اللوتري الأميركي.. أبرز 35 سؤالا عن قرعة الهجرة العشوائية

بدأ برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة والمعروف باسم "قرعة التنوع" أو "اللوتري الأميركي" في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كوسيلة لتعزيز التنوع في الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى منح تأشيرات الهجرة لمواطني البلدان التي تمتلك معدلات منخفضة للهجرة إلى أميركا، ويتم اختيار المقبولين عشوائيا من خلال نظام إلكتروني، ويتم منح نحو 50 ألف تأشيرة كل عام للأفراد من دول مختلفة حول العالم، والذين يلبون المتطلبات المؤهلة.

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ما الدول غير المسموح لمواطنيها بالتقديم على الهجرة العشوائية؟

يُستبعد مواطنو بعض الدول من المشاركة في برنامج الهجرة العشوائية إذا كان عدد المهاجرين من هذه الدول إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة قد تجاوز عتبة معينة، ومن بين هذه الدول: المكسيك، كندا، الصين، الهند، الفلبين، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، فيتنام.

ما الدول صاحبة أعلى نسب قبول في اللوتري الأميركي؟

عادة ما تكون الدول التي لديها عدد أقل من المهاجرين إلى الولايات المتحدة من الدول ذات الفرص الأكبر للفوز في قرعة التنوع، وبعض الدول التي تسجل نسبا عالية في القبول تشمل: مصر، السودان، المغرب، نيجيريا، أوكرانيا، روسيا، إيران، غانا، إثيوبيا.

متى يبدأ التقديم على برنامج اللوتري؟

التقديم على قرعة الهجرة العشوائية لعام 2025 يبدأ في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وسيستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

متى تظهر النتيجة؟

نتائج قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) عادة ما تُعلن في مايو/أيار من السنة التالية لفترة التقديم، وبالنسبة للتقديم على قرعة 2025 سيتم الإعلان عن النتائج في 4 مايو/أيار 2024.

ويمكن للمشاركين التحقق من نتائجهم باستخدام رقم التأكيد عبر الموقع الرسمي لبرنامج اللوتري (dvprogram.state.gov).

وستظل النتائج متاحة للتحقق حتى 30 سبتمبر/أيلول 2025، ويجب على المتقدمين الذين فازوا متابعة تعليمات استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة.

كيف يمكن التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية؟

يتم التقديم من خلال موقع الحكومة الأميركية الرسمي فقط الخاص بقرعة الهجرة العشوائية "دي في لوتري" (DV Lottery) خلال الفترة الزمنية المحددة للتقديم، ويجب ملء النموذج الإلكتروني الخاص بالبرنامج بدقة.

ما المستندات المطلوبة عند التقديم على اللوتري؟

لا يتطلب التسجيل الإلكتروني تقديم مستندات رسمية في البداية، فقط يتم ملء النموذج الإلكتروني عبر موقع وزارة الخارجية الأميركية، ومع ذلك إذا تم اختيارك وفزت في القرعة فستحتاج إلى تقديم مجموعة من المستندات الضرورية لإكمال إجراءات الهجرة.

هل يمكن للأبناء التقديم بشكل مستقل؟

نعم، يمكن للأبناء غير المتزوجين تحت سن 21 عاما أن يتم إدراجهم في طلب والديهم أو يمكنهم التقديم بشكل مستقل إذا كانوا مؤهلين.

هل هناك حد أدنى أو أقصى للعمر؟

لا يوجد حد أدنى أو أقصى للعمر للتقديم، ومع ذلك هناك متطلب رئيسي قد يؤثر على أهلية الشباب الأصغر سنا، وهو متطلب التعليم أو الخبرة العملية، لذلك فإن الحد الأدنى العمري الفعلي للتقديم يعتمد على استيفاء المتطلبات التعليمية أو العملية (وهو نحو 18 عاما).

ما مستوى التعليم المطلوب للتقديم؟

الحد الأدنى هو الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فإذا لم يكن لدى المتقدم هذا المستوى التعليمي يمكن أن يعتمد على خبرة عمل في مهنة مؤهلة.

ما مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم؟

يجب أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها خلال الأشهر الستة الأخيرة)، وتكون بمقاس 600×600 بكسل، بخلفية بيضاء، ووجه المتقدم ظاهر بشكل واضح دون أي تعديلات أو تغييرات، يجب عدم ارتداء أي نظارات.

هل توجد مواقع تساعد على التأكد من مطابقة الصورة للمواصفات؟

نعم، هناك مواقع تتيح لك التأكد من مواصفات الصورة، من بينها الموقع الرسمي للحكومة الأميركية الذي يحتوي على أداة لفحص الصور، وهي خدمة مجانية، لذلك تجنب دفع أي رسوم خاصة بالتقديم أو اختبار مواصفات الصورة.

ما مواصفات الصورة للمحجبات؟

مسموح بارتداء الحجاب في صورة التقديم للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، بشرط أن يتوافق مع بعض المتطلبات الأساسية لضمان وضوح الصورة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

مواصفات الصورة للمحجبات:

إظهار الوجه بالكامل:

يجب أن يكون الوجه مكشوفا بشكل كامل من أسفل الذقن إلى أعلى الجبهة، بحيث تكون ملامح الوجه واضحة دون أي ظل أو عائق.

يجب ألا يُغطى أو يظلل الوجه بأي شكل من الأشكال، ويجب أن تكون العينان والأنف والفم واضحة في الصورة.

الخلفية:

مثل باقي المتقدمين، يجب أن تكون الخلفية بيضاء بالكامل دون أي تفاصيل أو ظلال.

عدم وجود زينة أو إكسسوارات:

لا يسمح بارتداء أي زينة أو إكسسوارات إضافية على الحجاب مثل الزهور أو الدبابيس المزخرفة، ويجب أن يكون الحجاب بسيطا ولا يغطي الجبهة بشكل كبير.

ويفضل أن يكون الحجاب بلون محايد وغير مزخرف، لضمان تركيز الصورة على الوجه بشكل واضح دون أي تشتيت.

ولا يسمح لأي جهة حكومية أو غير حكومية أميركية بأن تطلب خلع الحجاب للتصوير، مع مراعاة الشروط السابقة في الصورة.

هل يمكن التقديم أكثر من مرة في السنة نفسها؟

لا، التقديم أكثر من مرة في السنة نفسها يعتبر مخالفة، وسيتم استبعاد المتقدم إذا تم اكتشاف تقديمه مرات عدة.

ما الأخطاء الشائعة التي تتسبب في رفض الطلب؟

من أبرز الأخطاء: تقديم صورة غير صحيحة، إرسال معلومات غير دقيقة، أو الفشل في استيفاء شروط التعليم أو الخبرة العملية.

هل يمكن التقديم إذا كنت تعيش في بلد آخر غير بلدك الأصلي؟

نعم، يمكن التقديم إذا كنت تعيش في بلد آخر بشرط أن تكون من الدول المؤهلة للمشاركة.

هل مسموح للمقيمين بدول الخليج العربي التقديم على القرعة؟

نعم، مسموح للمقيمين في دول الخليج بالتقديم على قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) إلى الولايات المتحدة بشرط أن يكونوا من مواطني الدول المؤهلة للمشاركة في البرنامج.

التقديم يعتمد على بلد الميلاد وليس على بلد الإقامة، إذا كنت مواطنا لدولة مؤهلة ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتقديم يمكنك التقديم بغض النظر عن البلد الذي تعيش فيه حاليا، بما في ذلك دول الخليج مثل السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعُمان.

نقاط يجب مراعاتها:

بلد الميلاد: الأهلية تعتمد على بلد الميلاد، وليس الجنسية أو بلد الإقامة، إذا كنت مولودا في دولة مؤهلة، يمكنك التقديم حتى لو كنت مقيما في دولة غير مؤهلة.

مكان المقابلة: بعد الفوز في القرعة يمكن تحديد مقابلة التأشيرة في السفارة أو القنصلية الأميركية في بلد الإقامة الحالي (مثل دول الخليج) بشرط وجود سفارة أميركية تقدم خدمات التأشيرات هناك.

متطلبات الإقامة: لا توجد متطلبات تتعلق بالإقامة عند التقديم ما دام الشخص يستوفي شروط البرنامج (بلد الميلاد، التعليم، والخبرة العملية).

هل يمكن لحاملي أكثر من الجنسية التقدم للفوز باللوتري؟

التقديم يعتمد على بلد الميلاد وليس الجنسية، فعلى سبيل المثال إذا كنت تحمل الجنسيتين البريطانية والمصرية يمكنك التقديم في قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) على أساس بلد الميلاد وليس على أساس الجنسية.

