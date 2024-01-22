منها إنقاص الوزن وتقوية المناعة.. فوائد جمّة لفاكهة البابايا

تتمتع فاكهة البابايا -إلى جانب طعمها المميز- بفوائد صحية جمّة، إذ تساعد في إنقاص الوزن، فضلا عن غناها بالفيتامينات والمعادن.

المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا أوضح أن البابايا تساعد في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، إذ إنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، وسعراتها الحرارية قليلة، حيث يحتوي 100 غرام منها على 35 سعرا حراريا فقط.

وتعد البابايا كنزا من الفيتامينات والمعادن، إذ تزخر بفيتامين "إيه" وفيتامين "بي" وفيتامين "سي"، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والزنك.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفاكهة على إنزيم "باباين"، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتحفيز عملية الأيض، ويمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للأكسدة.

ويتمتع إنزيم "باباين" أيضا بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، حيث إنه يساعد في مواجهة مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والشعور بالامتلاء، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين.

ويمكن استخدام البابايا في مجموعة واسعة من العصائر وسلطات الفواكه، كما تستخدم في بعض وصفات الطعام الهندية والآسيوية.

وتنتشر البابايا في عدد من دول العالم، أبرزها الهند والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا ودومينيكان، فيما تعد الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا من أكبر مستورديها.