5 حيل لتحفيزك على الخروج في جولات مشي ممتعة

أثبتت العديد من الدراسات أن للمشي فوائد صحية عديدة، لكن ممارسته قد تكون صعبة أحيانا بسبب قلة الدافع. فوفقا لدراسة أسترالية نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" هذا العام، فإن المشي السريع لمدة 160 دقيقة أسبوعيا يساعد في تقليل آلام أسفل الظهر، كما يشير جراح العظام المقيم في ألمانيا البروفيسور بيرند كلادني.

ويوضح كلادني أن الميزة الكبيرة في المشي تتمثل في أنه "يمكنك القيام به في أي مكان، وهو يتناسب مع روتينك اليومي بسهولة، ولا يحتاج إلى أي معدات، كما أنه مجاني تماما".

مع ذلك، قد يكون من الصعب أحيانا إقناع نفسك بالخروج للمشي، خاصة في أيام الشتاء المظلمة، أو إذا كنت لا تجد متعة في المشي بلا هدف واضح.

فيما يلي، نقدم لك 5 نصائح لتحفيز نفسك على مشي أكثر متعة:

استمع إلى شيء ممتع: شغل موسيقى، أو كتابا صوتيا، أو بودكاست أثناء المشي. ويمكنك استغلال الوقت للاتصال بصديق قديم لم تتحدث معه منذ فترة طويلة، أو حتى والديك.

شغل موسيقى، أو كتابا صوتيا، أو بودكاست أثناء المشي. ويمكنك استغلال الوقت للاتصال بصديق قديم لم تتحدث معه منذ فترة طويلة، أو حتى والديك. تحدي التصوير الفوتوغرافي: اختر موضوعا معينا مثل العمارة، أو لون معين، أو الحيوانات، واحمل هاتفك أو كاميرتك خلال المشي. ويمكنك تحدي نفسك بعدد معين من الصور أو البحث عن لقطة فريدة ومميزة.

اختر موضوعا معينا مثل العمارة، أو لون معين، أو الحيوانات، واحمل هاتفك أو كاميرتك خلال المشي. ويمكنك تحدي نفسك بعدد معين من الصور أو البحث عن لقطة فريدة ومميزة. اترك الطريق للصدفة: بدلا من تحديد مسار معين، دع الصدفة تقودك. فعلى سبيل المثال، اقلب عملة معدنية لتحديد الاتجاهات (يمين أو يسار) واستمتع بمغامرة غير متوقعة.

بدلا من تحديد مسار معين، دع الصدفة تقودك. فعلى سبيل المثال، اقلب عملة معدنية لتحديد الاتجاهات (يمين أو يسار) واستمتع بمغامرة غير متوقعة. جرب ألعابا تفاعلية مثل "بوكيمون جو" أو "الجيوكاشينغ": هذه الألعاب تعتمد على تطبيقات تقدم مغامرات بحث عن كنوز صغيرة (جيوكاشز) مخبأة حول العالم، تحتوي على دفتر تسجيل يمكنك توقيعه لإثبات العثور عليها.

هذه الألعاب تعتمد على تطبيقات تقدم مغامرات بحث عن كنوز صغيرة (جيوكاشز) مخبأة حول العالم، تحتوي على دفتر تسجيل يمكنك توقيعه لإثبات العثور عليها. اكتشف أحياء جديدة: إذا شعرت بالملل من تكرار المشي في الشوارع نفسها، اجعل المشي فرصة لاستكشاف حي جديد لم تزره من قبل.

بإضافة بعض المرح والابتكار إلى روتين المشي اليومي، يمكنك تحويله من مجرد نشاط بدني إلى تجربة ممتعة تساعدك على تحسين صحتك النفسية والجسدية.