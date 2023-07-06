عمّان- يعد التفاف العائلة على مائدة الطعام اليومية أحد أشكال الألفة والمودة بين أفرادها؛ فالسُّفْرة ليست مجرد أطباق وطعام يؤكل. في السابق، كانت وجبات الطعام جزءا لا يتجزأ من الحياة الأسرية، إذ كان أفرادها يعلمون أنه يجب عليهم الوجود في المنزل في أوقات معينة حتى يتمكّن الجميع من تناول الطعام على مائدة واحدة.

أما الآن، فبات هذا المشهد غائبا لدى عدد كبير من الأسر، على الرغم من أن جلوس العائلة مجتمعة على مائدة الطعام له فوائد صحية ونفسية وآثار إيجابية على الأبناء، وتحديدا الأطفال، وفق ما يؤكده متخصصون لـ"الجزيرة نت".

تجمع الأسرة والحوار

تقول المتخصصة النفسية الدكتورة سلام عاشور للجزيرة نت: "يسعى الآباء والأمهات إلى تقديم الغذاء الصحي لحماية أطفالهم، وكذلك الحفاظ على صحتهم النفسية وتقديم الاهتمام والحب لوقايتهم من أي اضطراب سلوكي قد يؤثر في حياتهم، وهو ما يسمى بالتغذية العاطفية. ومع تحديات الحياة ومتطلباتها المختلفة، قد يعمل الوالدان لساعات طويلة لتأمين سبل الحياة لأطفالهما، ما يدفعهما باستمرار إلى استثمار أوقاتهما المتبقية بما يعود بالفائدة على الأسرة ككل".

ومن أنجح الأوقات هو تجمّع الأسرة حول مائدة الطعام، وتبادل الحديث والحوار مع الأبناء ومشاركتهم أحداث يومهم، بحسب المتخصصة عاشور، معتبرة أن الأمر يولّد جوا من الألفة بين أفراد العائلة ويقلل من الحدة والتوتر، ويعلمهم مهارات التواصل الاجتماعي مع الآخرين، فضلاً عن تعليمهم الكثير من القيم التربوية، مثل التعاون والمسؤولية وآداب تناول الطعام من خلال المساعدة في تحضير المائدة وتوزيع الأدوار بينهم.

حصانة نفسية للأطفال

ترى سلام أن الحرص في الحفاظ على روتين هذه العادة الجيدة، بشكل شبه يومي أو أسبوعي، يعلّم الأطفال عادات غذائية صحية والعمل على حل مشكلاتهم الغذائية، كما يسهم في تشكيل ذكريات مع الوالدين والإخوة.

"لكن هنا، يجب على الوالدين التنبّه لكي يكون هذا التجمع الأسري فعالا بإيجابية، بعيدا من استخدام الهواتف والانشغال بالأجهزة الإلكترونية… حتى يحقق الفائدة ويتمتع الأطفال بحصانة نفسية ودعم أسري يساعدهم في التفوق أكاديميا"، وفق سلام عاشور.

من جانبه، يقول المتخصص في علم الاجتماع الدكتور حسين محادين للجزيرة نت إن فكرة اللقاء الجماعي، ممثلاً بـ"مؤتمرات الطعام" اليومية، شهدت منظومة من التغيّرات باتجاه ارتفاع نسب وعناوين الحريات والقيم الفردية للأبناء.

ويلفت محادين إلى أن العلاقات الأسرية، كتنظيم شرعي وثقافي، كانت حاضرة كضرورة تربوية للأبناء من الجنسين وكانت سابقا تشهد مشاركة أساسية من الأبوين في المجتمعات العربية الإسلامية، لأنها كانت تعبيرا يوميا عن خصوصية ثقافتنا، مقارنة بالواقع في المجتمعات الغربية.

تقلّص في أدوار الأسرة

وتسبّب إيقاع الحياة الاقتصادية الضاغطة والمتعولمة، حاليا، في ندرة التئام جميع أفراد الأسرة حول وجبات الطعام. ويرى محادين أن هذا التقلص في أدوار الأسرة ومكانتها قاد إلى إقدام المؤسسات الوسيطة على القيام بمهمات كانت منوطة بأسرنا تاريخيا، مثل:

الطبخ، إذ أصبحت المطاعم تتولى ذلك، خصوصا تلك المتخصصة في الوجبات السريعة.

التربية وتوجيه الأبناء، والتي باتت وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي ذلك في العصر التكنولوجي.

وأصبحت جُل زيارات المجاملة المتبادلة مع الآخرين، أفرادا وأسرا، تتم في المطاعم والمزارع أو خارج الحيّز الجغرافي، أي السكن.

غياب المائدة العائلية

تحت عنوان "لماذا لا يتناول الكثير من العائلات وجبات الطعام معا الآن؟"، نشر موقع "ناني ماكفي" (Nanny McPhee) بعض أسباب غياب المائدة العائلية، وأثر ذلك على الأطفال.

وأشار الموقع إلى أن وجبات الطعام اعتادت سابقا أن تكون شأنا رسميا، ما يعني أن جميع أفراد الأسرة يجلسون حول مائدة العشاء من دون أي مشتتات لتناول الطعام معا، ومشاركة يومياتهم. أما في الوقت الحاضر، فيصعب تجاهل الانشغال بين الهواتف وأجهزة الألعاب والتلفاز. وهذا يعني ببساطة أن أوقات الوجبات أصبحت أقل رسمية وأقل قدسية بطريقة ما.

واعتبر الموقع أنه من غير المرجح أن تكون لدى الأطفال آداب مائدة جيدة إذا كانت سلوكياتهم الغذائية ليست مماثلة لأفراد الأسرة الآخرين، "فمن خلال تناول وجبات عائلية منتظمة معا، يمكنك تحسين ليس فقط خياراتهم الغذائية، ولكن أيضا تعزيز الفوائد العاطفية للتفاعل معك كأبوين".

وقد تكون الوجبات العائلية مرهقة للآباء خصوصا إذا كان أطفالهم ما زالوا صغارا، إذ يحتاج هؤلاء إلى تناول الطعام في وقت مبكر، لأن أوقات نومهم مبكرة، وربما لن يكون الوالدان مستعدَيْن لتناول الطعام في الوقت ذاته.

ويشدد الموقع على فوائد وقت الأسرة بالنسبة إلى صحتنا العاطفية، بقدر ما هي لرفاهيتنا الجسدية، إذ إن الاستمتاع بتناول الوجبات معا ليس سائدا في المجتمعات كما كان من قبل، ولكن الوجود معا كعائلة أو مجرد التواصل سيعزز الروابط بين الآباء والأبناء.