كوريا الجنوبية تتصدر وجهات السفر لعشاق الطعام الآسيوي

يعتمد اختيار وجهة لقضاء العطلة قرارا يعتمد على مجموعة من العوامل، مثل التكلفة، والطبيعة، والثقافة، والهندسة المعمارية، والشواطئ وغيرها. لكن بالنسبة للبعض، يُعتبر الطعام عاملا رئيسيا عند اختيار وجهة السفر.

كشف استطلاع -أجراه موقع "أغودا" للحجوزات شمل أكثر من 4 آلاف شخص- أن كوريا الجنوبية هي أفضل مكان لرحلة غذائية في آسيا، متفوقة بشكل طفيف على تايوان وتايلاند.

وقد تربعت المأكولات الكورية على القمة بفضل مزيجها المميز من اللحوم المشوية أو المقلية مع الصلصات اللزجة والحارة. ومن بين الأطباق الشهيرة هناك الكيمتشي -وهو طبق يشبه السلطة ويشبه بعضهم مذاقه بمخلل الكرنب- والبيبيمباب الذي يتكون من الأرز واللحم مع بيضة وزيت السمسم، والبولجوجي، وهو عبارة عن شرائح لحم بقري تُشوى عادة على النار.

وأوضح "أغودا" سر جاذبية كوريا الجنوبية من خلال ذكر معالم مثل سوق غوانغ جانغ في سول، الذي وصفته بأنه “مكان رائع لتناول الأطعمة الشعبية مثل التوكبوكي (كعك الأرز الحار) والبنداتوك (فطائر لذيذة).”

كما أشاد الاستطلاع بتايوان باعتبارها "عالم الطهي العجيب" وتايلاند باعتبارها "جنة عشاق الطعام"، بفضل خيارات تناول الطعام الشعبية المتنوعة.

وغالبا ما يقتضي تناول الطعام في آسيا الاستمتاع بوجبات الشوارع أثناء الجلوس على مقاعد بلاستيكية قصيرة بجانب حركة المرور المزدحمة، أو على الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

وبحسب بحث نُشر في المجلة الطبية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، فإن الأطعمة الكورية -خاصة الكيمتشي- ليست صحية فحسب، بل قد تساعد أيضا في "تقليل خطر السمنة لدى الرجال".