زيادة غير مسبوقة في أسعار "ياميش" رمضان بمصر

شهدت أسعار "ياميش" رمضان في مصر، ارتفاعا غير مسبوق مع اقتراب الشهر المبارك، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض المنتجات 70% عن العام الماضي، فيما أرجعت شعبة العطارة بالغرف التجارية إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء خاصة أن أغلب تلك المنتجات مستوردة من الخارج، وهو ما أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل عدد من الصحف المحلية في مصر أسعار الياميش مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، حيث ارتفع المشمش المجفف من 280 إلى 460 جنيهًا، والقراصيا من 135 إلى 360 جنيهًا، فيما قفز التين المجفف من 45 إلى 90 جنيهًا، بينما ارتفع اللوز من 280 إلى 520 جنيهًا، وعين الجمل (الجوز) من 235 إلى 360 جنيهًا، والفستق من 400 إلى 750 جنيهًا، فى حين ارتفع الزبيب من 95 إلى 180 جنيهًا.

من جانبه، أرجع مصطفى الشيخ، عضو شعبة العطارة بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات له نقلتها صحف محلية، الزيادة الكبيرة في أسعار الياميش إلى ارتفاع سعر المنتجات المستوردة، نظرا لاختلاف تسعير الدولار واضطرابه بالسوق الموازية.

ولفت إلى أن الياميش ينقسم إلى نوعين، الأول الياميش الأساسي ويتشكل من الزبيب وقمر الدين وجوز الهند والبلح الجاف والرطب، والذي ارتفع بنسبة زيادة تقدر نحو 20 إلى 30% عن عام 2023، بالإضافة إلى استيراد جوز الهند الذي يمثل الجزء الأكبر من حجم الاستيراد من الخارج.

وأوضح الشيخ، أن النوع الثاني من الياميش وهو الفرعي، والذي يتشكل من عين الجمل والبندق والفستق واللوز والكاجو والذي بلغت نسبة الزيادة من 50 إلى 70% عن العام الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبّر البعض عن استيائهم من الارتفاع الكبير في الأسعار، معتبرين أن الوضع أصبح "محزنا" خاصة أن شهر رمضان في مصر كانت له طقوسه الخاصة في كل بيت، لم يعد المواطن يستطيع تحملها الآن.

وقال الباحث والأكاديمي، معتز عسال، عبر حسابه على منصة إكس: "الزيادات في ياميش رمضان كانت تقريبا شبه سنوية من 10-15% إنما 70%..!!".

الزيادات في ياميش رمضان كانت تقريبا شبه سنوية من ١٠-١٥٪ إنما ٧٠٪ ..!! حتى الشهر اللي الناس بتتبسط فيه بالعبادة وتوطيد صلة الأرحام بالعزومات والزيارات صعبوه بشكل لا يحتمل . https://t.co/Ki5Lx0P0CH — Motaz Assal (@MotazAssal) February 17, 2024

وكتبت المدونة منى، عبر حسابها، "الناس على جروبات الفيسبوك بدأت الردود بتاعة بلاش مكسرات بلاش ياميش هنجيب منين واعملوا أي أكل عادي.. معلش يا جماعة انا والله مقدرة تماما انها أيام ربنا لوحده عالم بيها، بس ربنا بيحبنا نفرح برمضان واللي يقدر يفرح أهل بيته يعمل أقصى ما في جهده".

الناس على جروبات الفيسبوك بدأت الردود بتاعة بلاش مكسرات بلاش ياميش هنجيب منين و اعملوا اي أكل عادي

معلش يا جماعة انا و الله مقدرة تماماً انها أيام ربنا لوحده عالم بيها ،، بس ربنا بيحبنا نفرح برمضان و اللي يقدر يفرح اهل بيته و الناس اللي حواليه يشتري و يعمل أقصى ما في جهده + — ‏﮼مِيمَا﮼ (@MonaMahgub) February 16, 2024

وغرد المدون، عمرو عبر حسابه: "ظهر لي انهارده مجموعة بوستات لمحلات بتبيع ياميش رمضان وحاجات كده. شوفت حاجة محزنة وإن تقريبا كاتبين كل الأسعار للربع كيلو..".

ظهرلي انهارده مجموعة بوستات لمحلات بتبيع ياميش رمضان وحاجات كده. شوفت حاجة محزنة وان تقريبا كاتبين كل الاسعار للربع كيلو.. هو خايف يكتب مثلا كيلو زبيب ١٨٠ ج او كيلو كاجو ٨٠٠ ج.

ف ع اساس تحس بتشجيع يعني 😂

مع ان رمضان اللي فات كان السعر النص

واللي قبله كان الربع كيلو سعر الكيلو. pic.twitter.com/DD3hrBvJ1l — a.m.r. 🇵🇸🔻 (@RealAmrNabil) February 16, 2024

اسعار ياميش رمضان بتبعث البهجة فى نفوس المواطن…لله الأمر من قبل ومن بعد pic.twitter.com/Qx3aa1KoJn — mohamed diaa🇦🇹🏹 (@mohamed77989965) February 16, 2024

نزلت اتفرجت علي ياميش رمضان والله حلو وأسعاره حلوه وعجبني

بكره حنزل اتفرج تاني — Mohamad hasanaen (@Mohamad25325809) February 16, 2024

يذكر أن الدولار في السوق الموازية قد سجل 63 جنيها للدولار الواحد، فيما لم يتجاوز سعره الرسمي طبقا لبيانات البنك المركزي يوم الخميس الماضي 31 جنيها.