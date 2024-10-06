كيف تحصل على مقعد درجة رجال الأعمال في الطائرة بأسعار مخفضة؟

يحلم الكثيرون بالسفر في درجة الأعمال لما توفره من رفاهية وراحة تفوق تلك التي يجدها المسافرون في الدرجة الاقتصادية.

مع ذلك، فإن الجميع ليسوا على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة لهذه الدرجة. لذا، يبحث المسافرون عن طرق وحيل تساعدهم على الحصول على ترقية إلى درجة الأعمال بأقل تكلفة ممكنة أو حتى مجاناً في بعض الأحيان.

نستعرض هنا بعض النصائح المقدمة من قبل المسافرين المحترفين وخبراء السفر حول كيفية الحصول على مقعد في درجة الأعمال.

الانضمام إلى برامج الولاء

تعد برامج الولاء المقدمة من شركات الطيران واحدة من أهم الطرق التي يمكن أن تمنحك فرصة الترقية إلى درجة الأعمال. من خلال الاشتراك في هذه البرامج وجمع النقاط من خلال السفر المتكرر، يمكنك استبدال هذه النقاط لترقية مقعدك.

يشير خبراء السفر لمجلة "ترافل آند ليجر" Travel & Leisure إلى أن برامج الولاء تقدم عروضًا خاصة وحصرية للأعضاء المتميزين في بعض الأحيان، خاصة أولئك الذين يسافرون بانتظام على نفس الخطوط الجوية.

السفر في أوقات غير مزدحمة

يؤكد الخبراء أن السفر في أوقات تكون فيها الطائرات أقل ازدحاما، مثل منتصف الأسبوع أو في المواسم غير المزدحمة، يزيد من فرص العثور على مقاعد شاغرة في درجة الأعمال. في هذه الحالات، قد تكون شركة الطيران أكثر استعدادا لترقية الركاب إلى درجة الأعمال للحفاظ على التوازن بين الدرجات.

طلب الترقية عند التسجيل

ووفق موقع بيزنس إنسايدر، يوصي المسافرون المحترفون بمحاولة طلب الترقية مباشرة في المطار عند التسجيل أو حتى عند البوابة قبل الصعود إلى الطائرة. في كثير من الأحيان، قد تكون هناك عروض ترقية بأسعار مخفضة على المقاعد الشاغرة في درجة الأعمال، أو قد تقوم شركة الطيران بترقية بعض الركاب من الدرجة الاقتصادية مجانا إذا كانت الدرجة الاقتصادية ممتلئة.

ارتداء ملابس أنيقة

وفي تقرير لصحيفة إندبندنت حول تأثير الملابس على فرص الترقية، يشير بعض المسافرين إلى أن المظهر الأنيق قد يزيد من فرصك في الحصول على الترقية. بينما لا تعتبر هذه قاعدة ثابتة، إلا أن بعض المضيفين والمضيفات قد يفضلون منح الترقية للمسافرين الذين يرتدون ملابس لائقة أكثر من غيرهم.

السفر بمفردك

إذا كنت مسافرا وحدك، تزداد فرصتك في الحصول على الترقية مقارنة بمن يسافرون مع مجموعات. وفقا للخبراء، من الأسهل على شركات الطيران ترقية مسافر واحد بدلا من مجموعة، لذا فإن المسافرين المنفردين لديهم ميزة في هذا الجانب.

برامج بطاقات الائتمان والمزايا المصرفية

بعض بطاقات الائتمان المميزة تقدم لمستخدميها مزايا تتعلق بالسفر، بما في ذلك ترقية مقاعد الطيران. وبحسب تقرير لموقع فوربس تقرير حول أفضل بطاقات الائتمان للمسافرين، فإن الاشتراك في هذه البطاقات والاستفادة من العروض المرتبطة بها قد يتيح لك الحصول على ترقية إلى درجة الأعمال.

عروض الترقية المدفوعة قبل الرحلة

بعض شركات الطيران تقدم عروض ترقية مدفوعة عبر البريد الإلكتروني قبل موعد الرحلة بوقت قصير. يكون العرض غالبا بسعر مخفض مقارنة بسعر التذكرة العادية في درجة الأعمال. لذا، ينصح الخبراء بمراقبة البريد الإلكتروني وتفقد هذه العروض قبل السفر.

الحصول على مقعد في درجة الأعمال دون دفع المبلغ الكامل يمكن أن يكون أمرا ممكنا إذا كنت تعرف الحيل المناسبة. لذلك عليك اتباع باتباع هذه النصائح التي قدمها خبراء السفر والمسافرين المتكررين، حتى يمكنك الاستمتاع برفاهية درجة الأعمال دون إنفاق الكثير.