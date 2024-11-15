عدو الجوع.. 5 فوائد تحملها وجبة إفطار تتضمن جنين القمح

جنين القمح هو جزء صغير جدا لا يتعدى 2.5 – 3% فقط من حبة القمح، لكنه يعتبر الجزء الأكثر تغذية في تكوينها، فهو مليء بالعناصر الغذائية، خصوصا الألياف الصحية والبروتين، حيث يوفر الكوب الواحد منه 15.2 غراما من الألياف (أكثر من نصف الكمية الموصى بها يوميا، وهي 28 غراما)، و26.7 غراما من البروتين (أكثر من نصف الكمية الموصى بها يوميا، وهي 50 غراما)، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وبحسب الدكتورة إيمي لي، عضو المجلس الأميركي لطب السمنة، فإن جنين القمح الخام "يبدو كحبوب مجففة تشبه فتات الخبز، ويتميز بملمس مقرمش ونكهة جوزية وحلاوة طبيعية". لكنه لا يؤكل بمفرده، ويمكن دمجه في نظامك الغذائي، خصوصا وجبة الإفطار، سواء في حالته الخام، أو كمسحوق، أو زيت، أو مستخلصات، من خلال إضافته للفطائر والخبز والشوفان والكعك والمخبوزات، أو رش مسحوقه فوق الزبادي، أو مزجه مع العصائر المنزلية، أو الحبوب المطبوخة، أو المقبلات، أو استخدامه في أطباق اللحوم، أو رشه على الخضار أو السلطات.

ما جنين القمح؟

تتكون كل حبة قمح من 3 أجزاء، هي:

النخالة (الطبقة الخارجية).

الجنين (النواة المليئة بكمية كبيرة من العناصر الغذائية، ولديها القدرة على إنبات حبوب جديدة).

السويداء (الجزء الأكبر والأكثر نشوية، والذي يُشكل مصدر الغذاء للجنين).

وعندما يتم فصل جنين القمح عن السويداء أثناء عملية طحن الدقيق، لا تعد الحبوب حبوبا كاملة، ولكن دقيق مكرر يستخدم في صنع الخبز الأبيض والحلوى والنشويات المكررة الأخرى.

فوائد جنين القمح

وفقا لموقع "هيلث دايغست"، فإذا كنت تحاول التخلص من بعض الوزن الزائد، أو ترويض ضغط الدم المرتفع، فقد تتمكن من القيام بالأمرين معا، عن طريق إضافة "جنين القمح" إلى وجبتك الصباحية، فمن أهم فوائده الصحية:

ألياف تساعد في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم

تقول إيمي لي "إن جنين القمح يحتوي على مستويات أعلى من الألياف غير القابلة للذوبان"، والتي تحقق إضافتها إلى تغذيتك شعورا بالشبع لفترة أطول، ومن ثم انخفاض في السعرات الحرارية، كما تساعد الألياف في تقليل الالتهابات، وإخراج السموم من الجسم، "مما يساهم في خفض الكوليسترول وضغط الدم".

وهو ما دعمته دراسة أجريت عام 2023، حول العلاقة بين الألياف ووزن الجسم وارتفاع ضغط الدم، تتبعت آثار اتباع نظام غذائي غني بالألياف على 4477 شخصا، وبعد 16 أسبوعا، أفاد 62.5% أنهم فقدوا الوزن الزائد.

وفي مراجعة أجريت في العام نفسه، أشار الباحثون إلى أن "الزيادة في استهلاك الألياف قد تتوافق مع انخفاض ضغط الدم"، مع التوصية بإجراء المزيد من الأبحاث.

وهي نتائج تشير إلى أنه "من خلال زيادة تناولك الألياف، يمكنك التحكم في الوزن ومستويات ضغط الدم بشكل أفضل، وأن إضافة البروتين إلى الألياف تضمن المزيد من الفائدة".

