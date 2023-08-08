خريف 2023.. ماذا تعلم عن "الفصل الذهبي"؟

مع تسجيل صيف 2023 درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق وتصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البشرية انتقلت من مرحلة "الاحترار المناخي" إلى "مرحلة الغليان" ينتظر كثيرون حلول فصل الخريف بفارغ الصبر.

مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية نشرت تقريرًا لكريستا كاروثيرز شمل معلومات طريفة حول أول أيام الخريف أو ما يسمى بـ "الاعتدال الخريفي" والذي يعد بداية فصل جديد يحمل معه تحولات في الطبيعة وروح التجدد، ومن أبرز سماته انخفاض درجات الحرارة وتغيير ألوان الأشجار وتساقط الأوراق. فما الذي تعرفه عن أول أيام الخريف؟ ومتى وكيف يحدث التحول من الصيف إلى ما سمي "الفصل الذهبي؟

متى يبدأ خريف 2023؟

في نصف الكرة الشمالي، سيكون السبت 23 سبتمبر/أيلول المقبل اليوم الأول من خريف هذا العام. وسيحدث "الاعتدال الخريفي" تحديدًا الساعة 2:50 صباحًا بالتوقيت الصيفي الشرقي. ومنذ تلك اللحظة، سيقل ضوء الشمس المباشر في نصف الكرة الشمالي وسيصبح الطقس أكثر برودة كل أسبوع.

ويعود أصل عبارة "الاعتدال الخريفي" إلى كلمة لاتينية تعني "تساوي الليل والنهار" وذلك عندما يكون عدد ساعات الليل والنهار متساويًا تقريبًا في معظم أنحاء العالم.

ويشير الاعتدال الخريفي تحديدًا إلى نقطة المنتصف بين الانقلاب الصيفي في يونيو/حزيران عندما يكون نهار نصف الكرة الشمالي أطول (ليصل إلى 24 ساعة بدون غروب في المناطق القطبية) والانقلاب الشتوي في ديسمبر/كانون الأول عندما تكون الليالي طويلة وحالكة حيث لا تشرق الشمس بالمناطق القطبية. وفي الاعتدال الخريفي، يكون مركز الشمس عموديًا في الأفق لمدة 12 ساعة بالتمام والكمال.

ماذا يحدث للشمس خلال الاعتدال الخريفي؟

عندما يحدث الاعتدال الخريفي، تتركز أشعة الشمس على حافة الأرض وتكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرةً. ويبدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي تمامًا مع دوران الأرض في مدارها بعيدًا عن الشمس لتصبح أشعتها أكثر تركيزًا على نصف الكرة الجنوبي (حيث يبدأ الربيع) ويصبح النهار أطول في النصف الجنوبي من الأرض حتى الاعتدال التالي في مارس/آذار.

وتصبح بعض الأقمار الصناعية عرضة للأعطال خلال الاعتدال الخريفي، لأن الكثير منها يدور حول خط الاستواء وعندما تصبح أشعة الشمس عليها مباشرة خلال هذه الفترة، وقد تؤدي الكمية غير العادية من الإشعاع الشمسي إلى بطء اتصالات الإنترنت. وتحدث "الانقطاعات الناتجة عن الشمس" خلال الأيام التي تسبق الاعتدال وبعدها أيضًا، وتستمر عادةً لبضع دقائق فقط.

ما علاقة قمر الحصاد بيوم الاعتدال الخريفي؟

يطلق على القمر الكامل الأقرب ليوم الاعتدال الخريفي اسم "قمر الحصاد" وهو مرتبط بالزراعة، إذ يرتفع القمر عند غروب الشمس، مما يوفر للمزارعين ضوءًا إضافيًا يكفيهم لإنهاء حصادهم قبل بدء الصقيع القاتل في الخريف، ومن المنتظر أن يظهر "قمر الحصاد" في 29 سبتمبر/أيلول.

وعادةً يرتفع القمر بعد حوالي ساعة كل ليلة، ولكن في وقت الاعتدال الخريفي تقريبًا تتزامن زاوية مدار القمر وميل الأرض بالطريقة الصحيحة مما يتسبب في ارتفاع القمر بعد حوالي 20 إلى 30 دقيقة فقط لعدة ليال متتالية.

متى يبدأ الخريف عادة؟

يبدأ الخريف عادةً يوم 22 أو 23 من سبتمبر/أيلول مع بعض الاستثناءات. ففي عامي 1931 و1000، حدث الاعتدال الخريفي يوم 21 سبتمبر/أيلول. ومن المتوقّع أن يحدث ذلك مرة أخرى عام 2092. ولن يحدث الاعتدال الخريفي يوم 24 سبتمبر/أيلول حتى حلول عام 2303. ويختلف هذا التاريخ من سنة إلى أخرى بسبب التقويم الميلادي الذي يحدد السنة على أنها 365 يومًا بينما تستغرق الأرض فعليًا 364 يومًا وربع يوم لتكمل دورتها حول نجمنا (الشمس).

والسنوات القادمة، من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيًا في التواريخ التالية:

2023: يبدأ بـ 23 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 22 ديسمبر/كانون الأول.

يبدأ بـ 23 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 22 ديسمبر/كانون الأول. 2024: يبدأ بـ 22 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 22 ديسمبر/كانون الأول.

يبدأ بـ 22 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 22 ديسمبر/كانون الأول. 2025: يبدأ بـ 22 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 21 ديسمبر/كانون الأول.

يبدأ بـ 22 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 21 ديسمبر/كانون الأول. 2026: يبدأ بـ 23 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 21 ديسمبر/كانون الأول.

يبدأ بـ 23 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 21 ديسمبر/كانون الأول. 2027: يبدأ بـ 23 سبتمبر/أيلول وينتهي بـ 22 ديسمبر/كانون الأول.

أنشطة خريفية مناسبة للأسرة

يمكنك الاستمتاع في الخريف بمجموعة متنوعة من الأنشطة مثل جمع الفواكه والخضراوات الموسمية، أو المشي في الهواء الطلق للاستمتاع بجمال الطبيعة في مظهرها الجديد، كما أن يوم الخريف الأول قد يمثل بداية دورة جديدة وفرصة للتفكير في التطورات الشخصية وتحقيق أهدافك المستقبلية، مثل بداية حمية، ممارسة هواية، تعلم مهارة ما.

وبالنسبة للأطفال يمكن أن يجمعوا برفقة الوالدين أوراق الشجر المتساقطة وملاحظة تغير ألوانها وملمسها، ويمكن تشكيل لوحات فنية بأوراق الشجر الجافة وتعليقها في غرف الأطفال أو المعيشة، أو جمع الأغصان ووضعها في أصص وتزيينها بعصافير أو فراشات مرسومة على الورق المقوى، كنشاط جديد يستقبل به الأطفال فصل الخريف.

وتقترح الكاتبة ميغان غلوسون -في تقرير نشره موقع "مامز"- أنه يمكنك الاستمتاع بأنشطة البستنة مع عائلتك خلال الخريف، فهناك العديد من نباتات الخريف الرائعة والورود التي يمكنك أنت وأطفالك زراعتها كالزنبق والقطيفة وزهور النجمة والزينة، وكلها تنمو بشكل جيد حتى مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ويمكن زراعة الخضراوات مثل الجرجير والسبانخ واللفت والبصل والبازلاء والكرنب والبروكلي، وذلك اعتمادا على المنطقة التي تعيش فيها.