تناول المزيد من الفاكهة والخضار طريقك نحو السعادة

عمان- تشير أحدث الأبحاث إلى أن تناول 8 حصص من الفاكهة والخضار يوميا، في المتوسط، يمكن أن يكون له آثار إيجابية عميقة على الحالة المزاجية للشخص.

وأظهرت دراسة طويلة للأسر في المملكة المتحدة، نشرت بياناتها هذا العام في موقع "أندرستاندينغ سوسيتي" أن زيادة الاستهلاك اليومي بحصة واحدة فقط من الخضروات أو الفواكه، توفر الزيادة نفسها في الرفاهية الذاتية، التي تعادل 10 أيام إضافية من المشي كل شهر.

وتؤكد إخصائية التغذية العلاجية حنين السالم، أن العديد من الدراسات تشير إلى أن زيادة تناول الفاكهة والخضروات الطازجة يزيد من إفراز هرمونات السعادة. وتشير الإخصائية في حديثها للجزيرة لأسباب ذلك؛ وهي:

أولا: الخضار والفواكة غنية بالألياف، التي تغذي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وبشكل غير مباشر الدماغ، حيث تنتج البكتريا النافعة الناقلات العصبية؛ مثل: الدومابين والسيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة، حيث أكثر من 90% من هرمون السعادة "السيروتونين" موجود فعليا في الجهاز الهضمي.

الخضار والفواكة غنية بالألياف، التي تغذي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وبشكل غير مباشر الدماغ، حيث تنتج البكتريا النافعة الناقلات العصبية؛ مثل: الدومابين والسيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة، حيث أكثر من 90% من هرمون السعادة "السيروتونين" موجود فعليا في الجهاز الهضمي. ثانيا: تلعب الأطعمة الغنية بالألياف دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنها السيطرة على التقلبات المزاجية، ونقص الطاقة الناتج عن انخفاض مستوى السكر.

تلعب الأطعمة الغنية بالألياف دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنها السيطرة على التقلبات المزاجية، ونقص الطاقة الناتج عن انخفاض مستوى السكر. ثالثا: تشير الدراسات إلى أن استهلاك الأطعمة التي تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة، ترفع من نسبة التوتر والقلق.

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الأطعمة التي تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة، ترفع من نسبة التوتر والقلق. رابعا: تعد الخضار والفواكة مصدرا أساسيا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا ومن بينها خلايا الدماغ، مما يعزز كفاءة الوظائف الإدراكية للدماغ، ومن ثم ينعكس على الصحة النفسية والمزاج.

تعد الخضار والفواكة مصدرا أساسيا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا ومن بينها خلايا الدماغ، مما يعزز كفاءة الوظائف الإدراكية للدماغ، ومن ثم ينعكس على الصحة النفسية والمزاج. خامسا: تناول الخضار والفواكة يوميا يعزز صحة الجهاز المناعي، ويساعد في الحدّ من خطر السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، والنتيجة التمتع بالصحة الجسدية، وتقليل الأمراض يعزز الصحة النفسية والشعور بالسعادة.



التنويع في تناول الفواكه والخضار

وتقول حنين، يجب تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضروات والفواكة يوميا مع التنويع فيها، حيث تشير جميع الألوان المختلفة للفواكه والخضروات -الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني- إلى وجود مضادات أكسدة مختلفة.

ولكل مضاد أكسدة وظيفته الخاصة بالجسم، وفق الإخصائية، ومن الأفضل أن تحصل على فواكه وخضروات متنوعة بدلا من تناول الفاكهة أو الخضار نفسه يوميا.

وتنصح بتناول حوالي كوبين من الفواكه، و3 أكواب من الخضروات يوميا، عن طريق جعل نصف طبقك من الخضار في الوجبات الرئيسة الثلاث، واستبدال الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر بالفواكة الطبيعية.

رفع الشعور بالسعادة

وبدورها تقول مدربة المهارات الحياتية جين سلايطة، إن للفواكه والخضروات أهمية كبيرة لصحة الجسم وسلامته وحمايته من الأمراض، ولتعزيز نشاط الدماغ والذاكرة والتركيز ولرفع الشعور بالسعادة.