2. عدو الجوع

جنين القمح غني بالبروتين، ووفقا للأبحاث فقد ارتبط استهلاك البروتين بشبع أعلى وجوع أقل بعد الوجبات، مما يسمح باتخاذ خيارات طعام أكثر صحة، فقد أشارت دراسة أجريت عام 2020 إلى التأثير القوي للشعور بالشبع، بعد إبلاغ المشاركين الذين كانوا يعانون من السمنة، وتناولوا وجبات غذائية عالية البروتين، "عن انخفاض ملحوظ في وزنهم؛ بالإضافة إلى قدرتهم على الحفاظ على الوزن من 6 إلى 12 شهرا على الأقل".

ومن هنا تأتي أهمية جنين القمح عالي البروتين، "كحل غذائي يومي للحفاظ على مستويات الجوع منخفضة، ومقاومة إغراء الوجبات الخفيفة في الفترة من الإفطار إلى الغداء".

3. يساهم في الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية

وفقا لموقع "ويب إم دي" الطبي، يحتوي جنين القمح على الأحماض الأمينية وفيتامينات "بي"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المعادن التي تساعد الجسم على أداء وظائف مختلفة، بما في ذلك الزنك والمنجنيز والفوسفور والمغنيسيوم، كلها معبأة بداخل هذا الجزء الصغير.

حيث يساعد الزنك على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات، كما يساعد المغنيسيوم أيضا في تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على قوة القلب والعظام.

أما الفوسفور فيعمل على إصلاح الأنسجة ونموها بمساعدة الكالسيوم، في حين يلعب المنغنيز دورا مهما في صحة العظام والحفاظ على جهاز المناعة، كما يعتبر جنين القمح مصدرا مركزا للبوليفينول والكاروتينات وفيتامين "إي"، وغيرها من مضادات الأكسدة المهمة لحماية الخلايا من التلف الذي يتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب.

4. مصدر جيد للبروتين النباتي

يمكن أن يكون جنين القمح بمثابة مصدر جيد للبروتين النباتي، وهو نوع من الحديد يسمى الحديد غير الهيمي (الموجود في الأطعمة النباتية، مقابل الحديد الهيمي الموجود في الأطعمة الحيوانية).

ولأن الحديد غير الهيمي غير قابل للامتصاص بسهولة، تنصح أخصائية التغذية المعتمدة باربي سيرفوني، بإضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "سي" إلى وجبتك المشتملة على جنين القمح للمساعدة في امتصاص الحديد، فعلى سبيل المثال، إذا أضفت جنين القمح إلى دقيق الشوفان، فقم بإقرانه بالتوت لتحقيق امتصاص أفضل لمحتوى جنين القمح من الحديد.

5. قد يساهم في تحسين صحة الأمعاء

من فوائد جنين القمح الأخرى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة والصحية.

ففي إحدى الدراسات التي نُشرت عام 2019، كان لدى المشاركين الذين تناولوا خبزا غنيا بجنين القمح تغييرات مفيدة في البكتيريا الصحية بالأمعاء، وأبلغوا عن نوعية حياة أفضل، "تكاد تخلو من الغازات والانتفاخ". وخلص الباحثون إلى أن "تناول 6 غرامات من الخبز المدعوم بجنين القمح بدلا من الخبز الأبيض العادي، قد يُحسّن صحة الأمعاء".

مخاطر صحية

قبل تناول جنين القمح، يوصي "ويب إم دي" بملاحظة المخاطر المحتملة التالية:

– التفاعلات التحسسية، فيجب أن تكون حذرا إذا كان لديك حساسية تجاه القمح، حيث إن "الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل القمح، ربما لن يتمكنوا من تحمل جنين القمح"، لذا، يحذر الخبراء من يعانون من اضطراب في المعدة أو طفح جلدي أو مشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول جنين القمح، أن ينتبهوا إلى أن هذه هي العلامات المميزة لحساسية القمح.

– حصوات الكلى، حيث يحتوي جنين القمح على نسبة عالية من الأكسالات، التي قد يؤدي تناول الكثير منها إلى تكون حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.