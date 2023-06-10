5 دول ومنظمات دولية تقدم منحا دراسية للفلسطينيين والسوريين واليمنيين وطالبي اللجوء

يحلم المهاجرون العرب، وطالبو اللجوء بتحسين وضعهم في بلدانهم الجديدة عبر استكمال دراستهم، أو نيل درجة علمية أرفع للتأهل إلى وظيفة جيدة، وسواء كنت مهاجرا أو لاجئا أو حتى لم تتسلم موافقة أمنية على طلب اللجوء، فما زالت أمامك فرصة للفوز بمنحة دراسية.

منح أميركية

يقدم "المجلس الأميركي للتعليم العالي" (ACE) بالشراكة مع "مفوضية شؤون اللاجئين" (UNHCR) 4 منح للطلاب من أصل عربي، ومنحة لكل من الطلاب السوريين والفلسطينيين.

وتتضمن شروط المنح أن يقدم الطالب سيرة ذاتية تؤكد اهتماما والتزاما بخدمة المجتمع العربي، واجتياز اختبار "جي بي إيه" (GPA) بدرجة 3.0 أو أكثر، وإرسال رسالتي توصية من مدرسين أو مشرفين مهنيين سابقين أو حاليين، وخطاب رغبة، وإقرار بأنك مقيم في أميركا، ومن أصل عربي.

وتنوعت المنح المقدمة على النحو التالي:

منحة المعهد العربي الأميركي: ينبغي على المتقدم للمنحة أن يكون حاصلا على الإقامة القانونية الدائمة في أميركا، وأن يكون مسجلا حاليا في جامعة، أو في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. ويمكنك تسجيل بياناتك على موقع المؤسسة لاستلام إشعار بفتح طلبات التقديم للعام المقبل. منحة اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز: تقدم اللجنة منحة للطلبة من أصول عربية، ممن يخططون للدراسة في مجال الصحافة والإعلام والسياسة والاقتصاد، لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. ويمكنك التقدم للمنحة على موقع اللجنة. منحة مركز العمل الخيري العربي الأميركي: يقدم المركز 11 منحة لعامي 2023 و2024، في تخصصات عدة، هي: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والطب، والعلوم الاجتماعية، والإعلام، كما خصت بعض المنح النساء المسلمات بالدراسة. الرابطة العربية الأميركية للمهندسين والمعماريين (AAAEA): تقدم الرابطة المنحة الدراسية لطالب البكالوريوس أو الدراسات العليا في مجال الهندسة أو الهندسة المعمارية أو علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. منحة رام الله للمهاجرين الفلسطينيين: تقدم المنحة دعما للطلاب الفلسطينيين، لنيل شهادتي البكالوريوس والماجستير، في تخصصات مثل: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتعليم، والهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والقانون، وغيرها. منحة صندوق المنح الدراسية لمساعدة اللاجئين: يقدم الصندوق تلك المنحة لجميع الطلاب السوريين، في جميع أنحاء العالم، من اللاجئين أو طالبي اللجوء. وتغطي المنحة التكلفة الكاملة لمصروفات درجة علمية مدتها سنتان، أو درجة بكالوريوس لمدة 4 سنوات.

منح الحكومة التركية

أسست الحكومة التركية برنامج المنح الدراسية التركية لطلاب التعليم العالي، من أجل تغطية منح البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. ويشترط البرنامج نسبة نجاح في الشهادة الثانوية بحد أدنى 70%. كما ينبغي على المتقدم ألا يكون مسجلا في إحدى الجامعات التركية في المستوى التعليمي الذي يتقدم لإتمامه.

يغطي البرنامج الراتب الشهري للطالب، ومصروفات الإقامة، والرسوم الدراسية، والتأمين الطبي، ودورة تعلم اللغة التركية، وتذاكر الطيران ذهابا وإيابا لمرة واحدة، ويتضمن البرنامج منحتين:

منحة البنك الإسلامي للتنمية: تقدم الحكومة التركية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية فرصة للطلاب المتميزين من الدول والمجتمعات الإسلامية، لنيل شهادة التعليم العالي. وتستقبل المنحة طلبات التقديم سنويا في شهر فبراير/شباط. منحة دراسية للطلاب اليمنيين: يقدم برنامج المنح الدراسية التركية منحة خاصة للطلاب اليمنيين، لاستكمال دراستهم في تركيا.

منح أوروبية

منحة برنامج "جامعات فرنسا" (Campus France): أنشأت وزارة الخارجية الفرنسية هذه المنحة باعتبارها جزءا من المساعدات الفرنسية المقدمة للاجئين السوريين. وتمول المنحة الدراسة الجامعية في فرنسا لمدة أقصاها 3 سنوات، ولا تشترط على الطالب السوري أن يكون لاجئا قانونيا في فرنسا. منحة برنامج (HOPES): أسس الاتحاد الأوروبي صندوقا إقليميا باسم "مدد" (MADAD) في استجابة للأزمة السورية، ويعد برنامج "آمال" (HOPES) أحد مشروعات الصندوق، ويستهدف الشباب السوري في 5 دول: مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، من أجل مساعدة الطلاب على استكمال تعليمهم، كما يوفر البرنامج فرصة للطلاب السوريين المقيمين حاليا في بلدهم للدراسة عبر الإنترنت. منحة برنامج "إن هير" (InHERE): يهدف البرنامج إلى مساعدة اللاجئين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وطالبي اللجوء المعرضين للخطر، على استكمال تعليمهم العالي في 7 جامعات أوروبية، ويعد البرنامج جزءا من برنامج التعليم العالي لدعم اللاجئين في أوروبا، تحت رعاية اتحاد الجامعات الأوروبية.

ويشمل الدعم المالي للطلاب والباحثين اللاجئين تغطية مصروفات الدراسة، والإعفاء من الرسوم، ودعم تكاليف المعيشة، والإقامة المجانية في المرافق الجامعية، وغيرها.

الأمم المتحدة

تقدم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين-UNHCR" بالشراكة مع الحكومات والجامعات الدولية، منصة للبحث بالدولة التي تعيش فيها، والتخصص الذي تعتزم دراسته، والدرجة العلمية، واللغة التي تفضل الدراسة بها، كي تصل إلى أنسب منحة دراسية لك.