يزن 650 طناً ويسع 520 شخصاً.. افتتاح أعلى مصلى معلّق في العالم بمكة المكرمة

أعلن أحد فنادق مكة المكرمة افتتاح أعلى مصلى معلّق في العالم، الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024، والذي يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ويتمتع المصلى الواقع في فندق "العنوان – جبل عمر" بإطلالات بانورامية على المشاعر المقدسة، بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة.

ويبلغ وزن المصلى 650 طنا، وتم تجميع جسره الفولاذي لأول مرة على ارتفاع 312 مترا فوق مستوى سطح البحر قبل رفعه إلى المستوى النهائي، إذ يربط برجي الفندق التوأمين في الطوابق 36 و37 و38.

ويمتاز المصلى بأنه يتسع لحوالي 520 شخصا ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 مترا مربعا، كما يتمتع بديكورات داخلية تجمع بين التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية، كما تضفي العبارات المكتوبة بالخط العربي مزيدا من الوقار على أجوائه، بما في ذلك أسماء الله الحسنى.

ويقع المصلى ضمن الجسر الذي يربط بين برجي الفندق، على ارتفاع حوالي 179 مترا عن مستوى الطريق الداخلي للفندق.

يُشار إلى أن فندق "العنوان – جبل عمر" افتتح مطلع 2024، ويعد أكبر فنادق ومنتجعات "العنوان" وأطول مبنى في منطقة جبل عمر بمكة المكرمة.