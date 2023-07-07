عمان- حب الذات (Self Love) هو أن تعطي رفاهيتك وسعادتك الأولوية في حياتك. ولا يشمل ذلك الطريقة التي تعامل بها نفسك وحسب، بل يشمل أيضا أفكارك ومشاعرك عن نفسك، فتعامل نفسك بلطف ورحمة واحترام.

إنه ينطوي على قبول نفسك كما أنت، بما في ذلك نقاط ضعفك ونقاط قوتك، واتخاذ خيارات تدعم صحتك الجسدية والعاطفية والروحية.

وعندما تشعر بتحسّن تجاه نفسك وتعتني بها قد تتحسّن حياتك المهنية، وتتحسن علاقاتك مع الأصدقاء وأفراد الأسرة. ومن شأن ذلك أن يجلب لك مزيدا من الحب والفرح في جميع علاقاتك.

ويوضح المتخصص في الطب النفسي الدكتور أشرف الصالحي معنى حب الذات بأنه قدرة الشخص على قبول ذاته وحبّها من دون شروط أو قيود، بصرف النظر عن عيوبه أو سيئاته وأخطائه التي حدثت معه في الماضي.

ويرى الصالحي أن "حب الذات هو مفتاح الصحة النفسية، ويشير إلى كل عمل يقوم به بهدف معاملة النفس بلطف ورحمة واحترام، وإعطاء نفسك أولوية لسعادتك ووقتك وحاجتك ورفاهيتك وقبول نفسك كما أنت".

ويشدّد الصالحي في حديثه إلى "الجزيرة نت" على ضرورة التعاطف والتسامح مع الذات عندما يواجه الشخص موقفا معينا، أو عندما يرتكب خطأ ما من دون لوم النفس وجلد ذاته، فضلا عن الاعتراف بقيمة الذات ومعاملتها باحترام وإعطائها الرعاية والاهتمام التي يعطيها الشخص لمن يحبه ويقدّره.

"وحب الذات واحترامها يساعد بشكل إيجابي في تطوير الصورة الذاتية للشخص، ويساعده في التعامل مع التوتر والتغلب على مواجهة التحديات التي تواجهه في حياته، وبناء علاقات جيدة مع الآخرين"، وفق الصالحي.

ويشير إلى أن حب الذات يتضمن، أيضا، وعي الفرد بأهمية معاملته لذاته بلطف ورحمة وتسامح بطريقة تعود بالنفع على نفسه وعلى الآخرين في علاقاته.

وينصح بالقول: "تذكّر أن اهتمامك بنفسك ليس أنانية، بل إنه فعل الحب، إذ يجب عليك الاهتمام بنفسك ورعايتها وحبها، لتتمكن من حب الآخرين من حولك والاهتمام بهم. وتذكر دائما أن صحتك النفسية ثمينة".

الإنسان يحب الخير لنفسه

تنطلق مدرّبة التنمية البشرية ومهارات الحياة سوسن الكيلاني من حديث الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وفي الحديث إشارات واضحة إلى أن الإنسان يحب الخير لنفسه ويحب ما تهوى نفسه من المال والأنعام والخيل والزينة، وكل رفاهيات الحياة ونعيمها".

وتستذكر الكيلاني في حديثها للجزيرة نت ما جاء في الحديث الشريف أيضا أن "الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"، من مأكل وملبس ومسكن، تجنبا للبخل الذي هو آفة العصر، وكل من يحب أن يظهر بمظهر حسن وراقٍ وتشع منه النظافة والتناسق، ما يريح نفسيته، وينعكس إيجابا على من يراه ويجالسه من الناس.

وتقول الكيلاني: "هذا الشعور بالارتياح والرضا عن النفس، سواء في المظهر أو نوع الطعام الذي يأكله، ولا سيما إذا حرص على كونه حلالا وتجنّب ما يزعجه صحيا وجسميا، فإنه يعدّل المزاج… ويكون له تأثير السحر".

"وإذا ترافق ذلك كله مع جو لطيف وماء وأشجار وأزهار وروائح زكية، فإنه يحسّن النفسية ويزيد الطاقة الإيجابية، مما ينعكس مباشرة على العلاقة بالآخرين، من الأسرة الصغيرة إلى الكبيرة… والمجتمع عموما"، وفق الكيلاني، التي تعتبر أن الشرط الوحيد هو توافر راحة البال والقناعة والضمير الحي وعمل كل ما بوسع الإنسان من أجل الآخرين، من دون إفراط ولا تفريط.

وتختم: "إذا عملت خيرا نابعا من نفسٍ جميلة، ولم تلق خيرا، فكافئ أنت نفسك وقدّم لها ما تحب".

نصائح مفيدة

نشر موقع "ماي سيلف لاف سابلي" (myselflovesupply) مجموعة من الطرق التي يمكن أن يحسّن بها الفرد حب الذات وعلاقته بالآخرين، ومنها: