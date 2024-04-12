العيد في شمال سيناء.. ابتهاج يعيد التراث للواجهة

شمال سيناء – يستقبل أهالي شمال سيناء، فرحة عيد الفطر المبارك بشكل مختلف عن بقية محافظات مصر، تنطلق هذه الفرحة من الدواوين والمجالس في كل مدن وقرى المحافظة، حيث يحافظون على تقاليد وعادات متوارثة ويعيدون تراث الأجداد للواجهة.

يشارك الجميع من رجال ونساء وشباب وحتى الأطفال في الاحتفالات، بدءًا من تجهيز الدواوين والبيوت لاستقبال المهنئين، وصولا لإعداد ما لذ وطاب من ولائم الضيافة، مرتدين الملابس التقليدية التي تميزهم عن غيرهم.

يقول سالم قابل لـ -الجزيرة نت- إن النساء صبيحة يوم العيد يعكفون على إعداد أطعمة ومخبوزات ومشروبات تراثية لتقديمها للضيوف، أبرزها "خبز الصاج"، "القهوة العربية"، "الثريد مع مرق اللحم".

يضيف، تبدأ الاحتفالات بالعيد بتناول طعام خفيف صباحًا كـ"سمنة حليب الأغنام" أو "المش" السيناوي المعروف، كأول لقمة بعد شهر رمضان. يُقدم بعضنا هذه الوجبة للمصلين بعد صلاة العيد، بينما يترك آخرون لاستقبال الضيوف إلى جانب الحلويات والفول السوداني. نستمتع بالعيد بإحياء تراث الأجداد وتلك التقاليد الجميلة والضيافة الكريمة التي تميزنا.

وفي لقاءه مع -الجزيرة نت- يحكي سليمان غنمي عن عادات بدو سيناء لاستقبال الأعياد، لأهل سيناء من البدو تقاليد وعادات مميزة في احتفالهم بعيد الفطر، فمع تطور حياتهم نحو الحضرية، إلا إنهم ما زالوا ملتزمين بتلك التقاليد في هذا اليوم المبارك.

تبدأ الاستعدادات للاحتفال بالعيد قبل أيام منه، حيث يتم تنظيف وتجهيز "المقعد" وهو ديوان يخص كل عشيرة أو عائلة أو قبيلة، الذي يعتبر مركزًا لاجتماعات القبيلة، ليكون جاهزًا لاستقبال الضيوف وتبادل التهاني. ويتم تجهيز طاولة الضيافة بموقدة لنار الحطب يتوسطها "البكرج" وأواني القهوة والشاي، إلى جانب وجبات الفطور كالتمور والمقبلات المتنوعة مثل الفول السوداني والترمس والمكسرات. تعكس هذه العادات القيم الاجتماعية والتراثية العميقة التي يحافظ عليها أهل سيناء بفخر واعتزاز.

لابد أن يرتدي جميع أبناء البدو من مختلف القبائل الزي البدوي المميز "الجلباب والعقال"، حتى الأطفال. ويتفاخرون بخامة القماش الخاص بزيهم أثناء أداء صلاة العيد في الخلاء، حيث يرتدي الجميع الأثواب التقليدية وأغطية الرأس للرجال، كما يقول فيصل الحويطي.

تزاور وتصفية خلافات

وأشار الحويطي في حديثه لـ -الجزيرة نت- أن زيارات الأهل والأقارب من المدن والوديان والتجمعات البدوية تبدأ منذ اليوم الأول لعيد الفطر وتستمر طوال أيام العيد. مؤكدًا أن الأعياد بشكل عام تعد فرصة لتصفية الخلافات بين الأفراد بعضهم البعض.

