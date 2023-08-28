أسلوب حياة|تركيا

مزيج من التاريخ والطبيعة.. سياحة اليخوت تنتعش في إسطنبول

1- تجذب المعالم المتنوعة في إسطنبول عددا كبيرا من الزوار لتجربة سياحة القوارب واليخوت - الجزيرة
معالم إسطنبول المتنوعة تجذب عددا كبيرا من الزوار لتجربة سياحة القوارب واليخوت (الجزيرة)
طه العاني
28/8/2023

تعدّ تركيا وجهة مثالية لسياحة اليخوت والقوارب، لما تتمتع به من سواحل طويلة ومناظر خلابة وشواطئ رملية ومياه بحرية صافية، إضافة إلى معالمها التاريخية البارزة.

وكشف رئيس جمعية صناعة اليخوت والقوارب مراد بكر أوغلو، يونيو/حزيران الماضي، أن السعة الإجمالية لنحو 25 إلى 30 مرسى في تركيا تبلغ نحو 6500 رصيف، في حين أن هناك 16 ألف قارب في البلاد، مما يشكل ضغطا على قدرة المراسي.

2- تقدم سياحة القوارب واليخوت بإسطنبول تجربة فريدة للزوار تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة والمغامرة - الجزيرة
سياحة القوارب واليخوت بإسطنبول تقدم تجربة فريدة للزوار تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة والمغامرة (الجزيرة)

ولفت بكر أوغلو -في حديثه مع صحيفة "حرييت" التركية- إلى أن السياح الذين يسافرون على متن القوارب واليخوت ينفقون أموالا أعلى بنحو 2.5 مرة من السائحين العاديين.

إسطنبول عاصمة السياحة

ووسط إسطنبول حيث منطقة أيوب سلطان التي يجتمع فيها السياح المحليون والأجانب وتستقطب المواطنين بشكل كبير، نجد أحد أبرز مراسي اليخوت في المنطقة ويتمتع بقوة جذب سياحي لافتة.

3- تستمر سياحة اليخوت والقوارب ازدهارها في تركيا مع زيادة إقبال السياح من دول عدة - الجزيرة
سياحة اليخوت والقوارب تستمر بالازدهار في تركيا مع زيادة إقبال السياح من دول عدة (الجزيرة)

كما تعمل عشرات الزوارق هنا لنقل السكان والسياح بين ضفتي البحر، بين أيوب سلطان وقاسم باشا، إضافة إلى تنظيم جولات سياحية بواسطة الزوارق واليخوت.

8- يستخدم عدد كبير من سكان إسطنبول القوارب واليخوت العامة كوسائل للتنقل بين ضفة وأخرى - الجزيرة
عدد كبير من سكان إسطنبول يستخدمون القوارب واليخوت العامة للتنقل بين ضفة وأخرى (الجزيرة)

التقينا السيد عثمان، مالك أحد اليخوت العثمانية، ودعا -في حديثه للجزيرة نت- كل من يزور إسطنبول إلى خوض تجربة فريدة من خلال الجولات السياحية في الخليج بين منطقتي أيوب سلطان وسوتلوجا، وغيرها من المناطق الجميلة، ومنها قرن الكبش والقرن الذهبي.

11- السيد عثمان يدعو زوار إسطنبول إلى خوض تجربة فريدة من خلال الجولات السياحية في القوارب - الجزيرة
السيد عثمان يدعو زوار إسطنبول إلى خوض تجربة فريدة من خلال الجولات السياحية في القوارب (الجزيرة)

من جانبه، أكد إيمره أيدين، مسؤول مجموعة قوارب البوسفور النخبة، أن سياحة اليخوت والقوارب تواصل ازدهارها في تركيا مع زيادة إقبال السياح.

وقال للجزيرة نت إن "أسباب تطور سياحة اليخوت والقوارب في تركيا تعود للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها موظفو هذا القطاع، ووجود البحار والخلجان الجميلة في البلاد، فضلا عن المعالم والأماكن الرائعة التي تجذب عددا كبيرا من الناس".

