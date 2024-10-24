السماء ليست حكرا على النخبة.. ما تكلفة استئجار طائرة خاصة؟

لطالما ارتبطت فكرة السفر على متن الطائرات الخاصة بالفخامة والأناقة، فكانت قبل سنوات خيارا حصريا للأثرياء والمشاهير ورجال الأعمال. ومع ذلك، في عصر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الطائرات الخاصة متاحة بشكل أكبر من أي وقت مضى للأفراد العاديين، حتى إن البعض يمكنه خوض تجربة السفر بطائرة خاصة في رحلة ميسرة وسهلة، فقط إذا امتلك تكلفة استئجارها والتي باتت متاحة عبر مواقع إلكترونية عدة وبلا شروط معقدة. ولكن ما هي التكلفة وكيفية الوصول إلى هذه الخدمة؟.

لماذا يلجأ الأثرياء إلى السفر بالطائرات الخاصة؟

يعد التميز واحد من أهم الأسباب التي تجعل المشاهير والأثرياء يفضلون السفر بالطائرات الخاصة، كما توفر مستويات رفاهية لا تضاهى من حيث الراحة والخصوصية والمرونة. فهي تتيح للمسافرين إمكانية التحكم في جدول الرحلات، السفر دون التعرض للقيود والإجراءات الطويلة في المطارات، والوصول إلى الوجهات التي قد لا تصلها الرحلات التجارية بسهولة.

لكن هل هذا النوع من السفر الفاخر يقتصر على الأثرياء فقط؟ قبل عقود قليلة كان يمكن الإجابة على هذا السؤال بنعم، ولكن بفضل النمو السريع في صناعة تأجير الطائرات الخاصة، يمكن لأي شخص لديه القدرة المالية استئجار طائرة خاصة. وقد أصبحت العملية بسيطة للغاية، مما يجعل السفر بالطائرات الخاصة خيارا متاحا للعديد من الأفراد.

تقديرات التكلفة

تتراوح تكلفة استئجار الطائرة الخاصة بناء على عدة عوامل مثل نوع الطائرة، مدة الرحلة، الوجهة، والخدمات المطلوبة. فيما يلي بعض التقديرات العامة:

طائرات صغيرة

تتسع لـ4-8 ركاب، وتكلفة الساعة الواحدة تتراوح بين 2500 و4000 دولار.

المدى: تتراوح بين 1,500 إلى 2,500 ميل بحري (2,800 إلى 4,600 كيلومتر).

مدة الطيران: حوالي 2.5 إلى 3 ساعات طيران دون توقف.

طائرات متوسطة الحجم

تتسع لـ6-10 ركاب، وتكلفة الساعة الواحدة تتراوح بين 4 و8 آلاف دولار.

المدى: تتراوح بين 2,000 إلى 3,500 ميل بحري (3,700 إلى 6,500 كيلومتر).

مدة الطيران: حوالي 4 إلى 5 ساعات طيران دون توقف.

يمكن استئجار هذه الطائرات في السفر بالرحلات الدولية القصيرة.

طائرات كبيرة

تتسع لـ10-18 راكبًا، وتكلفة الساعة الواحدة تتراوح بين 8 -15 ألف دولار.

طائرات فاخرة "ألترا لونغ رينج جيتس" مثل "غلف ستريم" و"بومباردييه غلوبال"، وتصل تكلفة الساعة إلى 15 ألف دولار أو أكثر.

المدى: تتراوح بين 3 و6 آلاف ميل بحري (5500 إلى 11 ألف كيلومتر).

مدة الطيران: حوالي 6 إلى 8 ساعات طيران دون توقف.

تكلفة استئجار الطائرات الكبيرة تتراوح عادة بين 8 آلاف إلى 15 ألف دولار لكل ساعة طيران. إذا كنت تخطط لرحلة تستغرق 7 ساعات، فإن التكلفة الإجمالية قد تتراوح بين 56 إلى 105 ألف دولار، بناء على نوع الطائرة والخدمات المطلوبة.

تستخدم هذه الطائرات في السفر بين دول أوروبا وأميركا.

طائرات فاخرة طويلة المدى

عدد الركاب: من 12 إلى 18 راكبا.

المدى: تبلغ 7 إلى 8 آلاف ميل بحري (12 إلى 15 ألف كيلومتر).

