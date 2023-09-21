أسلوب حياة

ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم.. ما الأسباب؟

DOHA, QATAR - NOVEMBER 26: Ripped socks of a player of Denmark are seen during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group D match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha, Qatar on November 26, 2022. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images)
جوارب ممزقة للاعب دانماركي خلال مباراة بمونديال قطر 2022 مع فرنسا (الأناضول)
نيللي عادل
21/9/2023

يشد انتباه الكثير من عشاق كرة القدم مشهد عدد من اللاعبين وهم يخوضون مباريات بجوارب بثقوب كبيرة متفرقة بطول الجانب الخلفي من الساق، فما قصة هذه الثقوب الغريبة، وهل يمكن فعلاً أن تحدث فارقا في لياقة اللاعبين أثناء المباراة؟

ويعود السبب الرئيسي لاختيار بعض اللاعبين إحداث ثقوب في الجزء الخلفي من جواربهم قبل النزول إلى الملعب، أو أثناء التدريبات، لمحاولة تقليل فرص تعرضهم للإصابة في ربلة الساق.

وتُصنع هذه الجوارب في الغالب من النايلون، وهي مادة بلاستيكية شديدة الصلابة وتستغرق وقتًا لتمتد وتُمط مع حركة الساق أثناء اللعب. وهذا يعني أنها عادة ما تكون مريحة للغاية عند إخراجها من عبوتها للاستخدام قبل المباريات.

ويرتدي اللاعبون بالمستوى الاحترافي أزواجا جديدة كل مرة يدخلون فيها أرض الملعب، بهدف استبدال جوارب الفريق الزلقة والمتراخية وغير المريحة بأخرى أكثر ملاءمة تتمتع بالمزيد من المقاومة، للحصول على ضغط محكم على الجسم، وسيطرة أفضل عند بذل الجهد البدني الهائل والركض لكيلومترات متواصلة بوقت قصير.

WOLVERHAMPTON, ENGLAND - OCTOBER 15: Holes in the socks of Dean Henderson of Nottingham Forest during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Nottingham Forest at Molineux on October 15, 2022 in Wolverhampton, United Kingdom. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images)
"مع استمرار المباراة تنتفخ عضلات ساق اللاعبين لأنها تمتلئ بالدم بسبب المجهود المبذول (غيتي)

يقول الدكتور ستيفان فوسن مؤسس عيادات "كور كلينيك" للياقة البدنية وإعادة التأهيل: إن القماش المحكم على ساق اللاعب يمكن أن يتسبب في تعطيل الدورة الدموية حول ربلة الساق، مما قد يؤدي لتشنج أو شد العضلات خلال المباريات.

ولكي يتمكن اللاعب من تجنب ذلك الخطر الذي قد يهدد فرصه في لعب مباراة كاملة بلياقة قصوى، يلجأ إلى استخدام مقص لعمل ثقوب واسعة في نقاط معينة بطول عضلات ربلة الساق لتقليل الضغط عليها.

AL KHOR, QATAR - NOVEMBER 27: Socks of a Germany's player are seen ripped during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group E match between Spain and Germany at Al Bayt Stadium on November 27, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)
القماش المحكم على ساق اللاعب يمكن أن يتسبب في تعطيل الدورة الدموية حول ربلة الساق (الأناضول)

وتعليقا على ظهور مدافع مانشستر سيتي كايل والكر مرارا وهو يلعب بجوارب مثقوبة، قال جيرمين جيناس محلل كرة قدم ولاعب سابق ومذيع رياضي بمحطة "بي تي سبورت" إن الأمر يتعلق بالأداء الوظيفي للجسم "ومن الواضح أنه يعتقد أن جواربه ضيقة للغاية، لذا فهو يقطع ثقوبا فيها لمساعدة الدورة الدموية بساقيه حتى لا يصاب بتشنج".

وتابع "مع استمرار المباراة، تنتفخ عضلات ساق لاعبي كرة القدم لأنها تمتلئ بالدم بسبب المجهود المبذول. وهو ما قد يسبب ضيقا إضافيا للجوارب وشدا عضليا وحتى زيادة مخاطر الجلطات بسبب تقييد تدفق الدم إلى أرجلهم".

وبالنسبة للاعبين الذين يتمتعون بعضلات ساق كبيرة ومنتفخة، يمكن أن تكون الجوارب مقيدة لجريان الدم بشكل خاص لهم، مما يسبب صعوبات أكثر في تدفق الدورة الدموية بشكل فعال.

لذلك، غالبًا ما يقوم هؤلاء بتقطيع جواربهم من أجل تخفيف المشكلة، والمساعدة في تحسين قدرتهم على اللعب.

المصدر : مواقع إلكترونية