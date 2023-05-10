تؤكد بحوث ودراسات علمية كثيرة العلاقة بين الاكتئاب ونوع النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص. وقد وجدت دراسة علمية صينية حديثة أن الأطعمة المقلية، مثلا، لها تأثير سلبي على الصحة العقلية، إذ تسبب القلق والتوتر والاكتئاب، وفق منصة "سي إن إن" (CNN).

وكان علماء من مدينة هانغتشو الصينية وجدوا أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، لا سيما البطاطس، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة 12% والاكتئاب بنسبة 7%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا هذه الأطعمة. وكان الارتباط أكثر وضوحا في صفوف الشباب والمستهلكين الأصغر سنا.

وتعد الأطعمة المقلية من عوامل الخطر المعروفة المسببة للسمنة وارتفاع ضغط الدم وآثار مرضية أخرى. وتفتح هذه النتائج "طريقا لأهمية الحد من استهلاك الأطعمة المقلية للصحة العقلية"، وفقا للبحث الذي نُشر أخيرا في مجلة "بيناس" (PNAS) العلمية المحكَّمة ونقلت "سي إن إن" أهم ما ورد فيها.

فما أكثر الأطعمة والمشروبات التي ثبت علميا أنها تزيد من القلق والتوتر والاكتئاب؟ وما المواد التي تحويها هذه الأطعمة وتؤدي إلى هذه الاضطرابات النفسية أو تزيد منها؟

1- الكعك والبسكويت والحلوى

تحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من السكر، وتشير مجموعة كبيرة من البحوث إلى أنها تؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب. وقد نشرت مجلة "علم الأعصاب ومراجعات السلوك الحيوي" (Neuroscience & Biobehavioral Reviews ) بحثا راجع أكثر من 300 دراسة علمية تناولت التفاعل بين استهلاك السكر والعواطف والتوتر، فوجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يرتبط بالقلق والضعف الإدراكي والاكتئاب.

2- الأطعمة المضاف إليها السكر

وتشير دراسة أخرى إلى أن تناول السكر الموجود في الأطعمة والمشروبات المحلاة يزيد من خطر اضطرابات المزاج لدى الرجال والنساء على السواء. ولهذا فإن من الأهمية بمكان الابتعاد عن "الأطعمة اللذيذة" التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ويُفضل الاستغناء عنها بالفواكه الطازجة بديلا صحيا لإرضاء نهم البشر للأطعمة والمشروبات المحلاة، وفق منصة "يو إس نيوز" (US News).

3- القهوة والشاي

يمكن أن تزيد المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل القهوة وأنواع معينة من الشاي، من القلق والتوتر ونوبات الهلع، لأن الكافيين ينشّط "مستقبلات الأدينوزين" (adenosine receptors) التي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي لدى البشر وإثارته.

ويقول الخبراء إن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يزيد من خطر نوبات الهلع، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات واضطرابات نفسية سابقة، وكذلك عند المراهقين، وفق المصدر السابق.

وخلص بحث علمي نُشر في مجلة "مستشفى الطب النفسي العام" (General Hospital Psychiatry) في عام 2022 إلى أن تناول كمية من الكافيين، تعادل تقريبا 5 أكواب من القهوة، تسبب نوبات هلع لدى نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بـ"اضطراب الهلع" (panic disorder).

وأكد الباحثون أن الكافيين يزيد من القلق أيضا لدى مرضى اضطراب الهلع، وكذلك بين البالغين الأصحاء. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الكافيين يؤثر في آليات مهمة بالجسم تتعلق بالفيزيولوجيا المرضية لاضطراب الهلع.

4- اللحوم المصنعة والمعبأة

إذا كنت تأكل الكثير من اللحوم المصنعة، مثل النقانق والمرتديلا ولحم البقر المعلب، فمن المرجح أن تكون قلقا ومكتئبا. ووجدت دراسات علمية كثيرة روابط مهمة بين استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وأعراضه، تماما كما هو الحال مع الوجبات السريعة. ويعزو العلماء الأمر إلى محتواها العالي من الدهون المتحولة والمشبعة.

لذا، ننصحك بالابتعاد عن كل اللحوم المصنعة والمعبأة، والاستعاضة عنها باللحوم الطازجة. ويمكن أن يساعد النظام الغذائي المليء بالحبوب والفواكه والخضروات والأسماك الغنية بالألياف في الحفاظ على توازنك، وفق ما ذكرت منصة "سايك سنترال" (psych central) أخيرا.

5- الحبوب المكررة

تُعد الحبوب، مثل الأرز والقمح، جزءا أساسيا من نظام البشر الغذائي في مختلف بلدان العالم. ومع ذلك، فإن الحبوب المكررة (مثل عملية تحويل الأرز البني إلى أرز أبيض) تُفقد هذه الحبوب الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وتؤثر في الصحة العقلية.

وتدعم الكثير من البحوث العلمية الارتباط بين الحبوب المكررة والاكتئاب. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء بعد سن اليأس أن النساء اللواتي تناولن الحبوب المكررة كن معرضات بشكل أكبر لخطر الإصابة بالاكتئاب، مقارنة بغيرهن من النساء في العمر ذاته.

ولاحظ الباحثون، الذين حللوا النظم الغذائية لأكثر من 1600 شخص بالغ، أن أولئك الذين تناولوا الحبوب غير المكررة كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بأعراض الاكتئاب، بحسب منصة "سايك سنترال".

6- الأغذية المجمدة

الأطعمة والوجبات المجمدة بأنواعها محملة بنحو غرامين من "الدهون المتحولة" (trans fats) لكل وجبة. وهي مرتبطة بالاكتئاب، كما أنها تحتوي في كثير من الأحيان على "الزيوت المهدرجة جزئيا" (partially hydrogenated oils)، وهي موجودة في الأطعمة المقلية وعجينة البيتزا والكعك والبسكويت والمقرمشات بأنواعها وأشكالها المختلفة.

إذا كنت من محبي الدهون، فبإمكانك الحصول عليها من الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، فهذه الأطعمة ستحسن من نفسيتك وتحسن مزاجك بدلا من الأغذية المحملة بالدهون المؤذية لصحتك وصحة أفراد عائلتك، وفق منصة "ويب ميد" (webmd).

7- مشروبات الطاقة

تنتشر هذه المشروبات بكثرة في أوساط المراهقين والشباب، وإن كانت لا تقتصر عليهم. وهي تسبب القلق والأرق ومشكلات النوم، بسبب احتوائها على مستويات عالية من الكافيين، وكميات كبيرة من السكر والمحليات الصناعية.

لذا، ننصحك بالابتعاد عنها أنت وكل أفراد عائلتك، والاستعاضة عنها بشرب الماء وتناول الفواكه الطازجة، بحسب المصدر السابق.