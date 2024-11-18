هذه النباتات المنزلية قد تتسبب في قتل حيوانك الأليف

حذّرت الرابطة الاتحادية لحماية الطبيعة والحيوانات والأنواع بألمانيا من أن بعض النباتات المنزلية قد تتسبب في تسمم الحيوانات الأليفة؛ إذ تحتوي هذه النباتات على سموم مثل حمض الأكساليك أو الريسورسينول.

وأوضحت الرابطة أن هذه النباتات هي الجبن السويسري (مونستيرا)، وأذن الفيل (ألوكاسيا)، والإببريمم، والفيكس الكمان (فيكس ليراتا)، وفيكس بنجامين، وزهرة السلام (سباثيفيلوم).

وبالإضافة إلى النباتات المذكورة، هناك نباتات منزلية شائعة أخرى تشكل خطرًا على صحة الحيوانات الأليفة:

الألوفيرا: يحتوي على مواد سامة للحيوانات الأليفة، وقد يسبب القيء والإسهال والخمول.

يحتوي على مواد سامة للحيوانات الأليفة، وقد يسبب القيء والإسهال والخمول. البوثوس: يُعرف أيضًا باسم "اللبلاب الشيطاني"، ويحتوي على بلورات أكسالات الكالسيوم التي تسبب تهيج الفم والقيء وصعوبة البلع عند الحيوانات الأليفة.

يُعرف أيضًا باسم "اللبلاب الشيطاني"، ويحتوي على بلورات أكسالات الكالسيوم التي تسبب تهيج الفم والقيء وصعوبة البلع عند الحيوانات الأليفة. الجاد: يُعرف أيضًا باسم "اليشم"، وقد يسبب القيء والخمول وفقدان التوازن عند الحيوانات الأليفة.

يُعرف أيضًا باسم "اليشم"، وقد يسبب القيء والخمول وفقدان التوازن عند الحيوانات الأليفة. السنسفيريا: يُعرف أيضًا باسم "لسان الحماة"، ويحتوي على مواد سامة قد تسبب الغثيان والقيء والإسهال عند الحيوانات الأليفة.

وفي حال تناول الحيوان الأليف لأي من هذه النباتات السامة، يستلزم عرضه على طبيب بيطري على وجه السرعة. وتتمثل أعراض التسمم في الاضطراب والترنح واللعاب الغزير والتشنجات والنزيف والارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس.

ولتجنب حدوث ذلك من الأساس، ينبغي الانتباه عند شراء النباتات المنزلية إلى اختيار الأنواع غير السامة للحيوانات الأليفة مثل الكلاثيا، والبيلا بيبروميويدس، والكركب، والأريكا صفراء.