كيف تتناول الطعام بيديك من دون اختراق آداب المائدة؟

يعتبر تناول الطعام باستخدام اليد أمرا شائعا في العديد من البلدان والثقافات في آسيا وأفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية. وحتى في معظم دول أوروبا -التي لا يعتبر الأكل باليد بها مألوفا- يسمح بتناول الطعام باليد دون أن يكون ذلك خرقا للإتيكيت.

وفي تقرير لشركة "ديبريتس" (Debrett’s) للتدريب المهني وآداب السلوك والنظام في بريطانيا، وضعت بعض القواعد للأكل باليد، نعرضها لكم في الأسطر التالية:

آداب الأكل بالأيدي

اغسل يديك وأصابعك: أول وأهم قاعدة هي غسل اليدين جيدا باستخدام الماء والصابون قبل الطعام مباشرة، وتأكد من نظافة أصابعك وأظافرك قبل قبل لمس أي طعام.

استخدم يدك اليمنى: الأكل باليد اليمنى هو من آداب الإسلام، ومن ​​إتيكيت الأكل باليدين أيضا، تجنب لمس الطعام باليد اليسرى.

استخدم أطراف أصابعك الإبهام والسبابة والوسطى فقط: بينما يظل الإصبعين الآخرين ملتصقان براحة اليد، وانتبه ألا يلمس الطعام راحة يديك أو ظهرها.

لا تبرد الطعام بيديك: انتظر حتى يبرد طعامك لتتمكن من تناوله بيديك، ولا تحاول تبريده بالنفخ فيه أو تحريكه باستخدام يديك.

لا تدخل أصابعك إلى فمك: فيجب أن تكون يديك نظيفة قدر الإمكان، خاصة إذا كان الطعام في طبق مشترك. استخدم أصابعك لالتقاط الطعام، ثم ادفعه داخل فمك باستخدام إبهامك.

تجنب لمس السوائل: التقط الأكل من الجزء الجاف من الطبق، ولا تلمس الجزء الرطب المغمور في السوائل؛ مثل الزيوت أو الصلصات، حتى لا تتسخ يديك بشكل ملحوظ أو تنزل قطرات منها على ملابسك.

لا تغمس مرتين: قبل غمسه في الطعام، قسّم الخبز إلى قطع صغيرة، وتجنب أن تأخذ قطعة كبيرة وتأكل منها جزءا، ثم تعيد غمسها مرة أخرى في الطبق بعد أن لامست فمك.

انتبه لوضع جلوسك: عند تناول الطعام باستخدام الشوكة أو الملعقة نقوم برفعهما إلى الفم، لكن عند استخدام اليد في الأكل، من الأفضل أن تقترب برأسك إلى الطبق ثم تحضر الطعام إلى فمك باستخدام أصابعك.

ومثل قواعد الطعام العامة، لا تضع مرفقيك على المنضدة، ولا تمسح فمك باستخدام يديك، واغسل يديك بعد الأكل مباشرة، ولا تلمس الأكواب أو مفرش المائدة بيدك المتسخة.

مفيد لصحتك ورشاقتك

للأكل باليدين فوائد خاصة، ذكر بعضها موقع "جامعة سبون" (Spoon University) المختص بأخبار ووصفات الطعام، وأوضح أن استخدام اليد يساعد على تناول الطعام بشكل أبطأ، وبالتالي تناول كمية أقل والحفاظ على صحة وشكل الجسم، لأنك تصبح أكثر وعيا بما تتناوله عند لمسه بيديك.

كما يحفز الأكل باليدين الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على إفراز العصارة الهضمية في المعدة.

متى تستخدم يديك؟

الأكل باليد خاص ببعض الأطعمة فقط، ولكن القاعدة العامة هي استخدام الشوكة والسكين لتناول أي طعام طري أو رطب أو مغمور في سائل، وتستخدم الأصابع في تناول الأطعمة الصلبة.

الأكلات التقليدية: عند السفر أو تناول الطعام مع أشخاص من بلاد أخرى، تعرف على عاداتهم، فبعض الأكلات التقليدية تؤكل باستخدام اليد؛ مثل الطاجين المغربي، والمنسف الأردني، والكبسة، والمحاشي، والطعام الهندي، والتاكو المكسيكي، وغيرها.

عند السفر أو تناول الطعام مع أشخاص من بلاد أخرى، تعرف على عاداتهم، فبعض الأكلات التقليدية تؤكل باستخدام اليد؛ مثل الطاجين المغربي، والمنسف الأردني، والكبسة، والمحاشي، والطعام الهندي، والتاكو المكسيكي، وغيرها. الكرواسون والمعجنات: ارتبط اسم الكرواسون بوجبة الإفطار الفرنسية، لكن يمكن تناوله باليد من دون اختراق آداب الطعام. وليس الكرواسون وحده الذي يمكن تناوله باليد، المخبوزات بشكل عام والحلويات الجافة تؤكل باستخدام الأصابع.

ارتبط اسم الكرواسون بوجبة الإفطار الفرنسية، لكن يمكن تناوله باليد من دون اختراق آداب الطعام. وليس الكرواسون وحده الذي يمكن تناوله باليد، المخبوزات بشكل عام والحلويات الجافة تؤكل باستخدام الأصابع. البيتزا: يمكنك تناول البيتزا باستخدام الشوكة والسكين إذا كانت رقيقة للغاية أو ساخنة، لكنها عادة ما تؤكل باليد. خذ شريحة من البيتزا بيديك، وامسكها من طرفها، وحاول طيها إلى الداخل لمنع تساقط قطع الطعام التي فوقها.

البرغر: البرغر والسندوتشات بشكل عام تؤكل باليدين، ويستثنى من ذلك إذا كان السندوتش كبير الحجم أو مغطى بالصلصات، أو مليئا بكمية كبيرة من الحشو، في هذه الحالات يفضل تقطعيه وتناوله بالشوكة والسكينة.

البرغر والسندوتشات بشكل عام تؤكل باليدين، ويستثنى من ذلك إذا كان السندوتش كبير الحجم أو مغطى بالصلصات، أو مليئا بكمية كبيرة من الحشو، في هذه الحالات يفضل تقطعيه وتناوله بالشوكة والسكينة. الضلوع: قم بتجزئة القطع الكبيرة إلى قطع أصغر باستخدام السكين، ثم خذ القطعة التي يمكنك مسكها من الضلوع وتناولها بيدك.

قم بتجزئة القطع الكبيرة إلى قطع أصغر باستخدام السكين، ثم خذ القطعة التي يمكنك مسكها من الضلوع وتناولها بيدك. السوشي: أنواع السوشي التي تتضمن الأرز تؤكل باليد، إذ تكون متماسكة وملفوفة، أما الأنواع الأخرى التي لا تحتوي على الأرز، من الأفضل أن تتناولها باستخدام أعواد الأكل.