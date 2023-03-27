لا يخزن الجسم الماء، لذا تحافظ الكلى على أكبر قدر ممكن منه خلال نهار رمضان عن طريق تقليل الكمية المفقودة في البول، لكن يستمر فقدان السوائل تدريجيا على مدار ساعات الصيام عن طريق التعرق والتنفس.

لذلك، جمعنا لك أفضل النصائح الصحية لمقاومة العطش خلال نهار شهر رمضان المبارك، لتفادي تبعات الجفاف على جسمك.

قلل الكافيين والأملاح

يعاني الصائمون من آلام صداع ناتج عن عدم شربهم الشاي والقهوة، مما يدفع كثيرا منهم لشرب المنبهات ضمن وجبة السحور، لكن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا بمناسبة شهر رمضان حذرت فيه من تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة والكولا خلال ساعات الإفطار، لأنها مدرة للبول.

لكن لا تزال أمامك فرصة لشرب قهوة دون جفاف، فقد أشارت نتائج دراسة تعود إلى عام 2017 إلى أن كوب القهوة يدر البول خلال 3 ساعات من تناوله.

كذلك حث تقرير المنظمة على الإفطار على 3 تمرات، لأنها مصدر غني بالألياف، ثم تناول الشوربة والسلطة والبروتين الحيواني منزوع الدهن، وحذرت من الملح لأنه يعجل بجفاف الجسم والعطش.

وذكرت المنظمة أطعمة غنية بالأملاح بخلاف المخللات، مثل النقانق واللحوم المصنعة والأجبان والسلطات الجاهزة والمقرمشات والصلصات القابلة للدهن، وأوصى التقرير باستخدام الأعشاب لتعزيز نكهة الطعام بدلا من الملح.

لا تشرب المياه الغازية

يعد إدراكنا للعطش عاملا أساسيا لتحديد مقدار ما نشرب من المياه، لذلك كان من اللافت للنظر قدرة بعض المشروبات على خداع مراكز الإحساس الفموية.

وقد حقق باحثو علم الأحياء في مركز "مونيل" للحواس الكيميائية في سمات المشروبات التي تقلل الشعور بالعطش، فاستعانوا بمشاركين صاموا عن شرب المياه 12 ساعة ثم تناولوها من زجاجات ثقيلة وغير شفافة، ليقدروا كمية المياه التي تناولوها حتى شعروا بالارتواء.

كانت البرودة من بين سمات المشروب الخادع، سواء كانت برودة حرارية، مثل المياه المثلجة، أو برودة كيميائية عن طريق مركب "منثول"، والمياه المكربنة.

وخفّض تناول تلك المشروبات شعور المشاركين بالعطش، وقلل استهلاكهم المعتاد للمياه بنسبة 50%، مما دفع الباحثين إلى التحذير من تناول تلك المشروبات دون الالتزام بشرب 2.5 لتر من الماء -على الأقل- يوميا، وإلا سيعاني الجسم من الجفاف.

لا تكثر من الحلوى

اعتقد العلماء لعقود أن تناول السكريات يزيد أعراض جفاف الجسم، مثل الإجهاد والخمول والتوتر وتدهور الحالة الذهنية، كما يزيد الجفاف احتمال الإصابة بأمراض الكلى الناتجة عن نقص ترطيب الجسم، مثل حصوات الكلى وعدوى المسالك البولية.

وفسرت كارولين أبوفيان الأستاذة في قسم أمراض الغدد الصماء والسكري بكلية الطب في جامعة بوسطن من خلال تقرير على موقع "هيلث" (Health) سبب ارتباط السكر بالعطش، فعندما نتناول السكريات تذهب أولا إلى المعدة وتمتص الأمعاء الغلوكوز أول شيء ثم تنقله إلى مجرى الدم، وبمجرد وصول جزيئات السكر إلى الدم ينتقل الماء من خلايا الجسم إلى الدم لاستعادة التوازن في الدم، ثم يسحب الماء الغلوكوز الزائد سريعا إلى المثانة للتخلص منه.

لذلك، يعتبر الأطباء العطش المفرط وجفاف الجسم أول أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني.

كذلك كشف باحثو المعهد المكسيكي لأمراض القلب، وقسم أمراض الكلى في جامعة كولورادو عن ارتباط سكر الفركتوز -تحديدا- بالأمراض الكلوية المرتبطة بالجفاف.

اشرب حصتك اليومية من المياه

يعد اختفاء شعور العطش دليلا على جفاف جسمك، لذلك حاول باحثون في قسم التغذية بكلية الطب في جامعة إندونيسيا دراسة أنماط تناول المسلمين الإندونيسيين المياه خلال شهر رمضان.

وأكد الباحثون أن تناول 4 أكواب من المياه الفاترة خلال وجبة الإفطار ينبه الجسم إلى حاجته للماء، ويساعد على تحقيق مستوى الاستهلاك اليومي الموصى به، على عكس تناول كوبين فقط على الإفطار، كما شددوا على ضرورة الالتزام بحصتنا اليومية من المياه خلال شهر رمضان، والتي تقدر بـ3 لترات.