13- مسؤول مجموعة قوارب البوسفور إيمره أيدين رجح بأن ترتفع الإمكانات الحالية للمراسي إلى أكثر من 100% بسنوات قليلة - الجزيرة
إيمره أيدين رجح بأن ترتفع الإمكانات الحالية للمراسي إلى أكثر من 100% خلال سنوات قليلة (الجزيرة)

وأضاف أيدين أن تركيا تحظى بموقع سياحي متميز، فهي قريبة من معظم دول العالم وخاصة من أوروبا وروسيا، إضافة إلى أسعارها المناسبة للجميع، ومرجحا أن ترتفع إمكانات المراسي إلى أكثر من 100% في غضون سنوات قليلة.

ويشير إلى أن "تركيا توفر للسياح القادمين من جميع أنحاء العالم إمكانية الحصول على خدمات في عديد من المجالات، مثل سياحة البحر والجولات الثقافية والجولات التي تعرف السياح على الدولة العثمانية، وجولات العشاء الراقية والإقامة في اليخوت الخاصة".

12- الصحفية زهراء كرمان أكدت بأن زيادة الإقبال على البحار والخلجان جعل من الصعب العثور على مكان في المراسي - الجزيرة
زهراء كرمان أكدت أن زيادة الإقبال على البحار والخلجان جعلت من الصعب العثور على مكان في المراسي (الجزيرة)

المرتبة الرابعة عالميا

وتقدم سياحة القوارب واليخوت في إسطنبول تجربة فريدة للزوار، تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة والمغامرة التي تتميز بها المدينة.

وتشير الصحفية التركية زهراء كرمان إلى أن تركيا من أوائل الدول التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر اليخوت، خاصة في ساحل بحر إيجه وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث سواحل بودروم ومارماريس وداتشا وكاش وفتحية على بحر إيجه، من أهم المحطات لعشاق سياحة اليخوت، بمناخها المعتدل.

4- تتمتع تركيا بسواحل طويلة ومناظر خلابة وشواطئ ملفتة للأنظار - الجزيرة
تتمتع تركيا بسواحل طويلة ومناظر خلابة وشواطئ لافتة للأنظار (الجزيرة)

وتبين كرمان للجزيرة نت أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث مراسي اليخوت، مؤكدة أهمية استثمارات مراسي اليخوت (المارينا) الجديدة للحصول على حصة أكبر من سوق البحر الأبيض المتوسط.

وتلفت إلى أن قطاع المارينا يعد قلب سياحة اليخوت والقوارب، وهي واحدة من الشركات التي تقدم أكبر مجال للاستثمار والتوظيف في القطاع البحري في جميع أنحاء العالم.

5- تعتبر تركيا وجهة مثالية لسياحة اليخوت والقوارب ويقصدها عدد كبير من السياح - الجزيرة
تركيا وجهة مثالية لسياحة اليخوت والقوارب ويقصدها عدد كبير من السياح (الجزيرة)

وتضيف الصحفية التركية أن زيادة الإقبال على البحار والخلجان التركية جعلت من الصعب العثور على مكان في المراسي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لذا من المهم تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع السياحي المهم.

وتشير كرمان إلى أن وزارة السياحة نفذت عديدا من مشاريع التوسعة، لكن تم إيقاف بعض المشاريع نتيجة اعتراضات من جمعيات حماية البيئة والآثار وغيرها.

14- المقيم محمد النفيش قال إنه عاش لحظات مميزة خلال رحلته على متن إحدى السفن السياحية إلى جزيرة الأميرات - الجزيرة
محمد النفيش قال إنه عاش لحظات مميزة خلال رحلته على متن إحدى السفن السياحية إلى جزيرة الأميرات (الجزيرة)

تجارب السياح

ولمعرفة تجارب السياح، استطلعنا آراء عدد منهم، ويقول المقيم اليمني محمد النفيش إنه قام بجولة سياحية طويلة من إسطنبول إلى بورصة وكانت مريحة.

ويضيف النفيش للجزيرة نت أنه عاش لحظات مميزة خلال رحلته على متن إحدى السفن السياحية إلى جزيرة الأميرات، حيث تمتع بمشاهدة المناظر الجميلة.