وبما أن المملكة المتحدة ليست مؤهلة للتقديم في اللوتري لكن مصر مؤهلة يمكنك التقديم باستخدام بلد ميلادك (مصر) حتى لو كنت تحمل الجنسية البريطانية.

هل يتعين دفع أي رسوم عند التقديم؟

لا، التقديم للقرعة مجاني، ولكن الفائزين سيدفعون رسوما لإجراءات طلب التأشيرة في حال قبولهم.

هل يمكن الفوز بالقرعة أكثر من مرة؟

نعم، يمكن الفوز أكثر من مرة، ولكن لا يمكن التقديم مرتين في السنة نفسها.

هل يمكن التعديل في البيانات بعد التقديم؟

لا يمكن تعديل البيانات بعد تقديم الطلب النهائي، لذلك من المهم جدا التأكد من صحة جميع المعلومات قبل إرسال النموذج الإلكتروني، فإذا كانت هناك أخطاء كبيرة قد تؤثر على القبول فقد يؤدي ذلك إلى استبعاد الطلب.

هل يمكن إضافة طفل للأسرة بعد ولادته؟

إذا فزت في القرعة وتمت ولادة طفل جديد قبل إكمال إجراءات التأشيرة يمكنك إضافة الطفل إلى طلب الهجرة، ستحتاج إلى تحديث المستندات المقدمة للسفارة وإضافة الطفل كجزء من عائلتك حتى يتم إصدار تأشيرة له، ويجب تقديم شهادة الميلاد وجميع المستندات الضرورية قبل موعد المقابلة أو في المقابلة نفسها.

هل يتم التقديم بشكل فردي أم عبر وكلاء؟

التقديم يتم بشكل فردي من خلال الموقع الرسمي، ولا يُنصح باستخدام الوكلاء، حيث لا يضمنون القبول ويمكن أن يتسببوا في أخطاء، وقد تتعرض لمحاولات الاحتيال من قبل البعض.

هل يتم التقديم باللغة العربية؟

التقديم في قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) إلى الولايات المتحدة يتم باللغة الإنجليزية فقط، النموذج الإلكتروني الذي يجب ملؤه متاح باللغة الإنجليزية، ويُطلب من المتقدمين تقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة باللغة الإنجليزية، وهي عادة البيانات المكتوبة في جواز السفر.

ما الامتيازات التي يحصل عليها الفائز باللوتري؟ وهل تمنح الحكومة الأميركية الفائز وظيفة وسكنا وتأمينا صحيا وتعليما للأطفال؟

الفوز في قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) لا يعني تلقائيا توفير وظيفة أو سكن أو تأمين صحي أو تعليم مجاني للفائز، القرعة تمنح الفائزين تأشيرة هجرة تؤهلهم للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة "البطاقة الخضراء" (Green Card)، ولكن الفائزين يتحملون مسؤولية ترتيب جوانب حياتهم مثل العمل، السكن، والتعليم، والتأمين الصحي بأنفسهم.

الوظيفة: يجب على الفائز البحث عن وظيفة في الولايات المتحدة بعد الانتقال، تماما مثل أي مقيم دائم آخر.

السكن: الحكومة الأميركية لا توفر سكنا للفائزين، يتعين على الفائزين ترتيب أمور السكن بأنفسهم، سواء قبل أو بعد الوصول إلى الولايات المتحدة.

التأمين الصحي: الولايات المتحدة لا تقدم تأمينا صحيا مجانيا للمقيمين الدائمين، يجب على الفائزين شراء تأمين صحي خاص أو التقديم على برامج الرعاية الصحية المتاحة بناء على الدخل والموقع.

التعليم: التعليم العام متاح مجانا للأطفال في سن المدرسة (من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية)، ولكن التعليم العالي مثل الجامعات أو المعاهد ليس مجانيا، ويمكن للفائزين الاستفادة من فرص القروض الطلابية أو البرامج التعليمية المتاحة.

كيف أتحقق من الفوز بالقرعة العشوائية (اللوتري)؟ هل سيتم التواصل معي بعد الفوز؟

يجب على المتقدمين متابعة النتائج عبر الموقع الرسمي للقرعة باستخدام رقم التأكيد الذي يحصلون عليه بعد تقديم الطلب.

