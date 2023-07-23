تحتوي نواة التمر على كميات كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف الغذائية والكربوهيدرات والدهون والبروتينات والبوليفينول وحمض الأوليك (حمض الزيت: حمض دهني أوميغا-9 )، وهي مكونات تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما أنها مفيدة للصحة عند استهلاكها بالصورة الصحيحة.

استخدامات وفوائد نواة التمر

تمثّل نواة التمر عادة نحو 10% إلى 15% من الوزن الإجمالي للتمور بمختلف أنواعها، وهي منتج غذائي يُنتج على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، قبل تصديره إلى أنحاء العالم للاستهلاك المباشر أو ضمن مكونات العديد من المنتجات الغذائية الصحية.

وتاريخيا، استخدمت نواة التمر علفا حيوانيا، ولكنها تحولت في الوقت الحاضر إلى منتج بديل للقهوة، وعند تحضيرها بالطريقة المناسبة يصبح من الممكن استخدامها كمسحوق لتحضير المشروبات الغنية والمقاربة كثيرا لمذاق القهوة المحمّصة.

القيمة الغذائية لقهوة نواة التمر

عند البحث عن بدائل القهوة التقليدية وخيارات صحية خالية من الكافيين، فإن قهوة نواة التمر تُعد طريقة رائعة للحصول على مذاق غني يقارب مزيجا من الشوكولاتة والجوز المحمص، لإعداد مشروب يتمتع بالنكهة نفسها تقريبا، لكنه غني بالفوائد الصحية وخال من أي تأثيرات مزعجة للكافيين.

ومن بين الفوائد الصحية لتناول قهوة نواة التمر ما يلي وفقًا لموقع "روستد بين" (Roasted Bean) المتخصص في القهوة وأنواعها:

مصدر غني لمضادات الأكسدة

تعدّ قهوة نواة التمر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

ويمكن أن تساعد هذه الجزيئات الواقية في حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري والقلب وغيرها.

مصدر غني للمعادن والفيتامينات

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، تحتوي بذور التمر أيضًا على فيتامينات ومعادن مثل B1 وB2 والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي العناصر التي يمكن أن تساعد في توفير دفعة من الطاقة طوال اليوم مع الحفاظ على انخفاض كمية الدهون والكربوهيدرات بالجسم، وتعزز أيضًا وظائف المخ عن طريق تقوية الذاكرة والتركيز.

ويمكن لفنجان منها أن يزوّد الجسم بمواد أساسية مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك والبيوتين والفيتامينات A وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك.

تقليل استهلاك الجسم للسكريات الضارة

تعدّ قهوة النواة طريقة مثالية للاستمتاع بفنجان قهوة أكثر صحة دون اللجوء إلى المحليات الصناعية. فبدلًا من ذلك، تقدم بذور التمر حلاوة طبيعية، لذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إضافة السكر.

بديل صحي للقهوة

أما أولئك الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن فنجان القهوة الصباحي إما بسبب المعاناة من مشاكل الضغط أو الهضم أو حتى زيادة اضطرابات القلق والتوتر بسبب مخزونها المركز من الكافيين، فإن قهوة بذور التمر هي الطريقة المثالية للقيام بذلك.

كذلك تقدم قهوة بذور التمر العديد من الامتيازات مثل محتواها المنعدم من الكولسترول والسكر، وانخفاض محتواها من الدهون والسعرات الحرارية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن تفيد قهوة نواة التمر أيضًا في الهضم، إذ تساعد في تحلل أكثر فعالية للطعام، وذلك لأن التمر ونواته غنيان بحمض الأوليك الذي يساعد الجسم على تكسير الطعام وتحلله بشكل أكثر كفاءة ويعزز امتصاص العناصر الغذائية على نحو أكثر فعالية.

وقهوة النواة تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وذلك يضمن بقاء الأمعاء في صحة جيدة ويعزز إتمام عملية الهضم بسلاسة.

طريقة تحضير قهوة نواة التمر

بشكل عام، يمكن استخدام مختلف أصناف التمور لتحضير القهوة المستخلصة من نواتها المحمصة بعناية، كل ما في الأمر أنها قد تختلف في المذاق وفقًا لحجم ومحتوى النواة من السوائل والعناصر الغذائية.

وبعد الحصول على كمية مناسبة من نواة التمر، يجب التأكد من كونها مغسولة جيدًا بالماء ومجففة تمامًا، ثم ينبغي اتباع الخطوات التالية: