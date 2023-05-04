هل تريد قلبا سليما؟ إليك 4 حميات غذائية

أسلوب حياتك يؤثر على صحتك بشكل كبير، وما تفضل تناوله من أطعمة قد يؤثر بعضه على ضغط الدم وأداء القلب ومستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، بما يؤدي إما إلى تفاقم أو تقليل تعرض قلبك للمخاطر.

ولهذا يبحث كثيرون عن نظام غذائي مفيد للقلب وسط الكثير من الحميات الغذائية والنصائح المتنوعة. وتوصلت جمعية القلب الأميركية مؤخرا إلى قائمة موحدة من الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تقلل بشكل كبير العديد من المخاطر المتعلقة بالقلب. ونُشرت النتائج في مجلة "سيركيوليشن" (Circulation).

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الجمعية العلمية، فقد "انتشر وتعاظم عدد الأنماط الغذائية المختلفة والشعبية في السنوات الأخيرة، ووصل حجم المعلومات الخاطئة عنها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مستويات حرجة"؛ مما زاد من إرباك الناس والعديد من المتخصصين في الرعاية الصحية، ومن ثم قام الباحثون بتحليل أنماط الأكل الشائعة، ووجدوا أن "بعضها يعزز بالفعل صحة القلب بشكل أفضل من الأخرى".





لماذا يعد أسلوبك الغذائي مهما لصحة القلب؟

لطالما كانت صحة القلب مصدر قلق في جميع أنحاء العالم، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأمراض المرتبطة بالقلب هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم؛ فأمراض القلب تحصد حياة "ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام"، حسب ما ورد في تقرير نُشر على موقع المنظمة.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه من خلال الرعاية المناسبة ونمط الحياة الصحي يمكن تغيير هذا الوضع والحد من المخاطر على القلب؛ وهذا يعني أن الطعام يلعب دورا رئيسيا في صحة القلب.

وهناك بعض الأطعمة التي تؤثر على ضغط الدم في الجسم، والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول التي تؤدي إما إلى تفاقم أو تقليل مخاطر القلب، ومن ثم فمن المهم معرفة مكونات الطعام جيدا قبل اتباع نظام غذائي معين.





4 حميات يوصي بها الأطباء

إليكم 4 أنواع من الحميات الغذائية يوصي بها الأطباء للتمتع بقلب صحي وسليم:

1- حمية داش

تعني "داش" (DASH) الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم. وهي اختصار لجملة (Dietary Approaches to Stop Hypertension)، وهو نظام غذائي مصمم خصيصًا لمراقبة مستويات ضغط الدم.

ويتميز نظام "داش" الغذائي النموذجي بأنه منخفض الملح وغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات.

2- حمية "بسكاتاريان"

تشترك حمية "بيسكاتاريان" (Pescatarian Diet) مع النظام الغذائي النباتي في كثير من المكونات، وهي حمية غنية بالفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، ولا تحتوي على اللحوم والدواجن.

الإضافة الوحيدة والمهمة إلى هذه الحمية هي المأكولات البحرية. وبعبارة أخرى، فإن من يتبع هذه الحمية شبه النباتية يتناول الأسماك أيضا ولا يتناول اللحوم أو الدجاج.





3- حمية البحر الأبيض المتوسط

تم اختيار حمية البحر الأبيض المتوسط (Mediterranean Diet) كأفضل نظام غذائي شامل وأكثر صحة في التصنيف السنوي (US News & World Report) لعام 2023.

وتعد الأطعمة النباتية -مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات والفواكه والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل- أساس هذا النظام الغذائي.

ويمكن للمرء أيضًا تضمين الزبادي والجبن والدواجن في النظام الغذائي، ولكن باعتدال.





4- النظام الغذائي "لاكتو-أوفو" النباتي

بكل بساطة، يشمل هذا النظام الغذائي "لاكتو-أوفو" النباتي (Lacto-Ovo) كل الأطعمة النباتية الممكنة، إلى جانب منتجات الألبان والبيض.

ولا يشمل هذا النظام الغذائي النباتي -المحتوي على البيض واللبن- اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء ولا الأسماك.

وكالعادة، يفضل دائما أن تتشاور مع طبيبك الخاص بشأن أي نوع من الحميات والوجبات الغذائية التي تريد اتباعها.