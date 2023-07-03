هل يواجه الأذكياء عقبات في علاقاتهم العاطفية؟

يُعرّف الذكاء على أنه مجموعة من المهارات المنطقية، وأنه من بين أهم العوامل التي تحدد حياة الإنسان على الصعيدين الفردي والاجتماعي وتضمن تميزه بعدة طرق. لكن عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنسانية وخاصة الحب، فإن الذكاء الحاد ليس دائما ميزة، فقد تبيّن أن الوقوع في الحب أمر صعب بالنسبة للأشخاص الأذكياء.

يقول موقع "ليستى ليست’‘ التركي إن الأشخاص الأذكياء جدا يأخذون بعين الاعتبار العديد من المعايير عند تقييم بيئتهم والأشخاص المحيطين بهم. لهذا السبب، تكون حتى أبسط فترات العلاقات معقدة للغاية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أو قد يعتبرها بعضهم تافهة.

وفي كثير من الحالات لا ينعم الأشخاص الأذكياء بحياة عاطفية مستقرة، لكن هناك عوامل أخرى تمنع الأشخاص الأذكياء من العثور على الحب، ومن بينها:

الإفراط في التفكير

أوضح الموقع أن أصحاب الذكاء المتقد يفرطون في التفكير في كل شيء، قد يكون هذا الأمر مفيدا في بعض الحالات، لكنه يدفع إلى تأجيل بعض المسائل في حالات أخرى. وأولئك الذين يتمتعون بذكاء عالٍ يفكرون كثيرا حتى عندما يتعلق الأمر بعلاقاتهم، لذلك تتحول حتى أصغر التفاصيل إلى مشكلة خطيرة. وعلى هذا النحو، يصبح التعامل مع الأشخاص والعلاقات بشكل عام أمرا مخيفا.

الرهبة

يريد الكثير من الناس أن يكونوا مع شريك ذكي، ولكن العيش مع شخص ذكي جدا ليس بالسهولة التي يبدو عليها الأمر، لأن الأزواج الذين يكون لديهم مستوى الذكاء متفاوتا لن يكون من السهل عليهم إنشاء رابطة حقيقية بسبب اختلاف قدراتهم على فهم وتقييم الأحداث والمواقف. وبعبارة أخرى، قد يقوم الأشخاص الأذكياء جدا بترهيب شركائهم عن غير قصد في بداية العلاقة.

لا تزعجهم الوحدة

معظم الأشخاص ذوي الذكاء العالي لا يزعجهم الشعور بالوحدة. بل على العكس من ذلك فإن الوحدة أو العزلة ممتعة ومثمرة جدا بالنسبة لهم، لأنه يمكنهم استغلال هذه اللحظات في تنمية قدراتهم. وبمجرد أن يعتادوا على الراحة بسبب هذه العزلة، يدركون أنهم لا يحتاجون إلى إنسان آخر وبالتالي لن يتعجلوا الوقوع في الحب.

يرون وجوه الناس الحقيقية

من مزايا الشخص الذكي قدرته على رؤية الوجوه الحقيقية للناس. فهم يرون الحقيقة بسهولة عندما يحاول الأشخاص من حولهم التصنع أو الكذب، وهذه تعتبر عقبة رئيسية أمام الأذكياء الذين يقعون في الحب.

أهدافهم ذات أهمية قصوى

بالنسبة للأشخاص الأذكياء، فإن أهم شيء في الحياة هو تحقيق أهدافهم الخاصة، وأي شيء يصرف انتباههم عن أهدافهم ليس مهما، ويشمل ذلك الحب أيضا.

ليس من السهل فهمهم

عادة ما يجد الأشخاص الأذكياء صعوبة في إيجاد من يفهمهم، ويمكن أن يتسبب ذلك في بناء جدار غير مرئي بينهم وبين الآخرين، لذلك من المنطقي عدم وقوعهم في الحب.

لديهم معايير عالية

كون الشخص يتمتع بمستوى ذكاء عالٍ فذلك يعني أن توقعاته بشأن العلاقة العاطفية ستكون عالية أيضا. لهذا السبب لا يتراجع الأشخاص الأذكياء حتى يجدوا أو يحصلوا على الأفضل. وبالتالي، يمكنهم الانتظار لفترات طويلة من الوقت قبل أن يقعوا في الحب حقا.

التوقعات العالية للأشخاص الآخرين

يصعب على الشخص الخارق الذكاء أن يتحدث عن نقاط ضعفه وعيوبه أمام الآخرين، فعادة ما يخاف ذوو القدرات المعرفية الكبيرة من الفشل، ويطاردهم الخوف من الخسارة منذ الصغر. ويعود ذلك لأسباب مختلفة من بينها طريقة التنشئة، وضغط الآباء ومطالبة أبنائهم بالحصول على درجات أحسن عند اكتشاف الذكاء الخارق الذي يتسم به الأبناء.

تصحيح أخطاء الآخرين

على صعيد آخر، كثيرا ما يواجه الأشخاص الأذكياء مشاكل في التواصل مع الآخرين. فعند ارتكاب المحاور خطأ فعليا أو لفظيا في المحادثة، يقوم الشخص الذكي بتصحيحه، وهذا يعتبر ضمن عاداته التي لا يمكنه التخلص منها.