لا تتواصل السفارة الأميركية مع أي من الفائزين، ولا يمكن التواصل مع السفارات أو الجهات الحكومية الأميركية لاستعادة رقم التأكيد، لذلك احتفظ برقم التأكيد بنفسك، ولا تعتمد على أي وكيل للاحتفاظ به.

ما الإجراءات اللازمة بعد النجاح في القرعة؟

بعد الفوز يتعين على المتقدمين تقديم طلب تأشيرة هجرة "دي إس-260" (DS-260) واستكمال الفحص الطبي، وحضور مقابلة في السفارة الأميركية، وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

هل يمكن رفض الشخص رغم فوزه في القرعة؟

نعم، قد يتم رفض الشخص إذا لم يستوفِ متطلبات التأشيرة مثل الفشل في المقابلة أو تقديم وثائق مزورة.

ما المدة المسموح بها للهجرة بعد الحصول على التأشيرة؟

بعد الحصول على تأشيرة الهجرة من خلال برنامج القرعة عادة ما تكون التأشيرة صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ الفحص الطبي، ويجب على الفائزين السفر إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة لتفعيل تأشيراتهم والحصول على بطاقة الإقامة الدائمة.

هل هناك رسوم يجب دفعها بعد الفوز باللوتري؟

نعم، إذا فزت في قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) هناك بعض التكاليف التي يجب دفعها خلال مراحل إكمال إجراءات الحصول على التأشيرة والهجرة إلى الولايات المتحدة على الرغم من أن التقديم للقرعة نفسه مجاني.

رسوم معالجة طلب التأشيرة:

يتعين على الفائزين دفع رسوم تأشيرة الهجرة، وهي نحو 330 دولارا لكل متقدم، ويتم دفع هذه الرسوم عند حضور مقابلة التأشيرة في السفارة الأميركية.

التكاليف الطبية:

يجب على الفائزين إجراء فحص طبي لدى طبيب معتمد من السفارة الأميركية، ويتحمل المتقدم تكلفة الفحص الطبي، والتي تختلف من بلد إلى آخر، لكنها قد تتراوح بين 200 و500 دولار لكل شخص.

هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاد الأشخاص ذوي الأمراض أو الحالات الصحية إذا كانت تتطلب رعاية طبية مكثفة أو إذا كانت تشكل عبئًا ماليًا على النظام الصحي الأميركي، مثل الأمراض المعدية والحالات الطبية الخطيرة

رسوم إصدار البطاقة الخضراء:

بعد وصولك إلى الولايات المتحدة يجب عليك دفع رسوم إصدار البطاقة الخضراء، وتبلغ حاليا 220 دولارا، ويتم دفع هذه الرسوم بعد الموافقة على تأشيرة الهجرة وقبل السفر إلى الولايات المتحدة.

ترجمة الوثائق وتكاليف المستندات:

قد تحتاج إلى ترجمة الوثائق المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو شهادة الزواج إذا لم تكن باللغة الإنجليزية، وستتحمل تكاليف الترجمة والتوثيق.

هل يمكن استخدام الحساب نفسه للتقديم في السنوات القادمة إذا لم يتم القبول؟

لا، يجب تقديم طلب جديد في كل سنة إذا لم يتم الفوز.

هل يشترط إجادة اللغة الإنجليزية في حال الفوز باللوتري؟

لا يشترط أن تجيد اللغة الإنجليزية للتقديم على قرعة الهجرة العشوائية (اللوتري) إلى الولايات المتحدة، القدرة على التحدث أو الكتابة باللغة الإنجليزية ليست شرطا للتأهل أو التقديم، والتقديم يعتمد على بلد الميلاد ومستوى التعليم أو الخبرة العملية.

ما المستندات المطلوبة بعد الفوز باللوتري؟

بعد الفوز بالقرعة واستكمال النموذج "دي إس-260" (DS-260) ستطلب منك السفارة الأميركية تقديم المستندات التالية خلال مقابلة التأشيرة:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ المقابلة.

شهادة الميلاد: يجب تقديم نسخة أصلية ومترجمة أو معتمدة من شهادة الميلاد.

