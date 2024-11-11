أسلوب حياة|إندونيسيا

هل يتأثر السياح بحظر إندونيسيا أجهزة "آيفون" الجديدة؟

People queue as they wait to buy the Apple iPhone 3GS on the first day of the Jakarta Great Sale Festival at Senayan City shopping mall in Jakarta June 18, 2010. Organisers of the festival, which features discounts of up to 70 percent, hope to rake in transactions totalling 7.2 trillion rupiah ($784 million) during the month-long event, Indonesian Shopping Centers Association (APPBI) chief Stefanus Ridwan said on Friday. REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - Tags: SOCIETY BUSINESS)
حظرت إندونيسيا بيع "آيفون 16" لعدم استيفائه بعض المتطلبات ونقص المكونات المحلية التي يجب أن تحتوي عليها الهواتف الذكية المباعة في البلاد (رويترز)
11/11/2024

بعد أسابيع قليلة من إطلاق "آبل" لهواتف "آيفون 16″، لا تزال السلطات الإندونيسية تحظر بيعها بسبب نزاع حول الاستثمارات المحلية.

تقارير صحفية سابقة أشارت إلى احتمال حظر استخدام "آيفون" الجديد في أنحاء البلاد، مما دفع البعض إلى تحذير السياح لضرورة استخدام هاتف آخر أثناء السفر إلى إندونيسيا لتجنب أي مشاكل.

إلا إن وزارة الصناعة في جاكرتا أكدت أن السلطات لن تمنع السياح من استخدام "آيفون 16" طالما أنهم لا يحاولون بيع الهاتف.

أما السكان المحليون الذين يجلبون معهم أجهزة "آيفون 16″، فيتعين عليهم الإفصاح عنها لدى الجمارك ودفع ضريبة استيراد، بينما يُعفى السياح من ذلك.

يأتي هذا الحظر على البيع بعد أن صرحت السلطات الإندونيسية بأن "آيفون" الجديد لا يستوفي بعض المتطلبات، لا سيما نقص المكونات المحلية التي يجب أن تحتوي عليها الهواتف الذكية لتكون قابلة للبيع في إندونيسيا.

واتهمت جاكرتا "آبل" بعدم الوفاء بالتزامات استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 117 مليون دولار.

على صعيد آخر، بات على المسافرين إلى إندونيسيا تعبئة استبيان صحي جديد عبر الإنترنت قبل دخول البلاد، بسبب مخاوف من انتشار مرض "إمبوكس" (mpox).

وقد تلجأ سلطات المطارات إلى قياس درجة حرارة الجسم بناءً على المعلومات التي يتم تقديمها في الاستبيان، وإذا كانت الحرارة مرتفعة، قد يُجرى اختبار لمرض "إمبوكس".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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