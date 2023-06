مغامرون حولوا رحلة الحج إلى قصص نجاح ملهمة

في أواخر عام 2015، أطلقت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، سلسلة وثائقية من 7 أجزاء، بعنوان "اعتقاد" (Belief)؛ تُصور كيف يبحث الناس من مختلف المعتقدات عن المعنى، من خلال سرد قصص حية وعاطفية وصور سينمائية مرئية، تسلط الضوء على الممارسات الدينية والروحية حول العالم.

وصلت وينفري حينها إلى أماكن مختلفة، انطلقت لاستكشاف جمال الإسلام من مدينة مكة المكرمة، حيث يذهب المسلمون للحج، باعتبارها فرصة سنوية لتقديم "قصة حب للحياة".

ما الذي تغير في جوردان ريختر بعد رحلة الحج؟ ما الذي جعله يعود وقد أصبح "رجلا أفضل وأبا أفضل"؟، تلك هي الأسئلة التي طرحتها وينفري على موقعها الرسمي؛ قبل أن تُجيب قائلة "ريختر كان يحتاج إلى الحب"، ويبدو أنه وجده في الحج.

ريختر متزلج ألواح محترف من لوس أنجلوس، كان أبواه مدمنين، "ولا يزال يعاني من إعطائهما الأولوية للمخدرات على شراب الحليب له في طفولته".

اعتنق ريختر الإسلام في التسعينيات، بعد مشاركته في فيلم قصير، كأحد أشهر نجوم "التزلج على الألواح"، ثم حكى حكايته من التزلج إلى العثور على الإسلام، في فيلم وثائقي بعنوان "الابن الضال" (Wayward Son) عام 2011.

في رحلة الحج تعلم ريختر الصبر، وعرف طعم الوضوح ونشوة الروح وراحة القلب، وأصبح "أكثر وعيا"، وشعر بأنه يملك صديقا بوسع الكوكب اسمه "العالم الإسلامي".

واختار أن يكسر بعض الصور النمطية عن الإسلام، ويزيل الارتباك بشأن فكرة الغرب -وخصوصا الأميركيين- عن هذا الدين.

وبدأ من "البقعة التى تحتل مكانا مقدسا جدا في قلبه"، وعاد من الحج بوجه دائم التبسم، وقلب مفعم بالامتنان تغمره الدهشة لكونه "عاد كيوم ولدته أمه"، وأصبح شغله الشاغل هو "كيف يتمسك بكل فائدة اكتسبها في الرحلة"، لكنه يشعر بالحزن أيضا لعجزه عن تقديم إجابات عن أسئلة كثير من الناس ممن يحاولون فهم ما حدث، وإن كانت الآمال الكبيرة التي أضحت لديه "تجعله متفائلا جدا".

في الأسبوعين الأخيرين من عام 2016، أمضى الإندونيسي حكم مبروري وزوجته (كلاهما يبلغ من العمر 35 عاما)، أكثر من شهر ونصف الشهر في مسقط رأسهما بشرق جاوا، لتصميم دراجة ذات مقعدين وحامل أمتعة ومجموعتين من الدواسات لمضاعفة دفعها، لتناسب رحلة أحلامهما إلى الحج، التي قررا أن يجعلاها قصة حب للحياة؛ بنشر رسالة الإسلام بين أتباع الديانات في البلدان التي سوف يمران بها، طوال مسافة 12 ألف كيلومتر، استغرقت عاما كاملا.

يسافر المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة كل عام لأداء فريضة الحج، لكنها المرة الأولى التي شهد فيها صيف عام 2017، مغامرة لا تُنسى قام بها 9 من المسلمين البريطانيين يُعرفون باسم "فرسان الحج"؛ قطعوا 3 آلاف كيلومتر على الدراجات الهوائية.

عبروا خلالها الجبال والأنهار، وتحملوا الكثير من الإصابات والظروف الجوية القاسية، من لندن إلى فرنسا وسويسرا وإيطاليا واليونان ومصر؛ حتى أكملوا التحدي في أقل من 6 أسابيع، ووصلوا للأراضي المقدسة لأداء الحج، واستثمار الرحلة إليه، لجمع مليون جنيه إسترليني، لشراء سيارات إسعاف ولوازم طبية أخرى لآلاف المحتاجين داخل سوريا. وفقا لموقع "ميدل إيست آي" (middleeasteye).

أيضا، في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران عام 2019، انطلق فريق "رحلة الحج" الذي يضم مجموعة من المسلمين الإنجليز، يقودون دراجاتهم الهوائية من لندن إلى المدينة المنورة، في رحلة يصل طولها إلى 4 آلاف كيلومتر، عبر 17 دولة في 60 يوما، شملت تركيا، حيث رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجموعة في مكتبه الرئاسي في قصر دولما بهجة بإسطنبول.

وكان اليوم الثالث عشر هو الأصعب على فريق الرحلة، عندما صعد الفريق بالدراجات لارتفاعات 2400 متر "حتى كادوا يلامسون السحاب" في اجتيازهم لجبال الألب السويسرية.

