9 نصائح لجعل شرفة منزلك أكثر راحة وجمالا في فصل الصيف

بيروت- تزيين شرفة المنزل في فصل الصيف له دور مهم في إضفاء لمسة جمالية على البيت عموما، إلى جانب المساهمة في تأمين الراحة النفسية لسكانه. وتُعَد الشرفة (البلكونة) من أفضل الأماكن لاحتساء بعض المشروبات كالشاي والقهوة أو لممارسة بعض النشاطات الرياضية، فهي متنفس للبيت وأهله، ومصدر مهم للإضاءة الطبيعية.

وفقا لموقع "أبارتمانت ثيرابي" (Apartment Therapy)، يمكن تحويل الشرفة الخارجية في الشقق ذات المساحة الصغيرة أو الكبيرة إلى مكان ممتع ومريح للاستمتاع في وقت الفراغ، وذلك عن طريق النباتات التي تعطي شكلا أنيقا للشرفات، كما تمنح شعورا بالراحة والسعادة، لأنها تعطي إحساسا بالتفاعل مع الطبيعة.

يمكن اعتماد أفكار بسيطة ومتجددة لتصميم شرفة جميلة وعملية للمنزل وسكانه. وفي هذا السياق، تقدم مصممة الديكور الداخلي نادين زهّار مجموعة من الأفكار للعناية بشرفة المنزل، كونها المكان الذي يجمع أفراد الأسرة بهدف الاسترخاء أو تمضية أوقات هادئة وهانئة، وتصنع الذكريات، خاصة في فصل الصيف موسم العطلات المدرسية وإجازات الأمهات والآباء الصيفية.

ولتهيئة الشرفة، يمكن إعادة ترتيب الأثاث الداخلي الذي تملكه، وهذه الخطوة ذات تكاليف مادية، ولكن تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق، لذا يجب اختيار قطع الأثاث المناسبة بطريقة غير تقليدية وكسر المعايير، فمثلا يمكن استخدام أريكة من غرفة الجلوس، وتغطيتها بقماش مناسب، ووضعها في الشرفة.

وفي ما يلي، نستعرض أبرز الإكسسوارات والإضافات التي يمكن يُنصح بها في الشرفة:

1- ديكور الجدران

للجدران ميزة مهمة تكمن في إمكانية تعليق أحواض الأزهار الملونة إلى جانب النباتات الخفيفة، ويمكن وضع مسامير خاصة في الجدار تتحمل وزن أصص الورد الخاصة بالجدران، أو مكرمة مصنوعة من الخيطان، أو على ديكور خشبي، وهو ما يمنح الشرفة جمالا مميزا.

2- النباتات الجمالية

تعد النباتات أفضل إضافة لديكور الشرفة، فهو يبعث بشعور صيفي منعش، ويمكنكِ وضع نبتة غصونها طويلة وممتدة وكأنها لوحة فنية في إحدى الزوايا، وإلى جانبها نباتات أخرى بمستويات مختلفة، فتكون متناسقة ومنسجمة مع بعضها بعضا، ومن الممكن إحضار نباتات معلقة ذات رائحة جيدة. إضافة لوجود أحواض أو أصص نباتات ذات روائح معطرة وتريح النظر مثل الريحان. فالنباتات الطبيعية تعطي الشعور بالراحة والسلام.

وينصح باستخدام فروع النباتات التي تمتد على واجهة الشرفة، بشراء نباتات متسلقة مناسبة لجو المكان الذي تعيشين به، من حيث درجات الحرارة، سهل أم جبل وما إلى ذلك، بحيث تتسلق الجدران وتعطي أجواء طبيعية مريحة للنفس.

3- المقاعد العصرية

وهي جميلة لتزيين الشرفات، ويمكن اختيار المقاعد وفق شكل الشرفة، إذ تجب الاستفادة من كل المساحات لوضع المقاعد المريحة والأنيقة مع استخدام وسادات تعكس جمالها وألوانها المناسبة لكل المواسم.

وينصح عند تصميم جلسة الشرفة أن تكون الكراسي ملائمة، فالمقاعد المنجدة تتلف بسرعة بسبب تعرضها المستمر للرطوبة والشمس، أما الأثاث المصنوع من الألمنيوم أو البلاستيك، فهو خفيف جدا وعملي وسهل التنظيف.

ثمة تصاميم حديثة لأرائك مريحة يمكن استخدامها في مختلف غرف المنزل، وتعد قطعة مثالية للشرفة. ويُفضل اختيار تصميم بسيط للأريكة بشكل يتناسب مع الديكور والأثاث والإكسسوارات.

ومن قطع الأثاث المهمة "الشيزلونغ" (الأريكة الكبيرة)، وهي مخصصة للجلوس المريح في الشرفة أو في الهواء الطلق.

4- الأرجوحة

وهي فكرة رائعة للاسترخاء، خصوصا إذا كانت الشرفة تتمتع بمساحة كافية تتسع للأرجوحة مع عدد من المقاعد، فهي من أهم التفاصيل وقطع الأثاث التي تساعد في الاستمتاع بالوقت، وخاصة بالنسبة للأطفال.

وتنصح خبيرة الديكور غادة أمهز -في حديثها إلى الجزيرة نت– ربات البيوت بعدم التردد في امتلاك أرجوحة، سواء للحديقة أو للشرفة أو داخل المنزل، كونها تمنحك أجمل لحظات الراحة النفسية والاسترخاء، مؤكدة أن علماء النفس شددوا على أهمية الأرجوحة في حياة الإنسان، لدرجة أن قضاء ساعتين من الراحة على أرجوحة يمكن أن يعوض النوم الكامل.

5- إنارة مناسبة للشرفة

تتنوع ألوان الأنوار الجميلة بين صفراء وبيضاء، وتمكن إضافة إنارة غير مباشرة صوب النباتات أو على جدار معين، على أن تكون الإنارة متناسقة مع الديكور ككل، فالاهتمام بالإضاءة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها لتوفير الأجواء الرومانسية والجمالية، حسبما تلفت مصممة الديكور الداخلي نادين زهّار.

ويمكن الاكتفاء بوضع الفوانيس -التي سبق شرائها في رمضان أو خلال مناسبات أخرى- لإضفاء جمالية على الشرفة. ويمكن تزيين الشرفة بشموع ملّونة أيضا.

6- طاولة الطعام

وتُعد بديلا جيدا للجلوس في المقاهي، بحيث يمكن وضع طاولة طعام في البلكونة لتناول بعض المشروبات المفضلة، وبذلك يمكن تجنب روائح السجائر التي في المقاهي.

ويمكن استخدام إحدى الطاولات الموجودة في المنزل، على أن تكون صغيرة أو منضدة بلاستيكية مع كراسي صغيرة حولها، ومن المفضل اختيار ألوان زاهية وعصرية.

7- المظلة الشمسية

إذا كان شعاع الشمس مسلّطا بشكل مباشر على الشرفة، فمن الأفضل وضع مظلة شمسية، مع ضرورة استخدام الألوان الفاتحة، كالأصفر والأبيض والبرتقالي والزهري.

8- الزجاج الشفاف

يعد الزجاج مهما جدا لديكور الشرفات، إذ يمكنه فصل المساحات المختلفة من دون إغلاقها بصريا. لذا، عليكِ اختيار أبواب زجاجية للشرفة بهدف تأمين إضاءة خارجية كافية.

9- أثاث من الخيزران

يمكن اختيار ديكور شرفة جريء مع أثاث من الخيزران، بالإضافة إلى نباتات للزينة في الزاوية أو زهور صيفية بهدف الحصول على منظر جذاب.