وعن أثر ألوان الفاكهة والخضار على شعور الفرد بالرضا والسعادة، توضح جين في حديثها للجزيرة نت، أن كل لون من الفاكهة والخضار له أهميته لصحة الجسم وسلامته ضد كثير من الأمراض، ولتعزيز الشعور بالسعادة والرضا.

وحول كيفية ربط ألوان الفاكهة والخضروات بالسعادة، تشرح المدربة:

اللون الأخضر: تحتوي الخضر والفواكه ذات اللون الأخضر على مواد فعالة لمكافحة السموم ومضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين ج، وحمض الفوليك الضروري لتكوين هرمون السيروتونين، وهو من أهم الهرمونات التي تجعل الإنسان سعيدا.

تحتوي الخضر والفواكه ذات اللون الأخضر على مواد فعالة لمكافحة السموم ومضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين ج، وحمض الفوليك الضروري لتكوين هرمون السيروتونين، وهو من أهم الهرمونات التي تجعل الإنسان سعيدا. اللون الأبيض: الفواكه والخضار ذات اللون الأبيض غنية بالمواد النشطة الحيوية، التي تعمل على تخفيض الكوليسترول وضغط الدم ومقاومة مرض السكري.

الفواكه والخضار ذات اللون الأبيض غنية بالمواد النشطة الحيوية، التي تعمل على تخفيض الكوليسترول وضغط الدم ومقاومة مرض السكري. اللون الأصفر: تحتوي الفواكه والخضار ذات اللون الأصفر على كميات كبيرة من فيتامين ج وبيتاكاروتين التي تحافظ على قوة الإبصار للعين، وصحة الجلد، وعلى الحالة النفسية للشخص.

تحتوي الفواكه والخضار ذات اللون الأصفر على كميات كبيرة من فيتامين ج وبيتاكاروتين التي تحافظ على قوة الإبصار للعين، وصحة الجلد، وعلى الحالة النفسية للشخص. اللون الأحمر: الخضار والفواكه ذات اللون الأحمر غنية بالمواد النشطة، التي تعمل على المحافظة على صحة القلب، وتقلل خطر الإصابة بمرض السرطان، وتحسن المزاج.

الخضار والفواكه ذات اللون الأحمر غنية بالمواد النشطة، التي تعمل على المحافظة على صحة القلب، وتقلل خطر الإصابة بمرض السرطان، وتحسن المزاج. اللون البنفجسي: الخضار والفواكه ذات اللوان البنفجسي غنية بمضادات التأكسد، وبالإنزيمات المضادة للشيخوخة، وتحافظ على الصحة العقلية والنفسية.



مائدة ملونة بالخضروات

وتقول المدربة جين، يمكن تجهيز مائدة "ملونة" غنية بالخضروات، باختيار السلطات الطازجة ذات الألوان الجاذبة مع استخدام "صلصة" مكون من مواد مفيدة؛ مثل: الطحينة والليمون والزيت والخل والنعاع والريحان، ومضاف لها أنواع من المكسرات.

ويمكن عمل المقبلات الطازجة؛ مثل: الباذنجان مع إضافة النعناع الأخضر، وتزيين أطباق التقديم بالخضار؛ مثل: الخيار والخس والطماطم، وتعزيز ذلك بحصص من الأسماك، أو الدجاج، أو أنواع من اللحوم الجيدة.

وتختم جين بالقول، إن الأشخاص الأكثر تفاؤلا وسعادة يميلون إلى اتباع أنماط حياة صحية من جميع النواحي، على مستوى الطعام والشراب والنوم الكافي، والحركة البدنية اليومية واليوغا والتأمل، والتمتع بالامتنان، وحب العطاء، وحب الذات، والمحبة للجميع.

أطعمة الشمس والسعادة

وتحت عنوان أطعمة الشمس والسعادة، قال موقع "فود فل"، إن الفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر والبرتقالي، على وجه الخصوص، أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تشعر بالاكتئاب، ويعتقد أن هذه الألوان مرتبطة بالسعادة، ويمكن أن يكون لديها القدرة على إطلاق هرمونات السعادة بداخلنا.

وهذان اللونان يمثلان الشمس والسعادة والتحفيز، ويعطيان تأثيرا دافئا، وكل ذلك يعمل على تحسين الصحة العقلية والجسدية.