مجلس القبيلة يُعتبر أول مكان يتجمع فيه أفراد القبيلة بعد صلاة العيد، حيث يتبادلون الزيارات والتهاني ويُمارسون السمر الاجتماعي. تتضمن هذه الاجتماعات تناول وجبة سريعة تتألف عادةً من "خبز الصاج" وهو خبز يصنع من الدقيق والماء والملح على نار الأخشاب بالإضافة إلى القهوة العربية الخضراء والتمر. تستمر مراسم الاحتفال التقليدية بالمجلس طوال أيام العيد لتعزيز الروابط العائلية وتعزيز الوحدة بين أفراد القبيلة، كما ذكر محمد المرزوقي.

يشير الشاب العشريني خالد سعدي، إلى أن الشباب من القبائل المختلفة يتفقون مع بعضهم للالتقاء في الخلاء عصر اليوم الأول للعيد. يرونها فرصةً للاحتفال بعيد الفطر في مكان مفتوح بعيدًا عن الزحام.

يقيمون المسابقات المختلفة كـ"مباريات كرة القدم، تسلق التباب، الجري، وغيرها". يُزيّنون جلساتهم بغناء الأهازيج التراثية المعبرة عن فرحتهم بقدوم العيد. بعد انتهاء السباقات، يشعلون النيران لشواء اللحوم ويتناولونها مع فنجان الشاي. ويستمتعون بجمع الأعشاب الطبيعية كـ"الحبق، النعناع الجبلي"، المُتوفرة بسخاء في الصحراء، والتي ييضيفونها أحيانًا على الشاي والقهوة.

تواصل ومحبة

يقول الشاب الثلاثيني "مسعد أبو لفيتة"، إن تقاليد بدو سيناء تنعكس بأجواء عيدية تتجدد سنويًا، حيث يُعتبر العيد فرصة للتواصل بين الأجيال، يتحلون بروح البذل والمحبة ويتبادلون التهاني والتبريكات. حيث يأمل الجميع أن يعود العيد باليمن والبركات على الجميع. ينشط الشباب والنساء في احتفالات العيد، حيث يحافظون على تراثهم الثقافي ويرتدون الملابس التقليدية لإبراز هوية منطقتهم.

ويضيف، تعد فترة العيد أيضًا فرصة لإقامة حفلات الزواج والاحتفالات، ويصبح العيد عيدين لأبناء سيناء، فمراسم الزفاف تزيد من بهجة الأجواء وتضيف المزيد من الفرح والسرور. تتألق الأعراس بالأغاني الشعبية والعروض التقليدية، مما يمنح العيد لمسة فريدة من الاستثنائية عن غيرهم من المناطق في مصر والاحتفالية التي تميز هذه الثقافة الغنية.

ويقول الشيخ "سلامة بو عنقة" أحد وجهاء قبيلة التياها، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إن مشايخ القبائل البدوية وكبار القبيلة الواحدة يحتفلون بعيد الفطر بتقديم التهاني لكبار السن من المشايخ المعمرين في اليوم الأول، ثم يزورون الأقارب داخل الوديان والتجمعات البدوية في اليوم الثاني.

ويضيف، تجتمع العائلات لتناول الطعام البدوي الشهير، حيث تُقدم فتة بالأرز والخبز مع شوربة لحم الضأن الممزوجة بكميات كبيرة من اللحم المسلوق. بعد الانتهاء من تناول الطعام، يتبادلون التهاني بعبارات مثل "مبارك عيدك" و"يجعلك سالم وغانم" و"يجعلك من هاديين البال"، ثم يتناولون القهوة والشاي بنكهاتها البدوية.

يؤكد الشيخ سلامة بوعنقة أن هذه التقاليد القديمة لا تتغير بتأثير المدنية الحديثة، حيث يحتفظ البدو في سيناء بتقاليدهم الأصيلة. مشيرًا إلى أنهم قد أخذوا بعض عادات أهل الدلتا والوادي مثل تناول الكعك والبسكويت والبيتي فور، لكن دون التأثير على عاداتهم الخاصة والتراث السيناوي الأصيل.