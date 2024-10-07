أيهما أفضل المرتبة الزنبركية أم المصنوعة من الفوم؟

تلعب المرتبة المناسبة دورا كبيرا في التمتع بنوم صحي وهانئ. ويتوفر في الأسواق نوعان من المراتب، هما: المرتبة ذات النواة الزنبركية والمرتبة المصنوعة من الفوم (Foam Mattress). فما الفرق بينهما؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات بألمانيا إن الاختيار بين النوعين لا يلعب دورا رئيسيا بالنسبة للظهر، موضحة أن المرتبة المصنوعة من الفوم تعد مناسبة للذين يشعرون بالبرد بسهولة نظرا لأنها توفر عزلا جيدا.

أما المرتبة ذات النواة الزنبركية، فعادة ما تكون أثقل من المصنوعة من الفوم، كما أنها جيدة التهوية، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتعرقون كثيرا.

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن مدى صلابة أو نعومة المرتبة يتوقف على التفضيلات الشخصية.