8 مسارات تنزه هادئة لا يعرفها محبو السياحة الآسيوية

ينتقد خبراء السياحة كبرى المدن الآسيوية التي يعتبرونها "غابات خرسانية" مزدحمة يعكر صفوها الزحام المروري الكثيف، وتتخلله أصوات عشرات آلاف الدراجات النارية التي لا تهدأ.

بعض المدن عُرفت بالضباب الدخاني والتلوث، بينما تُشتهر العاصمة الإندونيسية جاكرتا مثلا، بمشكلة "الماتشيت" (Macet)، وهو الزحام المروري الذي قد يستغرق ساعتين أو 3 للوصول إلى مكان يستغرق عادةً 10 إلى 15 دقيقة فقط في الأوضاع الطبيعية.

ومع ذلك، ورغم هذه التحديات، تضم أشهر المدن الآسيوية مسارات مشي وتسلق تستحق الزيارة. وقد قام فريق من مزودي خدمات حجز السفر في شركة "أغودا" بإعداد قائمة بـ5 من مساراتهم المفضلة التي تقدم "رؤية لا تضاهى لبعض أكثر مدن آسيا حيوية"، وتجمع بين "الحياة المدنية والطبيعة في توازن مثالي":

1- مسار "بوكيت ناناس" في كوالالمبور

لا يتطلب التجوّل في مسار "بوكيت ناناس" الكثير من الطاقة البدنية رغم الحرارة الشديدة أحيانا أو الرطوبة الموسمية وأمطار موسم الرياح الموسمية. وتقع محمية "بوكيت ناناس" الطبيعية، في كوالالمبور، أكبر مدن ماليزيا وموطن برجي بتروناس التوأم، اللذين كانا أطول مبنيين في العالم لفترة في التسعينيات.

ويوفر هذا الدرب "تجربة فريدة تتمثل في التنزه عبر غابة استوائية وسط المدينة"، ويُوصف بأنه "سهل نسبيا".

2- تل الفيل في تايبيه

في تايوان، يُنصح الزوار بتجربة صعود تل الفيل الذي يقدم إطلالات رائعة على أفق مدينة تايبيه. هذا المسار مثالي لأولئك الذين يرغبون في التمتع بمناظر خلابة من دون بذل جهد بدني كبير.

3- مسارات الطبيعة في سنغافورة

تشتهر سنغافورة، التي تتميز بتخطيطها الحضري الدقيق وطابعها الحداثي، بالعديد من الحدائق والمساحات الخضراء. ومن بين الخيارات هناك "بولاو أوبين"، وهي جزيرة صغيرة تحتوي على مسارات للدراجات والمشي تمر عبر غابات المنغروف. وتقدم هذه الجزيرة فرصة لاستكشاف الحياة القروية كما كانت في الستينيات.

كما يوصى أيضا بزيارة مسار الجنوب المتصل، وهو مسار بطول 10 كيلومترات يمر عبر سلسلة من الحدائق والمناطق الطبيعية المترابطة.

4- نامسان في سيول

لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر تحديا، يُمكنهم التوجه إلى سيول وصعود جبل نامسان للوصول إلى برج "إن سيول" الشهير.

ويوفر هذا المسار إطلالات خلابة على المدينة، كما يتيح للزوار تعليق قفل يحمل أسماء الأحباء، في تقليد مشابه لجسر الفنون في العاصمة الفرنسية باريس.

5- ظهر التنين في هونغ كونغ

أما أصعب المسارات في القائمة، فهو ظهر التنين، الذي يأخذ المتنزه في رحلة صعود وهبوط ومن ثم صعود آخر ليحظى بإطلالة مدهشة على هونغ كونغ وبحر جنوب الصين.

مسارات أخرى تستحق الاستكشاف

كما تحتوي دول آسيا على مسارات أخرى جديرة بالاستكشاف إلى جانب تلك المذكورة في قائمة "أغودا":

1- يانغون (رانغون)، ميانمار

كانت مدينة يانغون (رانغون) الأكبر في ميانمار توفر فرصة للتنزه حول بحيرة إينيا، حيث كان المشي على ضفافها المزينة بالزهور تجربة مميزة، قبل أن تعود البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية في 2021.

وكانت تلك المنطقة تشكل عالما مغايرا تماما لصخب المدينة وزحامها المروري، فضلا عن غياب الأرصفة والنفايات المتناثرة الناتجة عن نباتات التنبول.

2- شيانغ ماي، تايلند

عبر الحدود بين ميانمار وتايلند، تقدم شيانغ ماي مسارا شجريا يؤدي إلى دوي سوثيب، وهو تل يبلغ ارتفاعه 1600 متر.

يضم هذا التل معبدا بوذيا يعود إلى القرن الـ14 ويحمل الاسم نفسه. والرحلة تنتهي بدرج مكون من 306 درجات.

3- ديلي، تيمور الشرقية

تقع العاصمة ديلي عند سفوح التلال التي يمكن للزوار المغامرين تسلقها. ويبقى النشاط الأسهل هو التنزه على طول ساحل المدينة لمسافة تتراوح بين 5 و6 كيلومترات وصولا إلى شاطئ كريستو ري. ويمر هذا المسار بين شواطئ مزينة بأشجار النخيل ويتيح للزوار الاستمتاع برائحة الأسماك الطازجة المشوية على الفحم.

من هناك، ينتظر المتنزهين تسلق آخر مع 570 درجة تؤدي إلى نسخة مصغرة من تمثال المسيح الفادي الشهير في ريو دي جانيرو، حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالات خلابة على الساحل الشمالي لتيمور الشرقية.

وتكشف هذه المسارات أن مدن آسيا ليست فقط وجهات مليئة بالضوضاء والزحام المروري، بل تضم أيضا أماكن مذهلة للتنزه والمشي، تجمع بين صخب الحياة المدنية وسحر الطبيعة، وهذا يمنح المسافرين تجارب لا تُنسى وفرصة لاستكشاف الجوانب الخفية لهذه المدن الحيوية.