استشهاد يوسف أبو ربيع.. قاوم الاحتلال بالزراعة وأطعم شمال غزة خلال المجاعة

لم يكد الشاب الغزاوي يوسف صقر أبو ربيع ينعى اثنين من أصدقائه اللذين استشهدا صباح اليوم الاثنين في بيت لاهيا، حتى بدأ الناس في نعي يوسف نفسه عقب 4 ساعات فقط من منشوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد اشتهر يوسف في فترة التجويع في شمال غزة بمحاولاته المستمرة للزراعة رغم كل الظروف الصعبة، وشح المياه والأدوات، واصل عمله في مبادرته "هنزرعها"، مشجعا الناس على الزراعة في كل مكان يمكن زراعته، الأسطح والأراضي والشرفات، وحتى المنازل المهدمة، معلنا أنه سوف يساعد في استنبات البذور، ومنح الفسائل، وتعليم الناس مجانا كيف يمكنهم غرس المزيد من النباتات ورعايتها، وهي المبادرة التي استمرت لشهور قبل أن يُعلن نبأ استشهاده وسط حالة من الصدمة خيمت على كل من عرف يوسف صقر أبو ربيع.

قاوم مجاعة الاحتلال بـ"غرس الفسائل"

وسط المباني المهدمة، وأرضه التي تعرضت للتجريف، اعتاد يوسف أن يجلس ليغرس البذور والفسائل الصغيرة كي يستنبتها قبل أن يغرسها في الأرض لتصير زرعا مختلفا ألوانه.

وفي حديث سابق له مع الجزيرة حول مبادرته، وصف ما اعتاد فعله بأنه "فعل مقاومة" وقال: "أحكي بكل صراحة، أنا لا أتوقع أن أعيش طويلا، لأني أقوم بأكثر شيء يثير جنون المحتل، إنني أعود لما يرغبون في منعنا عنه، هم يقتلوننا ويخنقوننا بكل الطرق، كي لا ننهض، لهذا فالأفكار التي تأتيني جميعها تصب في اتجاه واحد، أن أنعش قطاعنا وأحقق اكتفاء ذاتيا، لقد عشنا لوقت طويل في شمال غزة على نبتة الخبيزة وسط المجاعة، حتى أصبحت مع الوقت شحيحة لانتهاء موسمها، لم يكن هناك أي طريقة للحصول على طعام من الأرض سوى بالعودة إلى الأرض، لهذا عدت وأعدت معي عددا من المزارعين رغم الخطورة الكبيرة جدا، لأن هذا الشيء ليس سهلا، زرعنا محاصيل سريعة كالجرجير والكوسة والملوخية".

وأضاف "كانت هذه خطتي، رغم شح المياه وعدم توفر الوقود لتشغيل مواتير الري وغيرها من الاحتياجات الأساسية المهمة، ولكني لم أكتف بهذا فدشنت مبادرة (هنزرعها) على أمل أن ينضم لها كل من يستطيع حتى ولو لم يكن لديه خبرة، قررت أن أساعد الجميع في أن يزرعوا كل شيء لديهم، سواء أسطح أو بيوت مدمرة أو غير ذلك، أن أساعد في توفير أوعية، تربة مع سماد، أن نستغل أي موارد متاحة لنزرع بعضا من الكوسة والملوخية والفاصوليا".

وتابع أبو ربيع "المياه شحيحة لكني أردت تقديم البذور والأشتال على أن يجتهد من يحصلون عليها للحصول على مياه من أجل استمرارها، علينا أن نعزز بصمودنا البقاء والأمل في تغيير الوضع، إذا بقينا في انتظار المساعدات من إنزالات أو معابر فلن نصل إلى شيء، علينا أن ننتج ونصنع غذاءنا بأنفسنا، أنا ابن هذه البلد وهذه رسالتي".

يوسف صقر أبو ربيع ابن مدينة بيت لاهيا، كان يدرس الزراعة، بعامه الأخير حيث أوشك أن يصبح مهندسا زراعيا متخصصا في وقاية النباتات، مهنة ورثها أبا عن جد، اعتاد أن يفتخر بها كثيرا، معتبرا أنها الأمل الحقيقي في النجاة، يقول: "والدي مزارع وأعيش في بيئة زراعية وأنا أيضا مزارع، وأختص بزراعة الفراولة، بالإضافة إلى الخضروات التي تشتهر بها مدينة بيت لاهيا على مستوى العالم من حيث الجودة والإنتاج والتنوع".

وصيته الأخيرة

في حديثه السابق مع الجزيرة أعرب الشهيد يوسف أبو ربيع عن مجموعة من الأمنيات والوصايا، وقال: "أريد أن تعود بيت لاهيا كما كانت، أرغب في أن ننهض رغم ما يصير بحقنا، أن ننسى الحرب وكل شيء فات، وأن نبدأ من جديد، رغم كل الصعوبات، الظروف المحيطة صعبة لكن علينا أن نتحدى الواقع والظروف الصعبة التي تمر بنا، متفائل كثيرا بأننا سننجح وأننا سوف نوصل لكل شعوب العالم أن شعب غزة منتج وقادر على تخطي أثار الحرب".

وأضاف: "أملي أن تكون صورتنا أمام العالم أجمع أننا شعب يبحث عن سبل الحياة، ويستمر في العطاء والبقاء والصمود رغم كل ما يجري بحقه، وأننا مهما صار بحقنا سوف نعود، بمجرد أن تنتهي الحرب سوف نعود كما كنا وأفضل، فقط نرغب في أن يقف الناس والعالم معنا، من لا يستطيع أن يدعم بالمال، فليدعم بالنشر وتوصيل صوتنا ومعاناتنا للناس بالنسبة لي هذا يكفي".

أنقذ الكثيرين في المجاعة

ازدحمت الصفحة الشخصية ليوسف أبو ربيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمنشورات الرثاء والثناء على جهده خلال عمره القصير، فكتب خالد راسم: "يوسف أول واحد زرع من بداية المجاعة، ولولاه في شمال غزة ما لقينا شيئا ناكله، يوسف استشهد اليوم خلص مش ضايل حكي"، أما عيد مصطفى فكتب: "توفي عصر اليوم الشهيد البطل يوسف صاحب مبادرة هنزرعها، أول من اجتهد في زراعة الأرض البور في بيت لاهيا شمال فلسطين والقضاء على المجاعة".

وقال يوسف نبيل رجب: "ابن الأرض يوسف، ارتقى عصر هذا اليوم مخلصا لمواقفه وأفكاره، زرع الأرض القحل، وأحيا الروح البور، حرث وبذر وسقى وثمر وعمر وحين جاء وقت الاختبار خضب بدمه خصيب الأرض التي لا تشيح، سلاما يا يوسف الجميل، يا كحيل العين وجميل القلب والمبسم، ستبقى في قلوبنا زهرة حنون لا تذبل".