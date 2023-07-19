9 حيل لرحلة طيران بلا مفاجآت مزعجة

قد يكون السفر الجوي تجربةً عصيبة ومرهقة خاصة للأشخاص الذين يسافرون دائمًا، لكن تقريرا بموقع "إنفستد واليت" الأميركي للكاتبة كلير كونواي قدم فيه مسافرون ذوو خبرة نصائح ستجعل رحلتك أكثر سلاسة وراحة.

ارتداء ملابس مريحة وبطريقة ذكية

ذكرت الكاتبة أن ارتداء ملابس مريحة وعملية أمر لا بد منه عند السفر جوا، لأن الملابس الضيقة تجعل الرحلات الطويلة مزعجة بشكل لا يصدق، تماما مثل ارتداء الكثير من الملابس.

ويُنصح بارتداء الأحذية المريحة والملابس الفضفاضة وسترة يمكن خلعها بسهولة في حال ارتفعت درجة حرارتك، كما اقترح أحد المسافرين ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تورم القدمين أثناء الرحلة.

الاستفادة من صالات المطارات

توفر صالات المطار مساحة من الهدوء وسط الفوضى، وتقدم العديد منها الطعام والمشروبات مجانًا، وأماكن جلوس مريحة، وخدمة الواي فاي.

واقترح أحد المسافرين الدائمين البحث عن صالات توفر مرافق للاستحمام، حتى تتمكن من الانتعاش قبل رحلتك. ويمكن ضمان الدخول إلى صالات المطارات من خلال شراء تصريح مرور يومي أو استخدام مكافآت بطاقات الائتمان.

ترتيب الأمتعة بأسلوب ذكي

جيف ميلر، الذي أنشأ مدونة السفر "شغفنا بالسفر" مع زوجته وزار 73 دولة، ينبهك إلى "ضرورة وضع أدويتك في حقيبتك المحمولة. ففي حالة فقدان الأمتعة، قد لا يكون من السهل الوصول إلى أدويتك".

ويقترح عليك أن تحمل معك جزءا من ملابسك معك على متن الطائرة، بحيث في حال ضياع أمتعتك تجد معك ملابس نظيفة تغير بها تلك المتسخة.

كن مستعدا عند المرور بالأمن

قد يكون المرور بأمن المطار تجربة محبطة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل العملية أكثر سلاسة.

واقترح أحد المسافرين انتعال أحذية سهلة الخلع وتعبئة جميع السوائل في كيس بلاستيكي شفاف، بحيث يسهل الوصول إليها أثناء عمليات التفتيش الأمني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد وجود جميع أجهزتك الإلكترونية في مكان واحد، مثل حقيبة صغيرة أو جراب، في تسريع عملية التفتيش.

استخدام التكنولوجيا لصالحك

هناك العديد من التطبيقات والمواقع المفيدة التي يمكن أن تجعل تجربتك في المطار أكثر سلاسة.

هنا يقترح أحد المسافرين الدائمين استخدام التطبيقات التي توفر معلومات في الوقت الفعلي حول رحلتك، مثل التأخيرات وتغييرات البوابة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر لك استخدام تصاريح الدخول على الإنترنت وبطاقات الصعود الإلكترونية الكثير من الوقت والجهد.

احتفظ بالأغراض المهمة في متناول يدك

اقترح أحد المسافرين الاحتفاظ بالأغراض المهمة، مثل جواز السفر وبطاقة الصعود إلى الطائرة والمحفظة، في مكان منفصل يسهل الوصول إليها من حقيبتك. وسيمنعك ذلك من البحث في حقيبتك في المطار، مما قد يكون تجربة محبطة ويستغرق وقتًا طويلاً.

احزم وجبات خفيفة وزجاجة ماء فارغة

عادة ما يكون طعام المطار باهظ الثمن، وغالبًا ما تكون هناك طوابير طويلة في ردهة الطعام. لذلك، اقترح أحد المسافرين تعبئة الوجبات الخفيفة في حقيبة يدك، والمكسرات والفواكه المجففة أو الفاكهة، لتناولها أثناء رحلتك. كما أن تعبئة زجاجة مياه فارغة يمكن أن يوفر لك المال من خلال ملئها من نافورة المياه بعد المرور عبر أمن المطار.

تعرف على سياسات شركة الطيران الخاصة بك

لكل شركة طيران سياساتها الخاصة فيما يتعلق بالأمتعة والمقاعد وتسجيل الوصول. واقترح أحد المسافرين قراءة سياسات شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول إلى المطار، حتى تتمكن من تجنب أي مفاجآت أو رسوم إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فحص وزن أمتعتك قبل وصولك إلى المطار يمكن أن يمنعك من دفع رسوم الأمتعة الزائدة.

مقعدك على الطائرة

انظر كيف تبدو طائرتك قبل الصعود إليها، وفي المرة المقبلة التي تسافر فيها، لا تختر مقعدك بشكل عشوائي.

قبل حجز رحلتك المقبلة، اكتب شركة الطيران ورقم الرحلة التي تعتزم حجز تذكرة عليها في موقع "سيت غورو" (SeatGuru).

ويوفر الموقع المجاني والسهل خرائط للمقاعد تعرض التخطيط الدقيق لطائرتك، ومراجعات العملاء الدقيقة للمقاعد والصور.