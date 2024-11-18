زيت الزيتون.. أسرار تكمن وراء سعره المرتفع

أثناء تسوقك لتلبية احتياجاتك الشهرية قد تلاحظ تفاوتا ملحوظا في أسعار زيت الزيتون، إذ يمكن أن تصل الفروق بين المنتجات -التي تبدو متشابهة ظاهريا- إلى أضعاف عدة.

زيت الزيتون يعتبر من أكثر الزيوت الصحية فائدة، وهو مكون رئيسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك دول عربية مثل فلسطين وسوريا وتونس ولبنان التي تعد من أبرز المنتجين لهذا الزيت.

ويرجع ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى عوامل عدة، أبرزها نوعية الزيتون المستخدم وأساليب استخلاص الزيت، بالإضافة إلى الظروف المناخية والجغرافية، فضلا عن فوائده الصحية التي تجعله مطلوبا في الأسواق العالمية.

بكر ممتاز

كثياا ما نلاحظ على زجاجات زيت الزيتون عبارة "بكر ممتاز" أو "Extra Virgin Olive Oil"، لكن ما الذي تعنيه هذه التسمية؟

زيت الزيتون البكر الممتاز هو أعلى درجات زيت الزيتون من حيث الجودة والنقاء، ويعتبر خيارا مثاليا في النظام الغذائي الصحي لما يقدمه من فوائد متعددة.

يتم استخراج هذا الزيت من ثمار الزيتون عبر عملية العصر البارد فقط، دون أي إضافات كيميائية أو تسخين، مما يحافظ على عناصره الغذائية الطبيعية، وبهذه الطريقة يحتفظ زيت الزيتون البكر الممتاز بنكهته الغنية ولونه العميق ورائحته الفريدة ليقدم تجربة غذائية لا تضاهى.

لماذا يعد زيت الزيتون مرتفع الثمن؟

تعدد استخدامات الزيتون

أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع تكلفة زيت الزيتون -خصوصا زيت الزيتون البكر الممتاز- هو أن محصول الزيتون لا يستخدم بالكامل لإنتاج الزيت، فالزيتون يعتبر ثمرة متعددة الاستخدامات، إذ يستهلك بطرق متنوعة مثل الزيتون المخلل في محلول ملحي أو الزيتون الأخضر الطازج أو الزيتون الناضج.

كما يعد الزيتون مكونا أساسيا في المأكولات المتنوعة للنظام الغذائي المتوسطي، ويبرز في المأكولات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، إضافة إلى الأطباق الفلسطينية واللبنانية والتونسية.

ونظرا للاستهلاك الواسع للزيتون كثمار وليس فقط لاستخراج الزيت تقل الكميات المخصصة لإنتاج زيت الزيتون، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السوق العالمية.

جودة الزيتون وأهميته

تعتمد جودة زيت الزيتون بشكل كبير على نوعية الزيتون المستخدم في إنتاجه، فبعض الأنواع تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون الصحية، مما يمنح الزيت نكهة فريدة وقيمة غذائية عالية.

وإضافة إلى ذلك، تلعب منطقة زراعة الزيتون دورا حاسما في تحديد جودة الزيت وسعره، إذ تؤثر عوامل مثل المناخ ونوعية التربة والظروف البيئية على جودة الزيتون وحجم إنتاجه، وكل هذه العوامل تجعل زيت الزيتون منتجا متنوعا يتميز باختلاف النكهات والأسعار حسب مصدره وظروف إنتاجه.

طريقة الاستخلاص

تعد طريقة استخلاص زيت الزيتون عاملا أساسيا في تحديد جودته وسعره، بخلاف الزيوت النباتية الأخرى التي تستخرج باستخدام المذيبات الكيميائية والتكرير، وينتج زيت الزيتون البكر الممتاز عبر تقنية "العصر البارد" التي تحافظ على مكوناته الطبيعية مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يعزز قيمته الصحية.

ورغم أن هذه الطريقة تتطلب وقتا أطول وتنتج كميات أقل -وهو ما يزيد تكلفتها- فإنها تنتج زيتا عالي الجودة.

في المقابل، تستخدم تقنيات تعتمد على الحرارة أو المواد الكيميائية لتقليل تكاليف الإنتاج، لكنها تؤثر سلبا على جودة الزيت، مما يقلل قيمته الغذائية والسوقية، وهذه الفروقات تنعكس على سعر الزيت النهائي، إذ يظل زيت العصر البارد الأغلى بسبب جودته الفائقة.

الظروف المناخية

يعد المناخ من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تسعير زيت الزيتون، إذ يلعب دورا حيويا في جودة وإنتاجية المحاصيل، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط -التي تنتج نحو 80% من الإنتاج العالمي لزيت الزيتون- غالبا ما تتعرض لفترات جفاف طويلة.

هذه الظروف المناخية القاسية تؤدي إلى تراجع المحاصيل، مما يقلل المعروض ويرفع الأسعار بشكل ملحوظ​، كما أن التغيرات المناخية تزيد تكاليف الزراعة، إذ يحتاج المزارعون إلى اتخاذ تدابير إضافية للتكيف مع الجفاف أو تقلبات الطقس، مما يزيد تكلفة الإنتاج ويجعل زيت الزيتون منتجا أكثر تكلفة في الأسواق العالمية.​

الطلب العالمي

شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعا حادا خلال عام 2024 نتيجة الطلب العالمي المتزايد والأزمات التي طالت الإنتاج.

ويرتبط هذا الطلب المتزايد بزيادة وعي المستهلكين بالفوائد الصحية لزيت الزيتون، خاصة في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الطلب تزامن مع انخفاض ملحوظ في الإنتاج العالمي بسبب الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك الجفاف الشديد الذي ضرب المناطق الرئيسية لإنتاج الزيت في البحر المتوسط، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان.

هذه التحديات المناخية أدت إلى تراجع الإمدادات بشكل كبير، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 70 و80% مقارنة بالعام السابق.

هل ينخفض سعر زيت الزيتون قريبا؟

يشهد قطاع زيت الزيتون أزمة نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الظروف الجوية القاسية التي أثرت على إنتاجه في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال موسم 2024/2023، ومع ذلك يبدو أن موسم 2025/2024 يحمل آفاقا أكثر تفاؤلا.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار زيت الزيتون انخفاضا قريبا بعد الارتفاع القياسي في العام الماضي مدفوعة بتحسن الإنتاج في منطقة البحر المتوسط، خاصة في إسبانيا.

وتشير التقديرات إلى زيادة كبيرة في الإنتاج خلال موسم 2025/2024، مما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 30% إذا استمرت الظروف المناخية الملائمة.

ورغم استقرار الطلب العالمي على الزيت وارتفاعه في بعض الأسواق مثل آسيا لا تزال تحديات تغير المناخ ومحدودية الإمدادات تلقي بظلالها على السوق، ومع ذلك، إذا استمر التحسن في الإنتاج فقد تعود الأسعار إلى مستويات مستقرة بحلول عام 2025.

نصائح لشراء زيت الزيتون عالي الجودة

عند شراء زيت الزيتون يوصي الخبراء بمراعاة عوامل عدة لضمان الحصول على زيت ذي جودة عالية:

التحقق من تاريخ الحصاد: يفضل شراء زيت الزيتون الذي يحتوي على تاريخ الحصاد على العبوة، والذي يوضح متى تم عصر الزيت.

ويعتبر الزيت الطازج أفضل من حيث النكهة والقيمة الغذائية، ومن الأفضل استخدامه خلال 18 شهرا من تاريخ العصر.

اختيار زجاجات داكنة اللون: ينصح بالبحث عن زجاجات داكنة اللون، لأنها تحمي الزيت من أشعة الشمس الضارة التي قد تتسبب في تحلل مكوناته بمرور الوقت وفقدان جزء كبير من قيمته الغذائية.

تجنب عبارات "خفيف" أو "مكرر": غالبا ما تشير هذه العبارات إلى زيوت تم تكريرها أو معالجتها، مما يعني فقدانها جزءا كبيرا من فوائدها ونكهتها الطبيعية، وزيت الزيتون البكر الممتاز هو الخيار الأمثل.

التأكد من بلد المنشأ: يعتبر زيت الزيتون المنتج في بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان أو تونس من أجود الأنواع، حيث تطبق معايير صارمة على الإنتاج.

التذوق إن أمكن: يتمتع زيت الزيتون عالي الجودة بنكهة غنية ولاذعة قليلا، مع طعم مرارة خفيف في نهاية الحلق، مما يشير إلى وجود مضادات الأكسدة، وإن تذوق الزيت (إذا كان متاحا) قد يساعد في الحكم على جودته.

قراءة ملصق المكونات بعناية: يفضل اختيار الزيوت التي تحتوي على مكونات طبيعية فقط، وتجنب الزيوت التي تحتوي على إضافات أو زيوت أخرى مخلوطة.

أسعار زيت الزيتون تتفاوت بناء على الجودة وطريقة الإنتاج، إذ تصل الأنواع الفاخرة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز إلى مئات الدولارات بسبب تكاليف الإنتاج العالية.

ومع ذلك، لا يعني الزيت عالي الجودة أنه الأغلى دائما، ويمكنك الحصول على زيت جيد بسعر معقول إذا اخترت بعناية من مصادر موثوقة وتحققت من الجودة عبر معايير، مثل الحموضة والمصدر​.