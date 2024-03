"لويس فيتون" تغضب اللوبي الصهيوني بسبب قميص يحمل ألوان علم فلسطين

أثارت دار لويس فيتون الفرنسية للملابس الراقية جدلا بعد عرض قميص يحمل شعارا يشبه البطيخ ويحمل ألوان علم فلسطين ضمن مجموعة ربيع وصيف 2024.

والقميص الذي تداول نشطاء صورا له عبر منصات التواصل الاجتماعي أبيض اللون ومزين بعقد حول رقبته، وعلى جنباته كُتب حرفا "إل في" (LV) واتخذا شكل البطيخ الذي يرمز إلى ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وقد طرحت دار الأزياء الشهيرة القميص للبيع بسعر 650 يورو (850 دولارا)، وكتب في وصفه "يتميز هذا القميص بتصميمه العصري مع تفاصيل مميزة، ضمن مجموعة الموسم. يتميز بقصّة مستقيمة كلاسيكية، مما يجعله مريحا وسهل الارتداء في الحياة اليومية".

وزعمت مواقع إسرائيلية أن القميص يحمل أيضا علامة السهم الأحمر المقلوب، الذي تستخدمه حركة المقاومة حماس في مقاطع الفيديو التي تستعرض ضرب الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأثار القميص غضبا واحتجاجا لدى عدد من نشطاء اليمين المتطرف وآخرين يعدّون وجوها بارزة بالبروباغندا (الدعاية) الصهيونية في فرنسا، إذ طالبوا الشركة بتوضيح نيتها وراء ذلك.

وكتب الشرطي والناشط اليميني المتطرف برونو أتال -عبر حسابه على إكس- أن "العالم العربي وحده سيستمر في الشراء من لويس فيتون، العالم الحر سيقاطعهم".

واحتج المسؤول عن منظمة إلينت فرانس المختصة بتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأوروبا أرييه بن سمحون قائلا "هل تعلمون أن المثلث على شكل شريحة بطيخ هو رمز مؤيدي حركة حماس (..) ربما لا تعرفون ألوان علم دولة فلسطين غير المعترف بها".

من جهته، زعم رجل الأعمال غريغوري زاوي أن دار لويس فيتون تعاونت مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية ومنعت اليهود والكلاب من دخول متاجرها، وأضاف "اليوم يعودون إلى أحبائهم الأول".

وفي تعليق آخر، كتب أحد الناشطين "ربما تكون لويس فويتون علامة تجارية مشهورة في الدول العربية الغنية بالنفط، وهم يحاولون جني الأموال من هذا الصراع من خلال عرض السلع التي تجذب المستهلكين".

Décidément on ne change pas les rayures d’un zèbre ou le monogram d’une toile, déjà @LouisVuitton du groupe @LVMH collaborait avec l’Allemagne Nazie pendant la seconde guerre mondiale et interdisait l’accès à ses magasins aux juifs et aux chiens, aujourd’hui il revienne dans la… pic.twitter.com/ImKd6KBBEv

— Grégory Zaoui (@gregory_zaoui) March 17, 2024