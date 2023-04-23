أماكن لا تخطر على البال توجد فيها البكتيريا داخل منزلك.. تعرف عليها

يبدو أن فكرة بقاء بعض الأماكن في المنزل بعيدة للغاية عن خطر وجود البكتيريا ليست صحيحة تماما، فقد نشرت دويتشه فيله تقريرا رصد 4 أماكن قد لا تخطر على البال تتكاثر فيها البكتيريا، فما هي يا ترى؟





لا شك أن تنظيف المنزل من الأمور الضرورية التي يقوم بها كل واحد منا تقريبا من أجل العيش في بيئة نظيفة وصحية. وينعكس تنظيف المنزل على الصحة النفسية لصاحبه، ويسهم في تحسين المزاج، حسب ما توصلت إليه دراسات سابقة.





ويتطلب تنظيف المنزل كثيرا من الجهد بهدف إبقاء خطر البكتيريا بعيدا عنه، بيد أن البكتيريا قد تخفي نفسها وتتكاثر في أمكنة لا تخطر على البال أحيانا.

مجلة "فيتال" الألمانية رصدت 4 أماكن في المنزل توجد فيها البكتيريا:

إسفنجة المطبخ

تعد إسفنجة المطبخ من الأشياء الأكثر عرضة لخطر البكتيريا، ويعود ذلك إلى أنها دائما ما تكون رطبة وتلمس بكثرة بقايا الطعام، مما يجعلها أرضا خصبة للجراثيم. وربما تتسبب الإسفنجة الملوثة في نشر البكتيريا عند استخدامها في المطبخ، لذلك ينصح دائما باستبدالها وتنظيفها دوريا.

يشار إلى أن دراسة صدرت العام الماضي عن جامعة "ديوك" الأميركية قالت إن هيكل إسفنجة المطبخ قد يلعب دورا في تكاثر البكتيريا ويجعلها مكانا مثاليا للميكروبات، حسب ما أورده موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية.

الثلاجة

وجود البكتيريا في الثلاجة أمر لا يخطر على بال كثير من الناس، لا سيما أنها معدّة للحفاظ على مختلف الأطعمة الشهية، إلا أن الصورة مغايرة تماما فالثلاجة من بين أكثر الأماكن التي توجد فيها البكتيريا في المنزل.





وتذكر مجلة "فيتال" أن دراسات سابقة توصلت إلى أن هناك عددا أكبر من الجراثيم في الثلاجة مقارنة مع مقعد المرحاض مثلا، لذلك يجب تنظيف الثلاجة على نحو منتظم ويفضل باستخدام ماء الخل لما له من تأثير مضاد على البكتيريا.

كأس فرشاة الأسنان

يعد كأس فرشاة الأسنان من الأماكن التي لا تخطر على البال لوجود البكتيريا، وسبب ذلك هو أن كثيرا من الناس نادرا ما ينظفون كأس فرشاة الأسنان.

ولهذا ينصح دائما بتنظيف كأس فرشاة الأسنان أيضا وليس فقط فرشاة الأسنان، وذلك لصد البكتيريا والبقاء بصحة جيدة.





لوح التقطيع

ألواح التقطيع ضرورية للغاية في كل مطبخ، إذ تستعمل لتقطيع الخضار واللحوم والفواكه وغيرها. وما قد لا يعرفه كثير من الناس أن هذه الألواح مكان خصب للبكتيريا، فيمكن أن توجد فيها بكل سهولة بخاصة في الشقوق الصغيرة.

ولا تفرق البكتيريا بين ألواح التقطيع المصنوعة من الخشب أو البلاستيك، فهي توجد عليها. ويجب دائما تنظيف هذه الألواح بكثرة، واستخدام ألواح مختلفة للأطعمة المختلفة على غرار لوح خاص باللحوم وآخر بالخضراوات والفواكه.