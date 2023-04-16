مساجد ممتلئة حتى مطلع الفجر.. كيف يحيي الإيرانيون ليلة القدر؟

طهران- ليلة اتفق المسلمون على أهميتها، على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، إنها ليلة القدر التي أُنزل فيها القرآن، وهي "خير من ألف شهر". ومثل حال جميع المسلمين في أرجاء العالم، ينتظرها الإيرانيون بشغف كل عام ليهمّوا إلى المراقد والمساجد والحسينيات، التماسا لأجرها.

ويقصد إيرانيون كُثُر مرقد علي بن موسى الرضا، الإمام الثامن لدى الشيعة الاثني عشرية، في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد، وكذلك مرقد أخته "فاطمة المعصومة" في مدينة قم بالقرب من العاصمة طهران.

ويتوجه السكان في أنحاء البلاد إلى الأماكن الدينية بهدف الدعاء والمناجاة وقراءة القرآن حتى مطلع الفجر، ويتولى الأهالي في بعض الأحياء إعداد الطعام لتقديمه سحورًا للمعتكفين في المساجد إحياءً لليلة القدر.

قبيل أذان المغرب بساعة، يشرف الحاج عبد الرضا (63 عامًا) على المراحل الأخيرة من إعداد الإفطار في حسينيته جنوبي طهران، لإطعام الفقراء في يوم استشهاد علي بن أبي طالب.

يسكب الطعام لوجبة الإفطار ويقول "أسألك في ليلة الاستشهاد، اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن". ويوضح أنه وأولاده الثلاثة وفتية الحي قاموا بتنظيف الحسينية منذ الصباح، لتستقبل ضيوف الإفطار، ثم تضم مراسم إحياء ليلة 21 من رمضان.

ويقول الحاج عبد الرضا إنه لم يأخذ قسطًا من الراحة كما تفعل عائلته قبل الإفطار، ولكنه سيحيي ليلة القدر كما اعتاد كل عام، معتقدًا أن قدره للعام المقبل سيُكتَب في هذه الليلة. وبعد الإفطار بدأت الجموع تستقر في الحسينية، بينما تذهب زوجة الحاج عبد الرضا برفقة ابنتهما لإحياء ليلة القدر في القسم النسائي من مسجد قريب.

مغفرة الذنوب

وتحتل ليالي القدر موقعًا مهما لدى الشيعة والسنة كافة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بينهم في بعض القضايا المتعلقة بليالي القدر وطقوسها الخاصة، فإنهم لا يشككون في أهميتها.

ومن غير المعروف لدى جميع المسلمين الموعد الدقيق لليلة القدر، ولكن بناء على كثير من الروايات فهي إحدى الليالي الوترية (الفردية) في شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر منه. ويعتقد أبناء المذهب الشيعي أنها إحدى ليالي 19 أو 21 أو 23 من الشهر الكريم، بينما يراها بعض أهل السنة في ليلة 27 من رمضان.

ولتزامن ذكرى ضربة علي بن أبي طالب في 19 من شهر رمضان، ثم استشهاده بعد يومين مع ليالي القدر، فإن أهمية هذه الليالي تزيد لدى الإيرانيين، إذ يقيمون مجالس عزاء للذكرى ضمن مراسم إحياء ليلة القدر.

ويردد الإيرانيون حول أهمية ليلة القدر رواية عن جعفر الصادق الإمام السادس لدى الشيعة، يقول فيها "غرة الشهور شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر"، ويعتقدون أن في ليلة القدر تُغفر الذنوب.

ومن طقوس إحياء الإيرانيين لليلة القدر إقامة صلاة الجماعة، وقراءة دعاء الجوشن الكبير (هذا الدعاء يحتوي على 100 فصل وكل فصل يحتوي على 10 أسماء من أسماء الله الحسنى، وتقول في آخر كل فصل: سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث خَلِّصنا من النار يا رب)، ووضع القرآن على الرأس.

ويبادرون إلى توزيع الطعام للإفطار والسحور، كما تعد النذور والزكاة للميت وإطعام الفقراء وإطلاق سراح المعتقلين من الطقوس الجانبية لهذه الليلة المباركة.

وتقرّر السلطات الإيرانية كل عام تأخير بدء الدوام صباح ليالي القدر، ليتمكن المواطنون من تكريس ليلتهم لإحياء ليلة القدر من دون قلق تجاه الدوام، ثم أخذ قسط من الراحة بعد الفجر.