مدة الطيران: حوالي 12 إلى 16 ساعة طيران دون توقف.

هذه الطائرات مصممة للرحلات الطويلة للغاية بين القارات مثل الرحلات من الولايات المتحدة إلى آسيا أو من أوروبا إلى أستراليا.

تكلفة استئجار هذه الطائرات الفاخرة تتراوح بين 15 و25 ألف دولار لكل ساعة طيران. إذا كانت الرحلة تستغرق 14 ساعة، فإن التكلفة الإجمالية قد تتراوح بين 210 إلى 350 ألف دولار.

إضافةً إلى تكلفة الطائرة نفسها، هناك تكاليف إضافية مثل رسوم المطار، تكاليف الوقود، وأجور الطاقم، والتي قد تزيد من التكلفة الإجمالية للرحلة بنسبة 10% إلى 30%.

من هنا تبدأ الرحلة

فيما يلي قائمة بأهم المنصات التي تتيح للمسافرين استئجار طائرات خاصة بسهولة ومرونة عبر الإنترنت:

نت جيتس

تُعتبر "نت جيتس" (Net Jets) واحدة من أكبر وأشهر شركات تأجير الطائرات الخاصة في العالم. تأسست الشركة في الستينيات، وتوفر للعملاء خيارا بين تملك الطائرات جزئيا أو استئجارها بشكل كامل بناء على احتياجاتهم. كما تتيح للمسافرين خيارات طيران مرنة مع ضمان أعلى مستويات الراحة والأمان.

فيستا جيت

تُعد "فيستا جيت" (Vista Jet) واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الطيران الخاصة، حيث توفر للعملاء تجربة فريدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم. تتيح الشركة إمكانية الوصول إلى أسطول من الطائرات الفاخرة التي يمكن استئجارها لأغراض شخصية أو تجارية.

فليكس جيت

تقدم منصة "فليكس جيت" (Flex jet) خدمات تأجير الطائرات الخاصة إلى جانب برامج مشاركة الملكية، مما يعني أنه يمكنك شراء حصة جزئية في الطائرة لاستخدامها عند الحاجة. هذا النوع من البرامج قد يكون مناسبًا للأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر ويبحثون عن حلول فعالة من حيث التكلفة.

برايفت فلاي

تُعد منصة "برايفت فلاي" (Private Fly) واحدة من أشهر منصات مقارنة الأسعار وحجز الطائرات الخاصة على الإنترنت. تتيح هذه المنصة للمسافرين اختيار الطائرة المناسبة بناءً على احتياجاتهم وميزانيتهم. بعد إدخال تفاصيل الرحلة، يحصل المستخدم على تقدير فوري للتكلفة ويستطيع إتمام الحجز بسرعة.

جيتلاي

منصة "جيتلاي" (Jettly) توفر تجربة مميزة لحجز الطائرات الخاصة، حيث تُعتبر خيارًا اقتصاديًا نسبيًا مقارنة ببعض المنصات الأخرى. تتميز بواجهة استخدام بسيطة تمكن المستخدمين من الحصول على تقديرات دقيقة للأسعار وإجراء الحجوزات بسرعة.

إكس أو

تعتبر منصة "إكس أو" خيارا حديثا وسهل الاستخدام، حيث يمكن للمسافرين حجز طائرات خاصة عبر تطبيق الجوال أو من خلال الموقع الإلكتروني. توفر الشركة خيارات متعددة للطائرات وخدمات مخصصة لتناسب احتياجات المسافرين المختلفة.

هل يمكن لأي شخص استئجار طائرة خاصة؟

أي شخص يمكنه استئجار طائرة خاصة طالما يملك القدرة المالية لتغطية التكاليف. ولا توجد متطلبات خاصة تتعلق بالحصول على ترخيص أو مؤهلات معينة.

على الرغم من أن السفر بالطائرات الخاصة كان يعد حكرا على النخبة في الماضي، فإن التطور التكنولوجي وظهور منصات تأجير الطائرات الخاصة عبر الإنترنت جعله أكثر سهولة للوصول للجميع. بفضل هذه الخدمات، يمكن لأي شخص أو مجموعة أو شركة استئجار طائرة خاصة والتمتع بتجربة سفر فاخرة تتسم بالراحة والخصوصية.