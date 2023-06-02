تتنوع بتنوع البلدان والثقافات.. "أطعمة الشوارع" أكثر من مجرد غذاء

يعود مسمى "أكل الشوارع" إلى العبارة الإنجليزية "ستريت فود" (Street Food)، وهو طعام أو شراب سريع التحضير يباع في الأماكن العامة، وتقدمه مطاعم إما على شكل أكشاك ثابتة أو عربة طعام، وتكون أسعار الوجبات في متناول الجميع، كما أنها عادة تكون مستوحاة من مأكولات شعبية تعبر عن ثقافات الدول المختلفة.

وتنتشر محال أو أكشاك أو عربات أطعمة الشوارع في كثير من الشوارع الأجنبية العربية، والتي تباع فيها أكلات سريعة وساخنة، وربما تكون مصحوبة بعزف فرق موسيقية وعروض رقص فلكلورية في بعض الأحيان.

ويتجاوز "طعام الشوارع" مفهوم التغذية، حيث يعتبر شيئا يمكن أن يوحّد الناس وعنصرا تفتخر به البلدان ورمزا لتقاليد العديد من الثقافات. وفي تقرير نشره موقع "ريدرز دايجست" (readersdigest)، استعرضت الكاتبة أليسون لي أطعمة شوارع شهيرة من دول مختلفة في جميع أنحاء العالم بأشكال ونكهات متنوعة يمكنك تجربتها في رحلتك المقبلة لهذه البلدان:

دجاج جركت/ جامايكا

يمكن اختبار تحمل المرء للتوابل من خلال تناوله وجبة "دجاج جركت" جامايكية، والتي يتم طهيها من خلال نقع الدجاج في عجينة حارة من الثوم والبهارات والفلفل والزعتر ومسحوق من 5 بهارات قبل شويها. بالتأكيد لا يوجد طبق أكثر منه تمثيلا للمأكولات الجامايكية الساخنة.

تشاو الأرنب/ جنوب أفريقيا

طبق "تشاو الأرنب" يُصنع في جنوب أفريقيا من رغيف خبز مفرغ محشو بالكاري اللذيذ، يتميز بالنعومة وبالخبز المقرمش، خاصة بعد غمسه في الكاري.

بيروجي/ بولندا

وجبة "بيروجي" البولندية تهدم فكرة أن الزلابية لا يمكن العثور عليها إلا في آسيا. وتتميز هذه الوجبة البولندية الطيبة بأنها محشوة بالجبن واللحوم والبطاطس، وتقدم مع القشدة الحامضة.

تيوكبوكي/ كوريا الجنوبية

وجبة "التيوكبوكي" من كوريا الجنوبية عبارة عن كعكات أرز حارة ولذيذة، تطبخ في صلصة "قوشوجانق"، وهي عبارة عن معجون الفلفل الأحمر الحار، وهذا الخليط اللذيذ سيجعلك تجرب هذه الأكلة مرات عديدة.

أرانشيني/ إيطاليا

ما الذي تحصل عليه عندما تقلي كرات الأرز المليئة بالجبن الذائب؟ جرب وجبة الـ"أرانشيني" الإيطالية، التي تتميز بالتوازن بين المزيج الخارجي المقرمش والداخل الدسم.

سندويشات التاكو/ المكسيك

"التاكو" هو الطعام الأكثر شعبية في الشوارع المكسيكية، بحسب موقع "تيست أطلس" (taste atlas)، ويتكون من خبز "التورتيلا" الرقيق والمسطح والمخبوز بالشواية، وتمتلئ سندويشات التاكو بشرائح لحم رفيعة مشوية على الفحم، أو السمك المشوي، وتعلوها الصلصة والبصل والأناناس والكزبرة، والأفوكادو والطماطم والزيت وعصير الحمضيات، ما يجعلها تعكس روح الطعام المكسيكي.

الكشري/ مصر

يُعد طبق الكشري من الأطباق الشعبية الأصيلة، وهو ذو مذاق رائع من جهة، وفوائد صحية مذهلة تناسب متبعي الحميات الغذائية من جهة أخرى.

تتمثل مكوناته الرئيسية في الأرز والعدس الأسمر والمعكرونة وصلصلة الطماطم والزيت والخل وخلطة الثوم والكمون، كما يمكن إضافة بعض المكونات وفقًا للذوق الخاص لكل محبيه، مثل حمص الشام والشطة والبصل المحمر "التقلية".

شطائر الكوكوريتش/ تركيا

تشتهر تركيا بمأكولاتها الشعبية التي تباع في الشوارع، ويحافظ الأتراك على تناولها باعتبارها موروثا قوميا، ومن بين أشهر هذه الأكلات وجبة "الكوكوريتش". وتتكون كوكوريتش من أمعاء لحم الضأن المشوية مع بهارات خاصة، يتم لفها بشطيرة خبز بعد أن تنظف جيدا بالماء وتنقع بالليمون والخل والملح والثوم والفلفل وزيت الزيتون.

وبعد ساعات من النقع تلف على سيخ كسيخ الشاورما، ويتم شواؤها على نار هادئة فوق الفحم عادة، وتقدم على شكل سندويتش مع السلطة والخس والطماطم والبصل والأعشاب المجففة.

وتنتشر أسياخ "الكوكوريتش" في كل أنحاء تركيا، وقد يظنها البعض شاورما للوهلة الأولى، لكنها تختلف عنها اختلافا كليا، وتحظى بشعبية كبيرة جدا لدى الأتراك، وتستطيع إيجادها في كل شارع تقريبا بأسعار رخيصة.