شهادة التعليم: الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كدليل على استيفاء المتطلبات التعليمية لبرنامج اللوتري (يمكن أيضا تقديم دليل على الخبرة العملية إذا لم يكن لديك شهادة ثانوية).

السجل الجنائي (شهادة حسن السيرة والسلوك): يجب تقديم شهادة تثبت خلو سجلك الجنائي من الجرائم، وهذه الشهادة تُطلب من كل بلد أقمت فيه لأكثر من 6 أشهر بعد بلوغك سن 16.

الفحص الطبي: يجب الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب معتمد من السفارة الأميركية، ويتم تقديم التقرير الطبي خلال المقابلة.

شهادة الزواج (إذا كان المتقدم متزوجا): يجب تقديم شهادة الزواج الأصلية إذا كنت تتقدم مع زوجك/ زوجتك.

شهادات الطلاق أو الوفاة (إذا كانت الحالة تنطبق): في حالة الطلاق أو وفاة الزوج/ الزوجة السابق يجب تقديم الوثائق الأصلية.

صور شخصية حديثة بمواصفات محددة (2×2 بوصة، خلفية بيضاء، بدون تعديل)، عادة ما تطلب السفارة صورتين أو أكثر.

الوثائق العسكرية، إذا كنت قد خضعت للخدمة العسكرية يجب تقديم المستندات التي تثبت انتهاء الخدمة أو الإعفاء منها.

إثبات الدعم المالي (كفيل مالي): في بعض الحالات قد تُطلب إثباتات لدعم مالي أو ضامن (كفيل) لإثبات القدرة على العيش في الولايات المتحدة.

إثبات العنوان في الولايات المتحدة (إذا كان متاحا): إذا كان لديك عنوان إقامة في الولايات المتحدة يمكنك تقديمه كجزء من المعلومات المطلوبة، لكن ذلك ليس شرطا أساسيا.

نصائح إضافية:

الترجمة: تأكد من ترجمة جميع المستندات المطلوبة إلى اللغة الإنجليزية من قبل مترجم معتمد.

الدقة: يجب التأكد من أن جميع المعلومات الواردة في المستندات تتطابق مع ما قمت بإدخاله في النموذج الإلكتروني عند التقديم على القرعة.

بعد تقديم هذه المستندات في المقابلة وإتمام جميع الإجراءات إذا تمت الموافقة ستحصل على تأشيرة الهجرة الخاصة بك، ويمكنك الانتقال إلى الولايات المتحدة للحصول على الإقامة الدائمة.

ما هو الكفيل المالي؟ ومتى يشترط وجوده؟

الكفيل المالي هو شخص مقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني (سواء كان مواطنا أميركيا أو مقيما دائما) يلتزم بدعم الفائز ماليا في حالة احتياجه، وقد يكون الكفيل قريبا أو صديقا أو حتى جهة تعمل في مجال تقديم الدعم للمهاجرين.

الكفيل المالي لا يلزم بدعم الفائز ماليا لفترة طويلة، فالهدف هو ضمان أن الفائز يمكنه الاستقرار في بداية حياته في الولايات المتحدة حتى يصبح قادرا على العمل والاعتماد على نفسه.

هذا الشرط قد يطلب في بعض الحالات إذا رأت السفارة الأميركية أنه من الضروري تقديم دليل إضافي على القدرة المالية للفائز أو أسرته، وليس شرطا أساسيا لجميع الفائزين في القرعة، ولكنه يُطلب أحيانا لضمان أن الفائز لديه دعم مالي كاف.

هل يسمح بإضافة الوالدين في طلب الهجرة؟

لا يمكن إضافة الوالدين بشكل مباشر كأفراد تابعين في الطلب، لكن يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لهما بعد حصولك على الإقامة الدائمة.

هل يمكن للفائز في اللوتري اختيار ولاية معينة للإقامة فيها؟

برنامج الهجرة العشوائية لا يحدد لك ولاية معينة، بل يتيح لك حرية التنقل والعيش في أي ولاية أميركية تختارها، سواء من حيث فرص العمل أو التعليم أو نمط الحياة الذي تفضله.

برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة هو فرصة للأشخاص من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة، والتقديم يتطلب الالتزام بالدقة والالتزام بالشروط المطلوبة ويتيح للمقبولين فرصة إقامة دائمة في الولايات المتحدة والتمتع بامتيازات العمل والتعليم وغيرها.