9- إسطنبول التي تحتوي على أبرز مراسي اليخوت سياحي تجذب أعدادا كبيرة من السياح - الجزيرة
إسطنبول تحتوي على أبرز مراسي اليخوت وتجذب أعدادا كبيرة من السياح (الجزيرة)

من جانبه، يقول العراقي إبراهيم نصرت إن السائح الذي يستقل أحد اليخوت في مضيق البوسفور يستطيع مشاهدة كثير من معالم إسطنبول السياحية، مثل مسجد آيا صوفيا وقصر توب كابي وقلعة روملي حصار وبرج الفتاة ومحطة السكك الحديد حيدر باشا وقصر دولمة باهجة.

15- السائح إبراهيم نصرت لفت إلى أن من يستقل إحدى اليخوت في مضيق البوسفور يمكنه مشاهدة كثير من معالم إسطنبول - الجزيرة
السائح إبراهيم نصرت: من يستقل أحد اليخوت في مضيق البوسفور يستطيع مشاهدة كثير من معالم إسطنبول (الجزيرة)

أنشطة سياحية متنوعة

وتحفل سياحة القوارب واليخوت بعديد من الأنشطة والجولات الاستكشافية والحفلات وغيرها. وعن ذلك يقول مدير شركة جوهرة الأرض للسفر والسياحة فرج الكبيسي إن طبيعة تركيا، وإسطنبول خصوصا، جعلت البواخر الصغيرة والكبيرة مصدرا أساسيا للتنقل.

7- تركيا تسعى إلى زيادة المراسي على طول سواحلها بسبب تزايد الإقبال على سياحة اليخوت والقوارب - الجزيرة
تركيا تسعى إلى زيادة المراسي على طول سواحلها بسبب ارتفاع الإقبال على سياحة اليخوت والقوارب (الجزيرة)

ويضيف الكبيسي للجزيرة نت أن الجانب السياحي بات يطغى على وسائل النقل البحرية، إذ تمر السفن واليخوت والقوارب من مضيق البسفور وتطل على المناطق السياحية والمعالم التاريخية، مثل جسر "15 تموز" وبرج غلطة وجسر أمينونو وغيرها، حيث المناطق الخضراء والمطاعم والمقاهي على الجانبين الآسيوي والأوربي، إضافة لمضيق القرن الذهبي وهو امتداد من مضيق البسفور.

16- مدير شركة سياحية فرج الكبيسي أكد بأن الجانب السياحي بات يطغى على وسائل النقل البحرية في إسطنبول - الجزيرة
فرج الكبيسي أكد أن الجانب السياحي بات يطغى على وسائل النقل البحرية في إسطنبول (الجزيرة)

ويلفت إلى أن اليخوت والبواخر السياحية يغلب عليها إقامة الحفلات وتقديم الأطعمة للسياح، مثل سفينة القراصنة المشهورة في أنطاليا والمدن المجاورة لها، أما بالنسبة للباخرة العملاقة التي تنطلق من أوروبا وتمر بتركيا، فهي تقدم خدمات تضاهي فنادق الـ5 نجوم من راحة الغرفة إلى تنوع المسابح والمدينة المائية والحفلات ومختلف الفعاليات الأخرى كالبلياردو والبولينغ وغيرها.

6- تحتوي نحو 30 مرسى في تركيا على 6500 رصيف في حين هناك 16 ألف قارب في البلاد - الجزيرة
هناك نحو 30 مرسى في تركيا على 6500 رصيف مقابل 16 ألف قارب في البلاد (الجزيرة)

وتبدأ أسعار تأجير اليخوت -وفق موقع مختص بها- بين 1500-5 آلاف ليرة تركية (50-184 دولارا) للساعة، والحد الأدنى ساعتان، وكلما زادت سعة اليخت وميزاته الفاخرة، ارتفع السعر.

أما قيمة النقل عبر القوارب واليخوت العامة، فتصل لنحو 400 ليرة تركية (15 دولارا) للساعة الواحدة، ويختلف السعر حسب الضفة التي ينتقل إليها الراكب.

10- تعمل عشرات الزوارق والقوارب في منطقة أيوب سلطان لنقل السكان إضافة إلى تنظيم جولات سياحية - الجزيرة
عشرات الزوارق والقوارب في منطقة أيوب سلطان لنقل السكان (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة