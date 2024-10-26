لتجنب التسمم الغذائي.. ابتعد عن هذه الأطعمة في مطاعم الفنادق

تعد المطاعم المفتوحة "البوفيه" في الفنادق عالمًا من المذاقات الشهية، لكنها قد تخفي بعض الأطعمة التي يمكن أن تفسد تجربتك. لتستمتع بوجبتك بأمان، تعرف على الأطعمة التي يجب عليك تجنبها وكيفية اختيار الأطعمة الطازجة والصحية.

الأطعمة البحرية النيئة

يفضل تجنب الأطباق التي تحتوي على اللحوم أو المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهية جيدا، مثل السوشي، والمحار بنصف القشرة، وشرائح لحم الأسماك نصف المطهية، إذ يمكن أن تحتوي هذه الأطعمة على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا، الإشريكية القولونية، و نوروفيروس، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الطعام.

إذا لاحظت أن السوشي أو المحار في "بوفيه مفتوح" وغير محفوظ في درجات حرارة باردة مناسبة، فمن الأفضل الامتناع عن تناوله لتقليل خطر التسمم الغذائي. وللتمتع بأطباق السوشي والمأكولات البحرية بأمان، اختر الأنواع المطهوة أو المقلية، وتأكد من أنها معدة بمكونات طازجة وذات جودة عالية.

قسم السلطات الجاهزة

على الرغم من أن السلطات والأطباق الباردة قد تكون منعشة وشهية، إلا أنها قد تمثل خطرا للتلوث إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم. لذلك ينصح بتجنب السلطات التي تحتوي على مكونات سريعة التلف، مثل المايونيز والبيض النيئ ومنتجات الألبان، خاصة إذا تركت في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. تشمل هذه الأطباق سلطة البطاطس وسلطة الكرنب، التي قد تفسد سريعا وتوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

لتقليل خطر التسمم الغذائي، اختر السلطات الطازجة وتلك المحفوظة على الثلج، وركز على السلطات البسيطة الخالية من الصلصات الثقيلة، وتجنب تناول السلطات التي لا تبدو مبردة بشكل جيد أو التي تحتوي على مكونات قابلة للتلف بسرعة.

منتجات الألبان غير المبسترة وغير المبردة

احرص على تجنب الأطباق التي تحتوي على منتجات الألبان غير المبسترة، مثل بعض أنواع الجبن والحلويات الكريمية كالموس والكاسترد، إذ قد تحتوي على بكتيريا ضارة مثل الليستيريا، والتي يمكن أن تشكل خطرا صحيا كبيرا، خاصة على النساء الحوامل، والأطفال الصغار، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، اختر منتجات الألبان المبسترة فقط، وتأكد من أنها محفوظة في ظروف تبريد ملائمة، كما يُفضل تجنب تناول منتجات الألبان التي تُترك في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة لتفادي التلوث البكتيري.

الأطعمة الحساسة للحرارة

من الضروري مراقبة الأطعمة التي تتطلب تحكما دقيقا في درجة الحرارة، مثل الأطباق الساخنة والمأكولات المبردة، لضمان بقائها ضمن النطاق الآمن. تجنب تناول الأطعمة التي تبدو فاترة أو التي ظلت لفترة طويلة خارج الثلاجة أو التسخين، إذ قد تكون تعرضت لما يُعرف بـ"منطقة الخطر"، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة. بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة التي يتم تحضيرها طازجة أو يجري تجديدها بانتظام من قِبل طاقم البوفيه لضمان سلامتها وجودتها.

اللحوم غير المطهية جيدا

يفضل تجنب تناول اللحوم غير المطهية أو المطهية بشكل جزئي، إذ قد تحتوي على بكتيريا ضارة، خاصة في الأطباق التي تقدم اللحم نصف مطهو، مثل بعض أنواع شرائح اللحم وبعض المقبلات كالكبة النيئة. عدم طهي اللحوم جيدًا قد يسمح للبكتيريا بالبقاء والتكاثر، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء. لتقليل هذه المخاطر، ينصح بطلب اللحم مطهوا جيدا، خصوصًا عند تناول الطعام في البوفيهات والمطاعم العامة، حيث قد لا يكون هناك مستوى كافٍ من الرقابة على الطهي.

الفواكه المقطعة مسبقا

تتعرض الفواكه المقطعة، مثل البطيخ والشمام، لخطر التلوث البكتيري إذا لم يتم تخزينها في درجات حرارة منخفضة. لذا، ينصح بضمان حفظ هذه الفواكه في أماكن باردة، وعند عرضها في درجات حرارة الغرفة لفترات طويلة، يفضل تجنب استهلاكها حفاظا على الصحة والسلامة.

ما الأطعمة الآمنة؟

ليس عليك أن تعيش في خوف دائم، لكن اتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الأمراض وحماية رحلتك يستحق الاهتمام. إليك بعض الخيارات الآمنة التي يُفضل اختيارها:

الأطعمة المطهوة جيدا: اختر الأطباق المطهوة بالكامل، مثل اللحوم والدواجن، والتي تكون آمنة عندما تقدم ساخنة.

اختر الأطباق المطهوة بالكامل، مثل اللحوم والدواجن، والتي تكون آمنة عندما تقدم ساخنة. الأطعمة الساخنة المحفوظة بشكل صحيح: احرص على أن تبقى الأطعمة الساخنة بدرجة حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية لضمان سلامتها.

احرص على أن تبقى الأطعمة الساخنة بدرجة حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية لضمان سلامتها. الأطعمة الباردة المحفوظة في الثلج: السلطات والخضراوات المبردة جيدا تعد خيارا آمنا، خاصة إذا كانت خالية من المكونات القابلة للتلف.

السلطات والخضراوات المبردة جيدا تعد خيارا آمنا، خاصة إذا كانت خالية من المكونات القابلة للتلف. الحساء الساخن: تأكد من أن الحساء يبقى ساخنا ويحفظ في وعاء تسخين مناسب.

تأكد من أن الحساء يبقى ساخنا ويحفظ في وعاء تسخين مناسب. الخبز والمخبوزات: المخبوزات غالبا ما تكون آمنة بدرجة حرارة الغرفة، باستثناء المخبوزات المحشوة بالكريمة أو الألبان التي ينبغي أن تكون مبردة. الفواكه الكاملة والنظيفة: الفواكه مثل التفاح والبرتقال تُعتبر آمنة، وكذلك الفواكه المقطعة إذا كانت محفوظة جيدًا.

كيف تضمن سلامة وجبتك؟

لتقليل مخاطر التسمم الغذائي، اتبع هذه القواعد عند تناول الطعام في البوفيهات أو مطاعم الخدمة الذاتية:

أدوات التقديم: تأكد من نظافة أدوات التقديم وأوعية التوابل. تجنب الأدوات التي تبدو غير نظيفة أو التي تم استخدامها مع عدة أطباق دون تنظيف. إذا شعرت بعدم اليقين بشأن مستوى النظافة في البوفيه، فلا تتردد في طلب المساعدة من الموظفين أو اختيار بدائل أخرى لضمان سلامتك.

إذا كنت تشك في سلامة أي طعام أو أداة، فمن الأفضل تجنبها للحفاظ على صحتك. قد تبدو الأطعمة الملوثة آمنة ظاهريًا دون تغير في الشكل أو الرائحة، وقد تحوي كميات ضئيلة من مسببات الحساسية غير الظاهرة. إذا لاحظت أي شيء غير اعتيادي في الطعام، كالرائحة أو الطعم المختلف، ابتعد عنه، ويفضل إبلاغ العاملين لضمان سلامة الأطعمة المقدمة.

نظافة مناطق الخدمة الذاتية أمر بالغ الأهمية، خاصةً أن الزوار غير مدربين على معايير السلامة وقد يتسببون بتلوث الأطعمة. لذلك، يُفضل وجود إشراف على البوفيه، وإن لم يكن متاحًا، فحاول تناول الطعام في أوقات مبكرة قبل الازدحام.

الالتزام بهذه النصائح واختيار الطعام بعناية يقلل من مخاطر التسمم الغذائي عند تناول الطعام من مطعم الفندق.