.

قد يؤدي شعور الشخص بأنه أصغر سنا إلى صعوبات في التفاعل مع الأشخاص الأكبر سنا، وقد يشعر بالعزلة أو عدم الانتماء إلى مجتمعاته. العوامل الثقافية والاجتماعية: يمكن أن تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورا في شعور الشخص بأنه أصغر سنا، حيث قد تكون هناك توقعات مجتمعية معينة تؤثر على كيفية اعتبار الأفراد لأنفسهم.



سلاح ذو حدين

وتوضح مدربة التنمية البشرية بأنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها الشخص الذي يشعر بأنه أصغر سنا، إلا أنه يمكن أن يستفيد من هذا الشعور من خلال تطوير الصفات مثل الاستعداد للتعلم والنمو الشخصي.

ويمكن للشعور بالشباب أن يكون مصدرا إيجابيا أيضًا، وفق العامري، حيث يمكن أن يمنح الشخص الطاقة والحماس لاستكشاف أفكار جديدة وتحقيق أهدافه بطرق مختلفة. والاستفادة من الشعور بالشباب يمكن أن يكون مفيدًا في تحفيز النمو الشخصي والمهني وتعزيز الإبداع والتجديد، فهو سلاح ذو حدين.

شعور إيجابي

ونشر موقع "فسيولوجي توداي" أن هنالك بعض الفوائد الحقيقية للشعور بأنك أصغر سنا، إذ من المحتمل أن تنخرط في المزيد من السلوكيات التي تحافظ على صحتك مثل تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة الرياضة بانتظام إذا كنت تشعر بأنك أصغر سنا مما لو كنت تشعر بأنك أكبر سنا.

وبالطبع قد تنخرط أيضا في بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر "المغامرات" إذا كنت تشعر بالشباب، لذا فإن الشعور بالشباب هو في الغالب (ولكن ليس بنسبة 100%) إيجابي.