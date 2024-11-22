أسلوب حياة

الطريقة المثلى لتنظيف الأحذية الرياضية بـ3 مكونات منزلية

Wed, 2024-11-20, 16:11 Media Type: MultimediaShine up your white trainers with three ingredients you have at home Berlin (dpa) - White trainers are true all-rounders that go perfectly with almost any outfit. The only problem is that it takes next to no time before they have turned grey. Everyone swears by a different method when it comes to shining up white shoes. This one really works, we've tried it! All you need is three ingredients that you are certain to have at home: baking powder, tooth paste and washing-up detergent. Here's how it works: Mix a tablespoon each of toothpaste, baking powder and washing-up liquid in a cup or bowl (will create enough paste to clean more than one pair). Moisten a toothbrush with water and dip it in the paste. Scrub the trainers with circular movements. Spend extra time on heavily soiled areas. Leave the paste on the shoes for a few minutes. Wipe them down with a damp paper towel or cotton cloth and leave the shoes to air dry. Moistening the brush from time to time will make the paste more effective. Notepad The following information is not intended for publication Editorial contacts Reporting by: Julia Bresching in Berlin Editing by: Coman Hamilton, +49 30 285231472, Keywords: leisure fashion trends
الأحذية الرياضية البيضاء تعد خيارا مثاليا يتناسب مع معظم الإطلالات، لكن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على بياضها (وكالة الأنباء الألمانية)
22/11/2024

تعتبر الأحذية البيضاء من القطع الأساسية في خزانة الملابس، لما تتميز به من أناقة وتناسب مع جميع الإطلالات، سواء الكاجوال أو الرسمية. لكن المشكلة الأساسية التي يواجهها محبو الأحذية الرياضية البيضاء هي اتساخها السريع وتحولها إلى اللون الرمادي. وهنا تظهر الحاجة إلى طرق تنظيف فعالة وآمنة تعيد لهذه الأحذية بريقها من دون الإضرار بخاماتها.

الطريقة المثبتة لتنظيف الأحذية البيضاء

بعد تجربة العديد من الأساليب، أثبتت هذه الطريقة فعاليتها الكبيرة، إذ تعتمد على 3 مكونات منزلية بسيطة: صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، معجون الأسنان، وسائل تنظيف الصحون. هذه المكونات تدمج خصائصها المميزة لتوفر تنظيفا عميقا وسريعا.

المكونات:

  • ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
  • ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
  • ملعقة كبيرة من سائل تنظيف الصحون.

خطوات التنظيف:

تحضير المعجون:

في وعاء صغير، اخلط ملعقة كبيرة من كل مكون لتكوين معجون متجانس. الكمية تكفي لتنظيف أكثر من زوج واحد من الأحذية.

  • باستخدام فرشاة أسنان قديمة مبللة بالماء، اغمس الفرشاة في المعجون وابدأ بفرك الحذاء بحركات دائرية لطيفة.
  • ركز على المناطق الأكثر اتساخا أو التي تحتوي على بقع واضحة.
  • اترك المعجون على الحذاء لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، حتى تعمل المكونات على إذابة الأوساخ والبقع العميقة.

 

التنظيف النهائي:

امسح الحذاء باستخدام قطعة قماش قطنية أو منشفة ورقية مبللة بالماء.

اترك الحذاء ليجف تماما في الهواء بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

لماذا هذه الطريقة فعالة؟

صودا الخبز: تعمل كعامل مبيض طبيعي يزيل الأوساخ والبقع من دون الإضرار بالمواد.

معجون الأسنان: يحتوي على مواد تنظيف لطيفة تزيل البقع السطحية وتضيف لمعانا.

سائل تنظيف الصحون: يذيب الدهون والأوساخ المتراكمة بفعالية.

نصائح إضافية للحفاظ على نظافة الأحذية البيضاء

تنظيف الأربطة: أزل الأربطة وانقعها في محلول من الماء الدافئ وسائل تنظيف الصحون، ثم افركها واشطفها جيدا.

حماية الأحذية: بعد تنظيف الأحذية وتجفيفها، رشها بطبقة من منتج مقاوم للماء والأوساخ لحمايتها من الاتساخ بسرعة.

التخزين الصحيح: قم بتخزين الأحذية في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة.

التنظيف الدوري: قم بتنظيف الأحذية بانتظام لتجنب تراكم الأوساخ والبقع.

تجنب الحرارة المباشرة:عند تجفيف الأحذية، تجنب استخدام مجفف الشعر أو المدفأة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف المواد أو تغير شكلها.

متى يجب تجنب هذه الطريقة؟

إذا كان الحذاء مصنوعا من مواد حساسة مثل الجلد الطبيعي أو الشامواه، فمن الأفضل استخدام منتجات تنظيف مخصصة لهذه المواد لتجنب التلف.

المصدر : الألمانية

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