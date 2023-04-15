الشاي أم القهوة.. ما المشروب الأكثر استهلاكا بعد الماء؟

القهوة أم الشاي؟ يبدو أنه نقاش طويل ومستمر حول المشروب الساخن الأكثر شعبية، وبغض النظر عن تفضيلاتنا الشخصية أو المشروب الأكثر استهلاكا في بلادنا، لصالح من سيُحسم هذا النقاش؟ هل سيكون القهوة أم الشاي هو المشروب الساخن الأكثر شعبية في العالم؟

رغم صعوبة توفير نسبة مئوية دقيقة عن استهلاك الشاي والقهوة عالميا، حيث يمكن أن تختلف اعتمادا على مصدر البيانات والفترة الزمنية المدروسة وعوامل أخرى، فإننا حاولنا في التقرير الحصول على إحصاءات قريبة زمنيا لكل من القهوة والشاي من موقع إحصاءات واحد، لتكون المقارنة أقرب للدقة.

في هذا التقرير نأخذ جولة حول الأرقام والمعلومات المثيرة للاهتمام عن استهلاك المشروبين الساخنين حول العالم.

الشاي المشروب الأكثر استهلاكا في العالم بعد الماء

يعتبر الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا في العالم بعد الماء، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة. ووفق تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" (FAO) التابعة للأمم المتحدة، يعتبر الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء.

وفي العام 2020، بلغ الاستهلاك العالمي من الشاي حوالي 6.3 مليارات كيلوغرام، ومن المقدر أن يبلغ 7.4 مليارات كيلوغرام بحلول عام 2025، ويشمل هذا أنواع الشاي المختلفة التي تعتمد درجتها على مستويات الأكسدة، وتشمل الأخضر والأصفر والبني والأسود، وذلك حسب تقديرات موقع الإحصائيات وأرقام السوق "ستاتستا" (Statista).

أكثر الدول المصنعة والمصدرة للشاي

يعتقد أن هذا المشروب العطري نشأ في الصين عام 2737 قبل الميلاد. ووفقا للأسطورة، كان إمبراطور صيني جالسا تحت شجرة "كاميليا سينينسيس" بينما كان خادمه يغلي ماء الشرب، فدفعت الرياح بعض الأوراق من الشجرة إلى الماء، وقرر الإمبراطور تجربة الشراب الذي صنعه خادمه عن طريق الصدفة.

وفي العام 2021، صدّرت الصين ما يقرب من 2.30 مليار دولار أميركي من الشاي، مما يجعلها المصدر الرئيسي للشاي في جميع أنحاء العالم. ومن بين مصدري الشاي الرئيسيين الآخرين في العام نفسه كانت سريلانكا وكينيا. كما تصدرت الصين في إنتاج الشاي عالميا، حيث صنعت 2.8 مليون طن من الشاي في عام 2019، وفي ذلك العام كان أكثر من نصف الشاي المنتج في الصين عبارة عن شاي أخضر، حسب إحصاءات "ستاتستا".

أكثر الدول استيرادا للشاي

في عام 2021، كانت باكستان الدولة الرائدة في استيراد الشاي في العالم، حيث بلغت قيمة الواردات حوالي 598 مليون دولار أميركي، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في ذلك العام بحوالي 532 مليون دولار، حسب إحصاءات الدول المستوردة للشاي التي قدمتها "ستاتستا".

أكبر دولة مستهلكة للشاي

في عام 2016، كانت تركيا أكبر دولة مستهلكة للشاي في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من استهلاك الشاي 6.96 أرطال سنويا. في المقابل، بلغ استهلاك الصين السنوي 1.25 رطل للفرد.

وماذا عن القهوة؟.. كم مليون كيس يستهلك سنويا؟

رغم تصدر الشاي، تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ففي إحصاءات “ستاتستا" للعام 2020-2021، تبيّن أنه تمّ استهلاك حوالي 166.63 مليون كيس قهوة، أو نحو 10 ملايين طن في جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن ينمو سوق القهوة لهذا العام 2023 ليبلغ 495.50 مليار دولار أميركي.

أكبر موردي ومصدري القهوة

في عام 2021، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للبن في العالم، تليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في حين كان المصدرون الرئيسيون في عام 2021 هم البرازيل وسويسرا وكولومبيا، حسب أرقام قدمتها "ستاتستا".

استهلاك القهوة خارج المنزل أكثر من داخله

بما أننا نتحدث هنا عن القهوة، بما يشمل مشروباتها الساخنة والباردة وأنواعها المختلفة مثل الإسبريسو والكابتشينو والأميركانو، فغالبا لن يكون من المفاجئ معرفة أن معظم استهلاك القهوة يتم خارج المنزل.

ففي العام 2022، أشارت تقديرات "ستاتستا" إلى أن 82% من الإيرادات العالمية للقهوة تأتي من استهلاكها خارج المنزل في المقاهي والمطاعم، مقابل 18% فقط للإيرادات من الاستهلاك المنزلي، الذي يتوقع أن يقل بدرجتين بحلول العام 2025.