هل حمية الماء آمنة؟.. العلماء يجيبون

هل تتصور عدم تناول أي شيء سوى الماء، لمدة قد تصل إلى 40 يوما؟ هذا هو بالضبط ما يُسمى حمية "صيام الماء" (Water fasting)، أو ريجيم الاكتفاء بشرب الماء فقط.

يعتمد هذا النوع من الحمية على "الامتناع التام عن جميع أشكال التغذية، باستثناء الماء؛ مع الراحة التامة، من 5 إلى 40 يوما"، وفقا للدكتور آلان غولدهامر، مدير أحد مراكز "صيام الماء تحت إشراف طبي" في كاليفورنيا؛ والذي يوضح وجوب شرط الراحة أو عدم ممارسة الرياضة، "لكي لا يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أكثر".

وأصبح "صيام الماء" من أحدث موجات الريجيم التي يروج لها رياضيون سابقون ورجال أعمال "من أجل فقدان الوزن".

في يونيو/حزيران الماضي، أعلن رجل الأعمال الأميركي راسل أوكونغ، في تغريدة شاهدها 5 ملايين متابع على تويتر، "أنه فقد أكثر من 100 رطل (أكثر من 45 كيلوغراما) من خلال عدم تناول أي شيء سوى الماء لمدة 40 يوما". وقالت المدربة الأسترالية كريستين كراوتش، في مقال بمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية، "إن صيام الماء لمدة 25 يوما، ساعدها على خسارة 20 رطلا (أكثر من 9 كيلوغرامات)"؛ وأضافت "شعرت بخفة في جسدي، وكان هضمي سلسا، وبشرتي أكثر نقاء ونعومة، وعيناي أكثر إشراقا بشكل ملحوظ؛ بالإضافة إلى زيادة الطاقة والوضوح العقلي، والإحساس بالهدوء والسلام".

The journey from being a 330+ lbs @NFL football player to 100+ lbs lighter – has been unreal! A new me, a new chapter.

The number one question I keep hearing is: "how did you do it?" pic.twitter.com/bLBDGe1h7c

— OKUNGFAST 🕊️ (@RussellOkung) June 6, 2023