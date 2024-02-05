6 خطوات تساعدك على النوم في الطائرة

مع مرور السنوات، تضاءلت سعة مقاعد الدرجة الاقتصادية في الطائرات وتناقصت المسافات الفاصلة بينها، ما جعل من الرحلات الجوية الطويلة قطعة من العذاب لدى كثير من المسافرين.

يجد كثير من المسافرين في النوم مهربا من عذاب الرحلة، إلا أن الخلود إلى النوم في مثل هذه الظروف يمثل تحديا بالنسبة لبعضهم. مجلة "تايم" البريطانية نشرت مجموعة من النصائح التي قدمتها خبيرة النوم ليندسي براونينغ، للتخفيف من عناء السفر، لا سيما في الرحلات الليلية:

1- خطة للضوء والضوضاء

لا تساعد الأضواء الساطعة والضوضاء على متن الطائرات على النوم الجيد. ومع ذلك، هناك طرق يمكنك من خلالها تقليل تأثير هذه العوامل في جودة نومك؛ إذ يمكن أن تكون أقنعة العين وسدادات الأذن مفيدة جدا، كما توصي براونينغ -أيضا- بتجنب الشاشات، بما في ذلك شاشات الترفيه على متن الطائرة، حتى تتمكن من الحصول على أفضل قدر من الراحة.

2- ارتد طبقات عدة من الملابس

تقول براونينغ إن درجة الحرارة المنخفضة والبرد الشديد على متن الطائرات قد يحول دون الخلود إلى النوم. لذلك، يُنصح بارتداء عدة طبقات من الملابس على الاستعداد لدرجات حرارة مختلفة؛ فيمكنك خلع طبقة أو أكثر إذا شعرت بالدفء، كما يمكنك إحضار بطانية إذا شعرت أن ذلك سيبقيك دافئا، ويذكرك بنظام نومك الطبيعي.

3- استخدم "مساعدات النوم"

لا يستلزم شراء المستلزمات الطبيعية التي تساعد على النوم الحصول على وصفة طبية، ويمكن الاستفادة منها عند ركوب الطائرة، إذ تساعد على التعامل مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وإرسال إشارة للجسم بأن وقت النوم قد حان.

4- استخدم وسادة الرقبة

يجد العديد من المسافرين صعوبة في النوم دون دعم للرقبة، وتعدّ وسادة الرقبة من أفضل الحلول المتاحة خلال الرحلات الجوية. إذا لم يكن لديك واحدة؛ يمكنك محاولة دعم رقبتك للأعلى باستخدام الوسادات المطوية، التي تُضمّن -أحيانا- في الجزء الخلفي من مساند الرأس في الطائرات.

5- عش بتوقيت المنطقة الزمنية الجديدة

تنصح الكاتبة جيل شيلدهاوس في تقرير نشره موقع "ريدرز دايجست" الأميركي، بالعيش وفقا لجدول المنطقة الزمنية التي تنوي السفر إليها في اليوم السابق لرحلتك، حال كان إيقاعك "البيولوجي" يتأثر بسهولة. كما تنصح بضبط ساعتك على النطاق الزمني لبلد الوصول بمجرد جلوسك في الطائرة، وتناول الطعام والنوم كما لو كنت بالفعل في ذلك النطاق الزمني، للتقليل من إرهاق السفر، والاستعداد للانطلاق فور الوصول.

6- نصيحة مهمة: لا تنم في المطار

ويحذّر موقع "ريدرز دايجست" من أخذ قيلولة في المطار؛ لأنه ذلك قد يقلّل فرص النوم على متن الطائرة، كما قد يُسفِر عن تفويت الرحلة، أو التعرض للسرقة، أو فقدان الممتلكات الشخصية.