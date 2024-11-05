6 حيل ديكور سهلة لإضفاء الشعور بالرحابة على حمامك الضيق

يمكنك تحويل الحمامات الصغيرة لأماكن تبدو وكأنها أكبر حجما وأكثر اتساعا من خلال بعض حيل الديكور البسيطة. فغالبا ما تورث المساحات الضيقة شعورا مزعجا بالازدحام، إلا أن استخدام الأساليب الصحيحة قد يُحدث فارقا كبيرا.

فيما يلي، نستعرض بعض حيل الديكور البسيطة التي يمكنها مساعدتك:

1- نوعية البلاط وتوزيعه

أوضحت أكاديمية "دي آي واي" الألمانية المعنية بالديكور، أن إحدى الطرق الفعالة لتوسيع المساحة بصريا تتمثل في استخدام بلاط الأرضيات المستطيل، وتوصي بوضعه بشكل عرضي وليس طوليا؛ إذ إن ذلك يساهم في توسيع المكان أفقيا.

أما إذا كان الهدف هو زيادة الارتفاع، فيُنصح بوضع البلاط بشكل رأسي لزيادة الشعور بالعلو.

2- الألوان المناسبة

تلعب الألوان دورا أساسيا في توسيع المساحات، حيث يفضل اعتماد ألوان الدهان الفاتحة مثل درجات الأزرق الباستيلي، والأخضر الناعم، والأصفر النابض بالحياة، وألوان البيج الدافئة، والرمادي الفاتح، والأبيض.

وتخلق هذه الألوان جوا منعشا وتزيد من الإضاءة الطبيعية، مما يجعل الحمام يبدو أوسع وأقل ازدحاما.

3- تجنب النقش والزخارف

ينبغي مراعاة أن الأنماط والكثير من النقش على الجدران أو الأرضيات يجعل الحمام يبدو أصغر حجما. فالتصاميم البسيطة والخطوط النظيفة تضفي شعورا بالهدوء والاتساع، وتساعد في جعل المساحة تبدو أكثر انسيابية.

4. الاهتمام بالإضاءة

تساعد الإضاءة المناسبة على تعزيز اتساع الحمام الصغير، لذا يُنصح بالاعتماد على عدة مصادر إضاءة غير مباشرة بدلًا من مصباح واحد يتدلى من السقف، حيث إن توزيع الإضاءة يمنح إحساسا بالتوازن في أرجاء المكان.

يمكن أيضا استخدام مصابيح حائط قابلة للتعتيم أو تثبيت "سبوتات" على المرآة، مما يعزز الرؤية ويزيد من عمق المساحة.

5. استخدام المرايا

للمرايا دور كبير في الخدع البصرية، حيث يمكن استبدال المرآة المستطيلة التقليدية فوق الحوض بعدة مرايا بأشكال وأحجام مختلفة توزع في أرجاء الحمام، مما يخلق انعكاسات تضيف إحساسا بالرحابة.

كما يمكن وضع مرآة كبيرة على الجدار المقابل تعكس الضوء وتزيد من الشعور بالاتساع.

6- حلول التخزين الذكية

للحفاظ على مظهر الحمام الواسع والنظيف، ينبغي تجنب الفوضى واختيار خزانات علوية بدلًا من الرفوف المكشوفة وخزانة قاعدة الحوض، ما يوفر مساحة أكبر للتحرك ويساعد على تجنب التكدس.