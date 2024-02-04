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بـ"النار الجديدة".. السكان الأصليون في المكسيك يحيون رأس السنة المحلية

Purepecha’s Indigenous people carry incense as they walk during a 3-day ceremonial procession from Cocucho to Ocumicho indigenous villages in Michoacan State, Mexico, on January 31, 2024. - Every year, Purepecha’s Indigenous people from different regions of Michoacan State celebrate the Fuego Nuevo Purepecha (Purepecha’s New Fire), a fire lighting ceremony to mark the start of the new year. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
السكان الأصليون في بوريبيشا يحملون البخور أثناء موكب احتفالي ضمن فعاليات مهرجان "النار الجديدة" (الفرنسية)
4/2/2024

تصطف كاتيلانا نامبو البالغة من العمر 80 عاماً في موكب يمتد 100 كيلومتر، نظم بمناسبة رأس السنة للبوريبيتشا -السكان الأصليين- تخللته طقوس تقليدية أعيد إحياؤها وسط الجبال غرب المكسيك.

ويعد شعب بوريبيتشا أحد الشعوب الأصلية في المكسيك، الذين يتمركزون غرب العاصمة مكسيكو سيتي في المنطقة الشمالية الغربية من ميتشواكان، ويقطنون المرتفعات حول بحيرتي باتزكوارو وكويتيزيو.

واشتهر بوريبيتشا بأنماطهم الهندسية وخصوصاً الأهرامات المتدرجة على شكل حرف تي باللغة الإنجليزية (T)، كما اشتهروا أيضًا بفن الفسيفساء المصنوع من ريش طيور الطنان، الذي كان يعد من السلع الفاخرة في المنطقة.

وبعد عقود من النسيان، نجح شعب بوريبيتشا في إعادة إحياء تقليد رأس السنة بمساعدة مؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا، فعلى مدى 3 أيام كل عام، يرتدي المشاركون اللباس التقليدي، ويحملون شعلات نار لمسافة 100 كيلومتر تقريبا، من قرية إلى أخرى عبر جبال غرب المكسيك.

A local self-defense force member attends the Purepecha New Year celebration in Ocumicho, Michoacan State, Mexico, on February 1, 2024. - Every year, Purepecha’s Indigenous people from different regions of Michoacan State celebrate the Fuego Nuevo Purepecha (Purepecha’s New Fire), a fire lighting ceremony to mark the start of the new year. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
أفراد من الجيش المحلي يشاركون في احتفال بالعام الجديد في أوكوميتشو بولاية ميتشواكان المكسيكية (الفرنسية)

مهرجان "النار الجديدة"

ويقام مهرجان "فويغو نويفو" (النار الجديدة) ليلة الأول من فبراير/شباط للاحتفال ببداية العام استنادا إلى تقويم بوريبيتشا.

وتقول كاتيلانا نامبو التي تعمل في الزراعة رغم أنها في الثمانين من العمر، "عندما وصل (الغزاة) الإسبان، سلبونا طريقة لبسنا وطريقة كلامنا، لكننا نحاول استعادة عادات أجدادنا".

بلغت الرحلة عبر ولاية ميتشواكان ذروتها هذا العام في أوكوميتشو حيث تجمع شعب بوريبيتشا من كل أنحاء الولاية، وسط موجة من الألوان والموسيقى والرقص.

A girl with a saxophone takes part in the Purepecha New Year celebration in Ocumicho, Michoacan State, Mexico, on February 1, 2024. - Every year, Purepecha’s Indigenous people from different regions of Michoacan State celebrate the Fuego Nuevo Purepecha (Purepecha’s New Fire), a fire lighting ceremony to mark the start of the new year. (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)
فتاة تحمل الساكسفون تشارك بمهرجان "النار الجديدة" احتفالا بالعام الجديد في أوكوميتشو (الفرنسية)

وستبقى النار مشتعلة في هذه البلدة الصغيرة لمدة عام قبل القيام بالرحلة إلى قرية أخرى.

وقال خافيير دي لا لوس، "أدركنا أن أسلافنا كانوا يقيمون هذا الاحتفال قبل الغزو. الآن حان دورنا لإحيائه ونحن نفعل ذلك منذ العام 1983".

وأشار العامل الزراعي البالغ من العمر 66 عاما، إلى أن مجتمعه يواجه نزاعا لحماية غاباته من قطع الأشجار، "بطريقة ما، مكّن هذا الاحتفال مجتمعاتنا من الدفاع عن مواردها الطبيعية".

A local self defense force member dances during the Purépecha New Year celebration in Ocumicho, Michoacán state, Mexico, on 1 February 2024. - Every year, Purepecha’s Indigenous people from different regions of Michoacan State celebrate the Fuego Nuevo Purepecha (Purepecha’s New Fire), a fire lighting ceremony to mark the start of the new year. (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)
سكان محليون يرقصون خلال احتفال بوريبيشا بالعام الجديد في حفل إشعال النار بمناسبة بداية العام الجديد (الفرنسية)

من جهتها، قالت لوسيا غوتيريش (41 عاما) التي تقسم وقتها بين ميتشواكان والولايات المتحدة حيث يعيش زوجها، إن الطقوس تمثّل فترة راحة من الحياة الحديثة تشتد الحاجة إليها.

وتابعت "يربط الأشخاص عاداتنا بأمور من الماضي، عفى عليها الزمن، لكنني أعتقد أن هذا ما يحتاج إليه العالم: أن يأخذ خطوة إلى الوراء ويدرك أننا نتقدم بسرعة كبيرة".

وختمت قائلة، "نحن ننسى ما هو مهم فعلا: الطبيعة وهذه الاحتفالات".

المصدر : الفرنسية