منتجع ياباني شهير يحد من تدفق الزوار لمكافحة "السياحة المفرطة"

بدأ منتجع ياباني معروف بشوارعه المغطاة بالثلوج في تقييد وصول الزوار اليوم الاثنين، في محاولة لمكافحة السياحة المفرطة خلال فصل الشتاء.

يجذب منتجع غينزان أونسن، وهي بلدة معزولة نسبيا تقع في مقاطعة ياماغاتا في شمال شرق اليابان، نحو 330 ألف زائر كل عام.

ويشارك كثر منهم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي لمبانيها القديمة المغطاة بالثلوج، والتي تضاء عند حلول الليل بالوهج البرتقالي لمصابيح الشوارع، مما يخلق جوا سحريا.

لكن سلطات منتجع غينزان أونسن، مثل تلك الموجودة في الوجهات الأكثر شهرة مثل كيوتو أو جبل فوجي، قررت اتخاذ تدابير في مواجهة المشاكل المرورية المتزايدة والمشاجرات وغيرها من المضايقات المرتبطة بهذا التدفق.

فاعتبارا من اليوم الاثنين، سيُسمح فقط للأشخاص الذين ينزلون في الفنادق المحلية بالدخول إلى المنطقة بعد الساعة الثامنة مساءً، لكن سيحتاج أولئك الذين يرغبون في الزيارة بين الساعة 17:00 و20:00 إلى الحجز مسبقا.

وشهدت اليابان تدفقا قياسيا من السياح الأجانب هذا العام، بدفع من تراجع قيمة الين الذي أسهم بشكل ملحوظ في ازدياد معدلات السفر بعد الجائحة.

وقال تاكايوكي سايتو، رئيس التجارة والسياحة في بلدية أوبانازاوا حيث تقع البلدة "تحدث اختناقات مرورية في بعض الأحيان بسبب السيارات العالقة في الثلوج جراء قيادة السائقين سياراتهم بإطارات غير مناسبة".

وأضاف سايتو في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد سمعنا أيضا عن حالات لم تتمكن فيها سيارات الطوارئ من الوصول إلى منتجع غينزان أونسن بسبب الاختناقات المرورية".

ولفت إلى أن القيادة في المنطقة "قد تكون خطيرة مع ضعف الرؤية أثناء العواصف الثلجية" في الشتاء.

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وحتى نهاية فبراير/شباط، سيتعين على الزائرين النهاريين ركن سياراتهم في مركز سياحي على بعد كيلومترين واستقلال حافلة مدفوعة الأجر.

ويقول الموقع الرسمي لمنتجع غينزان أونسن إن القرار اتُّخذ بعد سنوات من الجدل، مستشهدا بحالات جاء فيها عمال البلدية لمساعدة سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل بسبب الثلوج، وكانوا "يشتمون" ويعتمدون سلوكا "غير مقبول".

ودخل اليابان أكثر من 33 مليون زائر أجنبي في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، مما تجاوز بالفعل الرقم القياسي المسجل في عام 2019 (نحو 32 مليون شخص).