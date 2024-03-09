حكاية نجاح مغربي ينسج أحلامه يدويا مع كرات القدم الجلدية

وسط زحام المدينة العتيقة في مراكش، ينهمك كمال بوقنطار في محله الصغير، صانعا كرات كرة القدم من الجلد الطبيعي.

يصارع بوقنطار (52 عاما)، الزمن للحفاظ على حرفة نادرة، في ظل قلة الاهتمام بهذا النوع من الكرات الذي يتطلب صنعها مهارة وخبرة.

فالرجل يكاد يكون الوحيد في المغرب الذي يمتهن صناعة الكرات يدويا، ويحاول جاهدا أن تبقى شعلة هذه الحرفة مشتعلة حتى لا تندثر.

مهنة عائلية متوارثة

بعد الدخول من باب الدباغ التاريخي في المدينة العتيقة بمراكش، والسير بضعة خطوات، تتجاور محال بيع الجلد، وحرف صناعة المنتوجات الجلدية، بينما ينهمك بوقنطار في محله في صنع الكرات، وكله نشاط وحيوية.

يقول بوقنطار للأناضول، إن صناعة الكرات تجري في دمه، خاصة أن والديه دأبا على صناعتها منذ مدة طويلة.

ويشير إلى أن والدته كانت تعين والده على صناعة الكرات من ستينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، ثم واجهت هذه الصناعة سنوات عجاف استمرت لعقد من الزمن حتى 1990، ليأتي كمال ويعيد إحياءها.

طلبات خاصة للزبائن

وحول ما يتعلق بالزبائن، ينبّه بوقنطار إلى أن معظمهم من الأفراد، وقلة من الفرق والمحال التجارية التي تبيع الملابس والأدوات الرياضية.

كما يتلقى طلبات لصناعة كرات معينة، مثل نماذج تعود إلى سنوات قديمة، كما هو حال الزبون الذي طلب كرة مماثلة لتلك التي شهدت المباراة النهائية لمونديال الأوروغواي في 1930.

يحتفظ بوقنطار بعشرات النماذج لكرات، منها من كانت شاهدة على بطولات كأس العالم السابقة. وأشار إلى أنه يفاوض أحد الزبائن لصنع جميع نماذج كرات بطولات كأس العالم السابقة.

تراث وحب ومهارة فائقة

بمهارة فائقة، يشرع بوقنطار في تقطيع أشكال صغيرة من الجلد بدقة وعناية، لينتقل بعدها إلى عملية الخياطة التي تستغرق مدة زمنية تختلف حسب نوعية الكرة.

فبينما تتطلب بعض الكرات يوما ونصف يوم أو يومين فقط لإنجازها، قد تستغرق أخرى 3 أو 4 أيام، بينما يصل زمن إتمام بعض النماذج المعقدة إلى أسبوعين كاملين.

ويؤكد بوقنطار أن صناعة الكرة الجلدية تتطلب تراثا عائليا وحبا عميقا للمهنة؛ فمثل هذه الحرف اليدوية لا تُتقن إلا من خلال الارتباط الوثيق بها، وهو ما يُعبّر عنه بقوله "أعمل وأشم رائحة الوالدين من خلال هذه الحرفة".

ولا يقتصر إبداع بوقنطار على صناعة كرة القدم فقط، بل يُتقن -كذلك- صنع كرة الرغبي المستطيلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، مُقدما إبداعات متنوعة تُلبي احتياجات مختلف الرياضات.

مصحة الكرات

لا تقتصر ورشة بوقنطار على صناعة الكرات فحسب، بل هي أشبه بمصحة تُعيد للكرات رونقها وتنقذها من التلف. فما إن تطأ قدماك عتبة هذه الورشة، حتى تذهلك روعة النماذج المعروضة، من كرات تقليدية قديمة إلى كرات حديثة مستخدمة في بطولات كأس العالم.

ويروي قصة تسمية ورشته بـ(مصحة الكرة) قائلا "في أحد الأيام، كنت أُصلح كرة ممزقة بشكل شبه كلي، وانهمك في خياطتها مدة طويلة حتى أحسست بالغضب، فقلتُ لنفسي: هل أنا في المستشفى؟ ومن هنا، اتخذت قرار تسمية ورشتي باسم (مصحة الكرة)".

ويقدم بوقنطار لزبائنه ألبوم صور يضم 50 نموذجا من الكرات التي صنعها هو أو والده، مما يتيح لهم اختيار النموذج الذي يُناسبهم.

ويعرب عن أسفه لاستخدام البلاستيك في صناعة الكرات الحديثة، مؤكدا أن هذه الكرات لا تدوم طويلا، بينما تتميز الكرات الجلدية بمتانتها وقدرتها على البقاء لسنوات طويلة.

ويشير إلى أهمية الاهتمام بصناعة الكرات الجلدية، كونها جزءا لا يتجزّأ من تاريخ كرة القدم.

ويقترح عرض هذه الكرات مع المنتخب الوطني في البطولات، أو المشاركة بها في معارض وطنية ودولية، موضحا أن ذلك سيسهم في الحفاظ على هذا التراث العريق.

يمثّل كمال رمزا لصراع الحرفيين للحفاظ على مهنهم في ظل العصرنة والتغيرات. إن شغفه بصناعة الكرات يدويا يعدّ نموذجا فريدا للحفاظ على حرفة تقليدية مهددة بالاندثار.