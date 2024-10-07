بين الفوم والزنبرك: كيف تختار مرتبة النوم المثالية؟

تلعب المرتبة المناسبة دورا كبيرا في التمتع بنوم هادئ ومريح. ويتوفر في الأسواق نوعان من المراتب، هما: المرتبة ذات النواة الزنبركية (النوابض)، والأخرى المصنوعة من الفوم (الرغوة).

وبحسب موقع "سليب فاونديشن"، فإن المراتب الزنبركية هي نوعية تستخدم طبقة من النوابض المعدنية كداعم أساسي، وغالبًا ما تحتوي على طبقات رقيقة من الفوم. أما مراتب الفوم، فتتكون بدورها من عدة طبقات من مواد رغوية بالكامل، مثل الميموري فوم، أو البولي يوريثان.

مزايا مراتب الفوم

التكيف الممتاز: يتشكل الفوم بطبيعته وفقًا لشكل الجسم، مما يساعد على توزيع الوزن بالتساوي.

يتشكل الفوم بطبيعته وفقًا لشكل الجسم، مما يساعد على توزيع الوزن بالتساوي. عزل حركة جيد: تمتص المراتب المصنوعة من الفوم الحركة بشكل فعال، مما يقلل من تأثير الحركة على الشخص الذي يشاركك السرير.

تمتص المراتب المصنوعة من الفوم الحركة بشكل فعال، مما يقلل من تأثير الحركة على الشخص الذي يشاركك السرير. الراحة في مناطق الضغط: يقدم الفوم راحة ممتازة في مناطق مثل الكتفين والوركين، خاصة للذين ينامون على جُنوبهم.

يقدم الفوم راحة ممتازة في مناطق مثل الكتفين والوركين، خاصة للذين ينامون على جُنوبهم. الأسعار: تتوفر مراتب الفوم بأسعار متفاوتة من منخفضة إلى فاخرة.

عيوب مراتب الفوم

الرائحة: تطلق المراتب الجديدة أحيانًا رائحة كيميائية تعرف باسم "أوف غازينغ".

تطلق المراتب الجديدة أحيانًا رائحة كيميائية تعرف باسم "أوف غازينغ". احتباس الحرارة: يمكن أن تحتفظ بعض أنواع الفوم بالحرارة، مما يجعلها غير مريحة.

مزايا مراتب الزنبرك

التهوية الممتازة: توفر تدفق هواء أفضل، مما يساعد في الحفاظ على برودة السرير.

توفر تدفق هواء أفضل، مما يساعد في الحفاظ على برودة السرير. الدعم القوي: مناسبة للأشخاص الأثقل وزنًا الذين يحتاجون إلى مرتبة أكثر صلابة.

مناسبة للأشخاص الأثقل وزنًا الذين يحتاجون إلى مرتبة أكثر صلابة. تكلفة معقولة: تتوفر عمومًا بأسعار أقل من مراتب الفوم الفاخرة.

عيوب مراتب الزنبرك

انتقال الحركة: يمكن أن تنقل الحركة، مما قد يسبب لك إزعاجًا إذا كان شريكك في السرير يتحرك كثيرًا.

يمكن أن تنقل الحركة، مما قد يسبب لك إزعاجًا إذا كان شريكك في السرير يتحرك كثيرًا. إمكانية إصدار الضوضاء: قد تصدر صوت أزيز مع مرور الوقت.

أما هيئة اختبار السلع والمنتجات بألمانيا، فأكدت أن راحة الظهر لا تلعب دورا رئيسيا في المفاضلة بين النوعين، موضحة أن المرتبة المصنوعة من الفوم تعد مناسبة للأشخاص الذين يشعرون بالبرد بسهولة؛ نظرًا لأنها توفر عزلًا جيدا.

أما المرتبة ذات النواة الزنبركية، فعادة ما تكون أثقل، كما أنها جيدة التهوية، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتعرقون كثيرا.

وأشارت الهيئة إلى أن مدى صلابة أو نعومة المرتبة يتوقف على التفضيلات الشخصية، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام أسفل الظهر.

من جانبه، قال موقع "سليب فاونديشن" إنه لا يوجد خيار مثالي يناسب الجميع، إذ يعتمد ذلك على تفضيلات النوم الفردية. وتُعد مراتب الفوم مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن عزل الحركة وتوفير الراحة في نقاط الضغط، في حين أن مراتب الزنبرك تكون أكثر ملاءمة للذين يحتاجون إلى دعم أقوى وتدفق هواء أفضل لمنع احتباس الحرارة.

فإذا كنت ممن ينامون على جنوبهم أو تشعر بالحر أثناء النوم، قد تناسبك مراتب الفوم بشكل أفضل، في حين تمثل مراتب الزنبرك خيارك الأمثل إذا كنت تفضل شعورا أكثر صلابة وتحتاج إلى تدفق جيد للهواء.